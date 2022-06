Oturma odamda televizyon için en ideal yer neresi olmalıdır?

Aydınlatma konusu görsel bir aygıtın yerleştirilmesinden ve kullanılmasından bahsediyorsak en hayati konulardan birisi, belki de birincisidir. Bu konuda en başta şunu söyleyelim ki, çok sayıda aydınlatma elemanı bulundurmak (eğer birbirlerinden bağımsız yakılabiliyor iseler) her zaman avantajlı bir durumdur, zira akşamın ve akşamüstünün farklı saatlerinden odanın farklı bölgelerindeki ışıklandırmaları kullanmak gerekebilir. Bunu belirleyecek olan elbette televizyonun bulunduğu yerdir, dolayısıyla her dekorasyon için ayrı bir değerlendirmeye gitmek gerekir. Spot ışıkların ve son zamanlarda kullanım alanın bir hayli artan led ışıkların yansıtmayı en aza indirmeleri sebebiyle görüntü kalitenizi arttıracağı gayet nettir. Odanızı çok aydınlık ya da çok karanlık bir hale getirmemeye özen gösterin. Her iki durum da hem estetik açıdan hem de göz sağlığı açısından doğru uygulamalar değillerdir.