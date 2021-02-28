Muhteşem bir ahşap veranda nasıl yapılır?

Verandalar, evleri güzelleştiren ve ev halkının nefes almasına olanak sağlayan yaşam alanlarıdır Bahçe ile iç içe ve açık hava ile temas edebileceğiniz bir dinlenme alanı olan ahşap veranda, bahçe dışında çatı katlarında ve teraslarda da yapılabilir. Teras için yapacağınız verandanın çevresine yeşil bitkiler sıralayarak muhteşem bir bahçe verandası yapabilirsiniz. Teras bahçeleri için mevsimlik bitkiler tercih edebilir, doğal ahşaplar kullanarak muhteşem bir teras alanı meydana getirebilirsiniz. Ahşap veranda yapımı için bahçenizi de kullanabilirsiniz. Doğal ahşaplar kullanarak bahçenizde estetik açıdan kusursuz bir veranda oluşturabilirsiniz. Veranda yapımı için profesyonel marangozlar ile çalışabilir, doğal olduğu kadar işlevsel özellikleri ile ön planda olan bir veranda yapabilirsiniz. Ahşap veranda yapımı için marangozlar ile iletişime geçebilir ve birbirinden özel modelleri evinizin bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.
Evinizin temel yapı malzemesi her ne olursa olsun, sonradan ekleyeceğiniz ahşap bölümler evinize harika bir hava katacaktır. İster betonarme bir yapıda isterse eski bir taş evde, güzel bir ahşap uygulamasının evinizde hatırı sayılır bir değişiklik yaratmaması büyük bir sürpriz olur. Ve bu sürpriz de çok büyük ihtimalle yanlış uygulamadan kaynaklanır. Ahşap bir veranda ise müstakil ve bahçeli bir evde yapabileceğiniz en şık değişikliklerden biridir. Beton ya da fayans kaplı sıradan bir verandaya kıyasla ahşap bir veranda bir evin bütün havasını değiştirebilecek güçlü bir potansiyel taşır. Üstelik ahşap bir veranda aslında sanıldığı kadar maliyetli ve yapımı zor bir uygulama da değildir. Kendin-yap projelerine biraz da olsa aşinaysanız ve elinizden az çok ahşap işleri geliyorsa, biraz çabayla bu türden bir verandayı kendi başınıza, ya da daha iyisi aile bireylerinizin katkısıyla yapmanız da pekâlâ mümkün. Bu yazımızda ahşap bir verandanın yapım aşamalarını adım adım ele aldık. Bu rehber sayesinde siz de mümkün olan en düşük maliyetle harika bir ahşap veranda sahibi olabilirsiniz.
Veranda ve teraslar, evinizin en rahat ve en doğal yaşam alanlarıdır. Bu alanları profesyonel bir şekilde dekore ederek bahar ve yaz aylarında yaşam alanı olarak kullanabilirsiniz. Terasınızı dekore ederken doğru yöntemler ile kapatabilir ve teras bahçesi oluşturarak yeşiller içinde yaşayabilirsiniz. Teras kapatma yöntemleri ile ilgili bilgi almak için '' Teras kapatma örnekleri ve modelleri '' yazımızı inceleyebilirsiniz.
Ahşap bir verandanın en önemli bölümü taşıyıcı iskeletidir. Bu iskelet sağlıklı olarak inşa edilmezse sonradan çeşitli problemlerle karşılaşabilirsiniz. Öncelikle verandanın yükseleceği zeminin sağlam ve zamanla kaymayacak bir yapıda olduğundan emin olun. Doğrudan toprak üzerine de bir uygulama yapabilirsiniz ama doğru bir şekilde drenajı yapılmamış bahçelerde toprak zeminlerin kayması ya da üzerindeki konstrüksiyonu kaydırması gibi riskler oluşabilir. Bu yüzden toprak üzerine ince bir katman beton ya da taş döşemek yararlı olabilir. Bundan sonraki aşamada taşıyıcı iskeleti evinizin giriş kapısıyla uyumlu olacak şekilde oluşturmalı ve bunu yaparken gereğinden fazla bir eğim oluşmamasına dikkat etmelisiniz.
İyi bir planlama ve doğru malzeme seçimi ile ahşap bir verandayı kendi başınıza da yapabilirsiniz. Aile bireylerinin yardımı bu işi neşeli bir etkinliğe dönüştürecektir. Ancak profesyonel olmadığınızı unutmamalı ve bazı işleri tekrar tekrar yapmanız gerekebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Bu yüzden acele etmeyin ve bu sürecin keyfini çıkararak emin adımlarla ilerlemeye çalışın.
Zemin ve iskeleti düzgün bir şekilde yapmayı başardıysanız sıra üst katmanın döşenmesine geldi demektir. Orman ürünleri satan firmalar hemen her bölgede bulunduğu için gerekli malzemeyi temin etmeniz zor olmayacaktır. İster düz isterseniz de geçmeli ahşap panellerden yararlanabilirsiniz. Seçeceğiniz ağacın türü de tamamen zevkinize ve bütçenize kalmış.
Yaptığınız işi sizden sonra denetleyecek kimse yoksa, ki verandanızı kendiniz yapıyorsanız muhtemelen olmayacaktır, konstrüksiyonun sağlamlığından emin olmak için kendiniz testler yapmalısınız. Her adımda durumu tekrar tekrar değerlendirin ve bir hata varsa geç olmadan geri dönüp düzeltmeye çalışın.
Ahşap verandanızı bitirdikten sonra en önemli işlem ahşap üzerine koruyucu bir malzeme uygulamaktır. Piyasada bu amaç doğrultusunda kullanabileceğiniz sayısız kimyasal ürün bulunmakta. Bunlar arasında bütçenize uygun olanlardan birini seçebilirsiniz. Bu ürünlerin bir kısmı renklendirme özelliğine de sahiptir. Ama bu aşamada en önemlisi suya ve darbeye dayanıklı bir ahşap yüzeyi elde etmek olduğundan seçeceğiniz ürünün bu özellikleri taşıdığından emin olmalısınız.
Ahşap verandanız tamamen bittiyse onu bahçenizin zeminiyle buluşturacak basamakları da yaparak keyifle kullanmaya başlayabilirsiniz.
Ahşap verandanız artık kullanıma hazır. Bu alanı bahçe mobilyalarıyla donatabilir veya dilerseniz boş bırakabilirsiniz. Gerisi yalnızca sizin keyfinize kalmış. Ancak şurası kesin ki ahşap bir veranda her eve harika bir hava katacak ve mülkünüzün değerini arttıracaktır.