Oturma odamda televizyon için en ideal yer neresi olmalıdır?

Özellikle akıllı telefonların piyasayı işgalinden sonra internetin zaten varolan önemi ve kullanımı katlanarak artsa da, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok yerinden televizyonlar halen önemlerini ve yaygınlıklarını korumaktalar. Üstelik artık yeni nesil teknolojiler sayesinde internete de bağlanabilen televizyonlarla birlikte iki fonksiyonu bir arada götürmek de mümkün. Kısacası televizyonların kısa ve orta vadede hayatımızdan çıkacağına dair herhangi bir emare gözükmüyor. Bu da, bizim konumuz olan dekorasyon ve iç mimariye gelirsek, televizyonların, özellikle oturma odalarında halen hesaba katılması gereken hatta merkezi bir dekorasyon öğesi olduğu noktasına bizi getiriyor.
Televizyonun da içinde hatta merkezinde yer aldığı bir oturma odası dekore ederken en önemli hususlar hiç kuşku yok ki konfor ve görüntü kalitesidir. Görüntü kalitesini elde etmek için yalnızca televizyonun kalitesi ve üst düzey teknolojide olması yetmez. Odanızın dekorasyonu ve aydınlatmanın bu konudaki etkisi tahmin ettiğinizden çok daha fazladır.Ayrıca koltuklarınızın konumu ve aydınlatma gibi hususlar sadece konfor ve maksimum görüntü kalitesiyle ilgili değil aynı zamanda göz sağlığınızı da ilgilendiren noktalardır. Oturma odanızın aydınlatmasını ne çok karanlık ne de çok parlak ve aydınlık yapmalı ayrıca koltuklarınız televizyona ne çok uzak ne de çok yakın olmalıdır. Bu konuda belli bir ölçü vermek zordur, zira herkes televizyonunun ekranının büyüklüğüne göre bu mesafeyi ayarlamak zorundadır. Ayrıca televizyonunuzla aranıza girecek ya da çevresinde yer alıp fazla dikkat çekici veya dağıtıcı nitelikte objelerin (çiçek, tablo, aksesuar, kitap gibi) dikkatinizi ve algınızı dağıtıp görüntü kalitenizi düşüreceği de unutulmamalıdır. Şimdi gelin konforlu ve yüksek kalitede televizyon keyfi elde etmek için oturma odamızdaki çeşitli unsurlar nasıl düzenlemelidir, görsellerimiz eşliğinde açıklamaya çalışalım.
Televizyon karşısındaki koltuklardan bahsediyorsak hiç şüphe yok ki ilk söylenmesi gereken koltukların gerekli konforu mutlaka sağlamaları gerektiğidir. Aşağıda da dile getirebileceiğimiz gibi koltukların yüksekliği ve alçaklığı televizyonun da yüksekliği ve alçaklığını belirleyen unsurlardır. Hatta kişilerin boyu ve zaman zaman uzanarak televizyon izleyip izlemedikleri dahi bu konuda rol oynayan etkenlerdendir. Fotoğrafını gördüğünüz örnek modelimizdeki koltuk düzeni çok sayıda kişinin televizyon izlemesine izin verir türde. Ancak evin nüfusu az ise tekli koltuk veya televizyonun tam karşısındaki bir ikili ya da üçlü kanepe de fonksiyonellikten taviz vermeyecektir. Televizyon izlerken bir şeyler atıştırmaktan vazgeçemeyenler koltuklarının yakınlarında yeterli sayıda sehpa veya benzeri dekorasyon elemanı bulundurmayı ihmal etmemeliler.
Televizyonunuzun bulunduğu cephedeki duvarlar göz yorucu ve dikkat dağıtıcı desenler veya tablo gibi unsurlar barındırmamalıdır. Gözü yormaması ve göz sağlığı açısından ve elbette oturma odasının dekorasyonunun genel kompozisyonuyla olan uyumu da göz ardı edilmeyecek şekilde duvarın renginin ne çok koyu ne de çok açık ve parlak renklerden seçilmelidir. Beyaz, açık gri ve kahverenginin açık tonları ve bej rengi bu husustaki en optimal çözümlerdendir. Fotoğrafta görülen örnek modelde olduğu gibi duvardaki bir led aydınlatma; hoş, sade ve gözü dinlendiren duruşuyla görüş kalitesi arttırma bağlamında faydalı olabilir. Örnekteki gibi televizyon duvara monte edilecekse yüksekliği ayarlamak da oldukça önemlidir. Bu konuda koltukların yüksekliği de rol oynadığı için koltuk ve televizyon yükseklikleri bir arada hesap edilmelidir.
Televizyonunuzu yerleştireceğiniz cephedeki duvarın genişliği ve yüksekliğine ve tabii ki ihtiyaçlarınıza bağlı olarak dolaplarınızı seçebilirsiniz. Sade dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız, televizyonunuzun boyutlarıyla uyumlu boyutlarda, az sayıda bölme ve raf içeren, altlık şeklinde bir dolap daha makul olacaktır. Tam tersi olacak şekilde, yani fotoğrafta gördüğünüz gibi boydan boya bir dolap tercih edip televizyonun bulunduğu cepheden maksimum verim alma yoluna da gidebilirsiniz. Tercih elbette sizin ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta televizyonun çevresindeki raflara dikkat çekecek derecede fazla sayıda, kitap, süs, aksesuar, çiçek vs. koymamanız. Aksi takdirde fazla sayıdaki bu objeler televizyon izlerken dikkatinizi dağıtabilir. Bundan kaçınmak için televizyonunuzun bulunduğu cepheyi mümkün olduğu kadar sade tutmaya çalışın.
Televizyonun yerleştirilmesinde halının ne önemi olabilir demeyin. Eğer halınız; televizyon ve kanepe ya da koltuklarınızın, kısacası oturacağınız ve televizyonu izleyeceğiniz yerin arasında bulunuyorsa görüş alanınızdan sandığınızdan çok daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Biraz önce bahsettiğimize benzer bir yere halı yerleştirmeyi düşünüyorsanız, halınızın çok dikkat çekici ve parlak renklerde olmamasına ve fazla desen içermemesine dikkat etmelisiniz. Zira fazla dikkat çekici bir halı gözünüzün takılmasına, bu da televizyonu görüş kalitenize etki edecektir. Böyle durumlar için en iyi halı nisbeten daha küçük ölçülerde ve oturma odasının genel dekorasyonuna uyacak şekilde tek renkli sade bir halı olacaktır. Örneğin fotoğrafta gördüğünüz ve CCT Investements’a ait oturma odası modelinde olduğu gibi.
Aydınlatma konusu görsel bir aygıtın yerleştirilmesinden ve kullanılmasından bahsediyorsak en hayati konulardan birisi, belki de birincisidir. Bu konuda en başta şunu söyleyelim ki, çok sayıda aydınlatma elemanı bulundurmak (eğer birbirlerinden bağımsız yakılabiliyor iseler) her zaman avantajlı bir durumdur, zira akşamın ve akşamüstünün farklı saatlerinden odanın farklı bölgelerindeki ışıklandırmaları kullanmak gerekebilir. Bunu belirleyecek olan elbette televizyonun bulunduğu yerdir, dolayısıyla her dekorasyon için ayrı bir değerlendirmeye gitmek gerekir. Spot ışıkların ve son zamanlarda kullanım alanın bir hayli artan led ışıkların yansıtmayı en aza indirmeleri sebebiyle görüntü kalitenizi arttıracağı gayet nettir. Odanızı çok aydınlık ya da çok karanlık bir hale getirmemeye özen gösterin. Her iki durum da hem estetik açıdan hem de göz sağlığı açısından doğru uygulamalar değillerdir.
Televizyon seçerken hiç kuşku yok ki işin elektronik ve teknolojik tarafı en önemli rolü oynuyor ancak bu bizim konumuzun dışında yer alıyor. İşin dekorasyon yönünden bakarsak, yer aldığı cephede sırıtmayacak büyüklükte göz dolduran bir televizyon, dekorasyonun kalitesi açısından oldukça önemlidir ki, yeni nesil televizyon piyasasında artık küçük ekran televizyon bulabilmek de zaten çok da kolay değil. Tüketicilerin bu yüzden şanslı olduklarını söyleyebiliriz. Beyaz renk televizyonlar halen çok yaygın olmamakla birlikte yine de çeşitli örnekleri mevcut. Eğer dekorasyonunuz açık renkteyse beyaz renk televizyonları denemekten kaçınmayın deriz. Hatta koyu renk dekorasyonlarla kontrast uygulamasına gitmek cihetini de seçebilirsiniz. Televizyonunuzu seçtikten sonra televizyonunuzun yanında ve çevresindeki dekorasyonu planlarken, televizyonla ilgili yan unsurları, yani örneğin; DVD ya da Blue Ray oynatıcı, uydu alıcısı, dijital platform alıcısı gibi alet ve elektronik eşyaların da televizyonla birlikte yer alacağını hesaba katmanız gerekir.
Oturma odanızı dekore etmekte kararlı ama bu konuda yeni fikir ve ilhamlarla tanışmak isteyen biriyseniz, daha önceden yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Estetik, rahat ve çarpıcı oturma grubu modelleri’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atmanız sizin için yararlı olabilir diye düşünüyoruz.