Çok para harcamadan dekorasyonu değiştirmenin 6 farklı yolu

Evlerimizin dekorasyonu bizi, zevklerimizi ve hayat tarzımızı yansıtır. Zevklerimizi ise çoğunlukla dönemin trendleri belirler. Ve zamanla trendler de zevklerimiz de değişir. Zevkimiz her değiştiğinde evimizi yeni baştan dekore etme imkanı olmadığına göre, dekorasyonumuzu küçük dokunuşlar ile değiştirmek durumundayız. Ufak bütçeler ayırarak ve DIY (Do-It-Yourself, yani Kendin Yap) projelerine de yer vererek, ev dekorasyonumuzda trendleri yakalayabilir, üstelik bu işi yaparken de oldukça keyifli vakit geçirebiliriz.
Bu yazımızda siz okuyucularımıza ilham vermesi ve neler yapabileceğiniz konusunda ipucu oluşturması adına homify sayfalarından bazı örnekleri derledik. Tüm mobilyaları değiştirmeden onları güncel modaya uydurmak ve evimizi çok daha fazla seveceğimiz ve beğeneceğimiz hale getirmek için uygulayabileceğimiz bu küçük, pratik değişiklikler aynı zamanda görece ucuz maliyete de sahipler. Her konu başlığının altına, daha detaylı fikirler edinebilmeniz adına bazı linkler yerleştirdik. Böylece, bu yazıyı okuduktan sonra arzu ederseniz, ilgilendiğiniz konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip diğer başlıklarımıza da göz atabileceksiniz.
Eve taze bir hava getirmenin en kolay yolu eşyaların yerini değiştirmekte. Koltukların yerlerini değiştirebilir, büfe, konsol ve dresuar gibi mobilya parçalarını birbiri yerine koyabilir ve hatta yemek odası ile oturma odasının salon içindeki yerlerini komple değiştirerek aynı mekan ve aynı eşyalarla yepyeni bir hava yaratabilirsiniz. Üstelik kim bilir, belki de yeni düzen çok daha kullanışlı olacak ve çok daha hoşunuza gidecek. İşin en güzel yanı ise; denemesi bedava! İşlem daha çok hayal gücüne, tasarıma ve elbette de en önemlisi kas kuvvetine bakıyor. Yalnız dikkat! Büyük parçaların yerlerini değiştirirken mutlaka yardım alın ve bedeninizi incitmekten sakının.
Evinizde basit dokunuşlarla yapabileceğiniz dekorasyon değişikliği için, ’Evinizi döşerken hangi hatalardan kaçınmalısınız?’ başlıklı yazımız dekorasyon konusunda size bir kılavuz olacaktır.
Evinizin koltuk, kanepe ve diğer büyük boyutlu mobilya parçalarına dokunmadan, yalnızca aksesuarlarla bir odalarınızın renk yelpazesini değiştirerek mekanlara yeni bir soluk getirebilirsiniz. Birbiriyle uyumlu ve kontrast çeşit çeşit renklerde ve desenlerde kırlentler, yeni bir halı ve/veya perdeler, duvarlara asabileceğiniz yeni tablo ve posterler ile odanızın renk skalasını detaylarda değiştirerek oldukça göz alıcı bir fark yaratmak mümkün. İmkanınız varsa, mobilyaların döşemeliklerini ve cila renklerini de değiştirerek aynı eşyalarla tamamen farklı görünen bir mekan yaratmak da elinizde.
’Resimlerle duvarlar nasıl dizayn edilir?’ başlıklı yazımız, tablo ve posterler ile dekorasyonunuzu nasıl değiştirebileceğiniz konusunda sizlere harika fikirler verecektir.
Bir mekanı en çok gösteren detaylardan biri de aydınlatmalardır. Tavan aydınlatmalarından lambaderlere, apliklerden zemin aydınlatmalarına kadar, seçenekler sonsuz. Hangi amaç için kullanacağımızı (genel aydınlatma, televizyon izleme, kitap okuma vs.) belirleyip bu doğrultuda yeni aydınlatma elemanları seçerek hem dekoratif olarak hem de ışığın sağladığı ambiyans ile mekanı değiştirmiş olacaksınız.
’Eğlenceli evler için 11 çılgın aydınlatma fikri
başlıklı yazımızda farklı aydınlatma modellerini görebilirsiniz. Ayırca, Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?’ başlıklı yazımız da mekanınız için aydınlatma seçenekleri konusunda sizlere ilham kaynağı olabilir.
Eski moda olduğunuz mobilyalarınızın cilasını ve döşemelerini değiştirerek onlara yepyeni birer hava verebileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik bu uygulama son dönemlerde son derece moda. Klasik tasarımlara sahip mobilya parçalarını çılgın renklere boyayabilir, artık hoşunuza gitmeyen eski koltuk, kanepe ve sandalyelerinizi renkli ve neşeli desenlere sahip kumaşlar ile kaplayarak onlara son derece dikkat çekici, müthiş bir hava verebilirsiniz. Hatta birçok insan, eskici ve antikacı dolaşarak eski mobilyalar satın alıyor ve DIY (Do-It-Yourself, yani Kendin Yap) projesi olarak bu mobilyaları arzu ettikleri renklerde kedileri boyuyor ve evlerinin en güzel yerlerine yerleştiriyor.
Daha önce hiç ahşap boyamadınız mı? Hiç dert etmeyin. ’Ahşap mobilya nasıl boyanır?’ başlıklı yazımız, size bilmeniz gereken her şeyi öğretecek.
Mekanlarda yeni ve temiz bir görünüm sağlamak için ilk akla gelen seçeneklerden biri de duvar rengini değiştirmek. Günümüzde hem boya badana renk seçenekleri hem de duvar kağıdı ve duvar panelleri seçenekleri oldukça fazla. Her farklı zevke hitap edebilecek, farklı tarzlardaki mobilyalar ile uyum sağlayabilecek binlerce seçenek arasından, hoşunuza giden bir renk (ve/veya desen) seçebilir ve evinizi komple boyatarak odalarınızda güzel bir değişiklik yaratabilirsiniz. Örneğin bu sene gri tonları moda olmaya başladı. Açık kül renginden fümeye kadar gri tonları, beraber kullanıldıkları mobilya ve aksesuarları ön plana çıkarmak için ideal, tıpkı Ordulu mimarlık firması Yücel Partners'ın bu konutta görüldüğü gibi.
’Duvarlarda gri şıklığı’ başlıklı yazımızda farklı tonlarda grilere sahip odaların nasıl dekore edildiklerini inceleyebilirsiniz. Göreceksiniz ki, gri tonları mekanlara hiç de devlet dairesi havası vermiyor.
Evimizde yapacağımız en güzel değişiklik de nedir, biliyor musunuz? Evimizi eski püskü, kullanılmayan, odaları boğucu hale getiren eşyalardan arındırmak. Evlerimiz asla kullanmadığımız,
belki bir gün kullanırız diye yıllarca ve yıllarca depoladığımız ancak her geçen yıl kullanılma ihtimali daha da azalan bir yığın eşya ile dolu. Bu eşyalar evi yalnızca sevimsiz ve boğucu hale getirmekle kalmıyor, evin derlenip toplanması ve temizlenmesi konusunda da problem yaratıyor. Bizlerde ise, sanki o eşyaları bir köşede değil de omuzlarımızın üstünde tutuyormuşuz gibi bir ağırlık yaratıyorlar. Öncelikli kuralımız şu olmalı: İhtiyacın yoksa satın alma. İkincisi de şu: Artık kullanmadığın eşyaları evinde-elinde tutma.
Gereksiz eşyalardan arınmış bir ev, çok daha ferah ve kullanışlı olacaktır. Enerjimizi emen gereksiz eşyaları elden çıkarıp her gün kullandığımız eşyalar ile yaşamaya devam etmek, inanın psikolojisinize de çok iyi gelecek. Küçük evlerin dekorasyon konusunu işlediğimiz ’6 maddede küçük evlerin büyük avantajları’ başlıklı yazımız da bu konuda motive edici olacaktır.