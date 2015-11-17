Oturma odamda televizyon için en ideal yer neresi olmalıdır?

Özellikle akıllı telefonların piyasayı işgalinden sonra internetin zaten varolan önemi ve kullanımı katlanarak artsa da, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok yerinden televizyonlar halen önemlerini ve yaygınlıklarını korumaktalar. Üstelik artık yeni nesil teknolojiler sayesinde internete de bağlanabilen televizyonlarla birlikte iki fonksiyonu bir arada götürmek de mümkün. Kısacası televizyonların kısa ve orta vadede hayatımızdan çıkacağına dair herhangi bir emare gözükmüyor. Bu da, bizim konumuz olan dekorasyon ve iç mimariye gelirsek, televizyonların, özellikle oturma odalarında halen hesaba katılması gereken hatta merkezi bir dekorasyon öğesi olduğu noktasına bizi getiriyor.

Televizyonun da içinde hatta merkezinde yer aldığı bir oturma odası dekore ederken en önemli hususlar hiç kuşku yok ki konfor ve görüntü kalitesidir. Görüntü kalitesini elde etmek için yalnızca televizyonun kalitesi ve üst düzey teknolojide olması yetmez. Odanızın dekorasyonu ve aydınlatmanın bu konudaki etkisi tahmin ettiğinizden çok daha fazladır.Ayrıca koltuklarınızın konumu ve aydınlatma gibi hususlar sadece konfor ve maksimum görüntü kalitesiyle ilgili değil aynı zamanda göz sağlığınızı da ilgilendiren noktalardır. Oturma odanızın aydınlatmasını ne çok karanlık ne de çok parlak ve aydınlık yapmalı ayrıca koltuklarınız televizyona ne çok uzak ne de çok yakın olmalıdır. Bu konuda belli bir ölçü vermek zordur, zira herkes televizyonunun ekranının büyüklüğüne göre bu mesafeyi ayarlamak zorundadır. Ayrıca televizyonunuzla aranıza girecek ya da çevresinde yer alıp fazla dikkat çekici veya dağıtıcı nitelikte objelerin (çiçek, tablo, aksesuar, kitap gibi) dikkatinizi ve algınızı dağıtıp görüntü kalitenizi düşüreceği de unutulmamalıdır. Şimdi gelin konforlu ve yüksek kalitede televizyon keyfi elde etmek için oturma odamızdaki çeşitli unsurlar nasıl düzenlemelidir, görsellerimiz eşliğinde açıklamaya çalışalım.