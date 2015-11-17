Açık alan havasını mutfağıma nasıl taşırım?

Stresli şehir hayatından bıkıp, kocaman bahçesi olan müstakil bir eve mi yerleşiyorsunuz? Böylesine güzel bir imkana sahipken evin dört yanının da duvar olması canınızı mı sıkıyor? Sıkılmakta haklısınız. Huzurun ve konforun doruk noktası olan bahçeli, müstakil bir evde yaşıyorken, bu ayrıcalığı odalarınızın içine de taşıyacak bir mimariye ihtiyacınız olacağı aşikar. Bahçe ve verandanın bütün güzelliğini odalarınıza taşıyacak mimari çözümler, yaşadığınız evin tadını doyasıya çıkarmanızı sağlayacaktır. Dekorlarınızı sonsuz bir manzaraya kavuşturacak ve aynı zamanda gökyüzü ile buluşturacak birbirinden güzel çözümler, uzman tasarımcıların ellerinden çıkmış örnek dekorasyonlarla bu yazımızda olacak. Örneklerle sunacağımız, kapı ve pencereler, zemin döşemesi ve mobilyalar, aydınlatma ve bitkilendirme çözümleri, ev dekorasyonunuzun planlama aşamasında ilham kaynağınız olacak. Uygulamak istediğiniz çözüm yöntemleri hakkında, az da olsa bilgi sahibi olmak, tadilat ve planlama aşamasında işinizi oldukça kolaylaştırır. Çalışacağınız profesyonel ekibe istediğiniz uygulamayı tam olarak anlatabilirsiniz ayrıca çok daha fazla çözüm uygulaması hakkında fikir edinmiş olursunuz. Odalarınızı açık alanlar ile buluşturan bu uygulamaların en gözde mekanı ise mutfaklardır. Mutfak dekorasyonu normalde de en çok özenilen alanlardandır. Bir de bahçeli veya verandalı bir evin mutfağı olunca haliyle dekorasyonda baş köşeye geçiyor. Misafirlerinizle geçireceğiniz kalabalık akşam yemekleri veya terasınızda vereceğiniz şık davetler için mutfağınızı bahçeyle buluşturmak istemez miydiniz? O halde, geniş camların kullanılacağı ve gün ışığını en verimli şekilde almanızı sağlayacak, kapı ve pencere çözümleri hakkında incelemelere başlayın. Homify profesyoneller ekibi olarak sizlere, açık alan havasını mutfağınıza taşıyacak 7 çözüm önerisi hazırladık. Daha fazla örnek dekora ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz. Mutfak dekorasyonun farklı detayları üzerine yoğunlaşan öneriler ve örnek modeller görmek için “Uzmanların ellerinden çarpıcı mutfak dekorasyon modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.