Muhteşem bir ahşap veranda nasıl yapılır?

Verandalar, evleri güzelleştiren ve ev halkının nefes almasına olanak sağlayan yaşam alanlarıdır Bahçe ile iç içe ve açık hava ile temas edebileceğiniz bir dinlenme alanı olan ahşap veranda, bahçe dışında çatı katlarında ve teraslarda da yapılabilir. Teras için yapacağınız verandanın çevresine yeşil bitkiler sıralayarak muhteşem bir bahçe verandası yapabilirsiniz. Teras bahçeleri için mevsimlik bitkiler tercih edebilir, doğal ahşaplar kullanarak muhteşem bir teras alanı meydana getirebilirsiniz. Ahşap veranda yapımı için bahçenizi de kullanabilirsiniz. Doğal ahşaplar kullanarak bahçenizde estetik açıdan kusursuz bir veranda oluşturabilirsiniz. Veranda yapımı için profesyonel marangozlar ile çalışabilir, doğal olduğu kadar işlevsel özellikleri ile ön planda olan bir veranda yapabilirsiniz. Ahşap veranda yapımı için marangozlar ile iletişime geçebilir ve birbirinden özel modelleri evinizin bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.

Evinizin temel yapı malzemesi her ne olursa olsun, sonradan ekleyeceğiniz ahşap bölümler evinize harika bir hava katacaktır. İster betonarme bir yapıda isterse eski bir taş evde, güzel bir ahşap uygulamasının evinizde hatırı sayılır bir değişiklik yaratmaması büyük bir sürpriz olur. Ve bu sürpriz de çok büyük ihtimalle yanlış uygulamadan kaynaklanır. Ahşap bir veranda ise müstakil ve bahçeli bir evde yapabileceğiniz en şık değişikliklerden biridir. Beton ya da fayans kaplı sıradan bir verandaya kıyasla ahşap bir veranda bir evin bütün havasını değiştirebilecek güçlü bir potansiyel taşır. Üstelik ahşap bir veranda aslında sanıldığı kadar maliyetli ve yapımı zor bir uygulama da değildir. Kendin-yap projelerine biraz da olsa aşinaysanız ve elinizden az çok ahşap işleri geliyorsa, biraz çabayla bu türden bir verandayı kendi başınıza, ya da daha iyisi aile bireylerinizin katkısıyla yapmanız da pekâlâ mümkün. Bu yazımızda ahşap bir verandanın yapım aşamalarını adım adım ele aldık. Bu rehber sayesinde siz de mümkün olan en düşük maliyetle harika bir ahşap veranda sahibi olabilirsiniz.