Çok para harcamadan dekorasyonu değiştirmenin 6 farklı yolu

Evlerimizin dekorasyonu bizi, zevklerimizi ve hayat tarzımızı yansıtır. Zevklerimizi ise çoğunlukla dönemin trendleri belirler. Ve zamanla trendler de zevklerimiz de değişir. Zevkimiz her değiştiğinde evimizi yeni baştan dekore etme imkanı olmadığına göre, dekorasyonumuzu küçük dokunuşlar ile değiştirmek durumundayız. Ufak bütçeler ayırarak ve DIY (Do-It-Yourself, yani Kendin Yap) projelerine de yer vererek, ev dekorasyonumuzda trendleri yakalayabilir, üstelik bu işi yaparken de oldukça keyifli vakit geçirebiliriz.

Bu yazımızda siz okuyucularımıza ilham vermesi ve neler yapabileceğiniz konusunda ipucu oluşturması adına homify sayfalarından bazı örnekleri derledik. Tüm mobilyaları değiştirmeden onları güncel modaya uydurmak ve evimizi çok daha fazla seveceğimiz ve beğeneceğimiz hale getirmek için uygulayabileceğimiz bu küçük, pratik değişiklikler aynı zamanda görece ucuz maliyete de sahipler. Her konu başlığının altına, daha detaylı fikirler edinebilmeniz adına bazı linkler yerleştirdik. Böylece, bu yazıyı okuduktan sonra arzu ederseniz, ilgilendiğiniz konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip diğer başlıklarımıza da göz atabileceksiniz.