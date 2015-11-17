Açık alan havasını mutfağıma nasıl taşırım?

Stresli şehir hayatından bıkıp, kocaman bahçesi olan müstakil bir eve mi yerleşiyorsunuz? Böylesine güzel bir imkana sahipken evin dört yanının da duvar olması canınızı mı sıkıyor? Sıkılmakta haklısınız. Huzurun ve konforun doruk noktası olan bahçeli, müstakil bir evde yaşıyorken, bu ayrıcalığı odalarınızın içine de taşıyacak bir mimariye ihtiyacınız olacağı aşikar. Bahçe ve verandanın bütün güzelliğini odalarınıza taşıyacak mimari çözümler, yaşadığınız evin tadını doyasıya çıkarmanızı sağlayacaktır. Dekorlarınızı sonsuz bir manzaraya kavuşturacak ve aynı zamanda gökyüzü ile buluşturacak birbirinden güzel çözümler, uzman tasarımcıların ellerinden çıkmış örnek dekorasyonlarla bu yazımızda olacak. Örneklerle sunacağımız, kapı ve pencereler, zemin döşemesi ve mobilyalar, aydınlatma ve bitkilendirme çözümleri, ev dekorasyonunuzun planlama aşamasında ilham kaynağınız olacak. Uygulamak istediğiniz çözüm yöntemleri hakkında, az da olsa bilgi sahibi olmak, tadilat ve planlama aşamasında işinizi oldukça kolaylaştırır. Çalışacağınız profesyonel ekibe istediğiniz uygulamayı tam olarak anlatabilirsiniz ayrıca çok daha fazla çözüm uygulaması hakkında fikir edinmiş olursunuz. Odalarınızı açık alanlar ile buluşturan bu uygulamaların en gözde mekanı ise mutfaklardır. Mutfak dekorasyonu normalde de en çok özenilen alanlardandır. Bir de bahçeli veya verandalı bir evin mutfağı olunca haliyle dekorasyonda baş köşeye geçiyor. Misafirlerinizle geçireceğiniz kalabalık akşam yemekleri veya terasınızda vereceğiniz şık davetler için mutfağınızı bahçeyle buluşturmak istemez miydiniz? O halde, geniş camların kullanılacağı ve gün ışığını en verimli şekilde almanızı sağlayacak, kapı ve pencere çözümleri hakkında incelemelere başlayın. Homify profesyoneller ekibi olarak sizlere, açık alan havasını mutfağınıza taşıyacak 7 çözüm önerisi hazırladık. Daha fazla örnek dekora ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz. Mutfak dekorasyonun farklı detayları üzerine yoğunlaşan öneriler ve örnek modeller görmek için “Uzmanların ellerinden çarpıcı mutfak dekorasyon modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Bahçeli evlerin en büyük avantajı bahçeyle evinizin arasına çekeceğiniz camekan ile alanlarınıza eşsiz güzellikler katabilecek olmanızdır. Teras kapısı olarak bilinen bu cam kapılar duvarda geniş bir alanın camekan olmasını sağlayarak mutfağa doğal bir aydınlık kazandırıyor. Başarılı bir dekorasyonun altın anahtarı olan aydınlık görüntüyü sağlamanın en doğal yolu olan gün ışığını ne kadar iyi kullanırsanız o kadar ferah dekorlar kazanırsınız. Russell Taylor Architechts imzası taşıyan bu mutfak country / kırsal stilin göz alıcı örneklerinden biri. Renk dengesinden mobilya seçimine, bahçeyle birleşen yapısından aydınlatmasına kadar her yönüyle dikkat çeken özgün bir dekorasyon. Eğer siz de mutfaklarınızda benzer detaylardan hoşlanıyorsanız bu dekordan ilham alabilirsiniz.
Fransız kapılar yine teras kapıları gibi camekan özellikte kapılardır. Cam bölmeyi parçalara ayıran çıtalı yapısıyla eski dönemlerin evlerinden esintiler sunan fransız kapılar, klasik, iskandinav, kırsal ve rustik gibi stillerin vazgeçilmezidir. Bahçeye açılan son derece şık ve otantik bir kapı olan bu model sadece mutfaklar için değil diğer bütün odalar için rahatlıkla kullanılabilir. Justin Van Breda imzalı bu tasarım insanı masal diyarlarına sürükleyecek bir havaya sahip. Klasik, kırsal ve rustik ögeler barındıran tasarımda farklı renk tonlarında ahşap malzemelerin uyumlu bir şekilde kullanılması dikkat çekiyor. Eskitilmiş görünümlü demir apliklerin, rafların ve aksesuarların her biri dekora ayrı ayrı değer katmış.
Katlanır kapılar bütün camekan sistemlerinin arasında en kullanışlı olanlardır. Gün ışığından en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayan cam yapısının yanı sıra açılır kapanır özelliği ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. Yazın tamamını açarak mutfağınızı bahçeyle bütünleştirebilirsiniz, bu sayede kalabalık yemekli toplantılarınız için muhteşem güzellikte ve oldukça geniş bir mekan kazanmış olursunuz. Kışları ise kapalı tutarak mekanınıza bir kış bahçesi özelliği kazandırabilirsiniz. Rococo imzalı modern tasarım, mutfağın tek duvarını tamamen veranda ile birleştirerek geniş, ferah ve muhteşem aydınlanmış bir mutfak sunuyor. Tezgahta kullanılan parlak yüzeyler zemin ve duvarlarla mükemmel bir uyum oluşturmuş. Siyah mobilyaların, kapılardaki siyah çerçevelerle oluşturduğu vurgulu renk dengesi tasarımı öne çıkarıyor.
Cepheleri cama dönüştürmenin etkili yöntemlerinden birisi de sürgülü kapılar. Tamamı camdan oluşan ve sürgülü sistemi ile açılıp kapanma sırasında ekstra yer kaplamayan sürgülü kapılar en çok tercih edilen modellerdendir. Bu dekorda diğer yapılardan farklı olarak açık mutfak ve salon olarak dekore edilen mekanın her iki tarafının da camekan özellikte olmasıdır. İki cepheye birden bahçe kazandıran ve manzarayı sonsuza açan bu kapılarla siz de mekanlarınızı cennete çevirebilirsiniz. Hande Köksal Interiors tarafından dekore edilen bu ev hem mimari özellikleri hem de dekorasyonu ile göz alıyor. Mutfak, yemek alanı ve salon şeklinde devam eden tasarımda mobilya ve aksesuar seçimleri muhteşem. Eşsiz bir manzara ile harika bir bahçeyi birleştiren bu evin diğer odalarına da bakmadan sakın geçmeyin.
Mutfaklarınızda dış mekanların ferahlığını hissedebilmek için sadece açık cepheler yaratmak yeterli olmayabilir. Doğru seçilen mobilyalar ve uyumlu aksesuarlar ile yaratmak istediğini dekora biraz daha yaklaşabilirsiniz. Bu dekorda kullanılan beyaz lake ve ahşap mobilyaların bir arada sunduğu natürel şıklık son derece dikkat çekici. Tezgah ve buzlu cam kapakların pürüzsüz yüzeyleri ortamın aydınlatmasını güçlendirirken, seçilen ışıklandırma ögeleri de esas görevi başarıyla üstlenmiş. Beyaz bar masası ve önüne eklenen iki adet pratik bar tabure – sandalyesi dekorun mobilya ihtiyacını tamamlamış. Zemin için ahşabın seçildiği mutfak spot aydınlatmalar ile de ışıl ışıl bir görünüme kavuşmuş.
Mutfakları bahçe ile birleştiren camekan özellikli pencere ve kapılar, doğru mobilya, doğal ve güçlü bir aydınlatma ve son olarak doğru zemin kaplaması. Başarılı bir mutfak dekorasyonu için gerekli olan her şey. Zemin kaplaması mekanın ışık ve renk dengesinin sağlanmasında en önemli rolü üstlenir. Duvarlarla birlikte odanın fon özelliğini, dolayısıyla da karakterini belirleyecek olan zemin kaplaması için en çok tavsiye edilen açık renk tonlarıdır. Mekanı çok daha geniş ve aydınlık gösteren açık renk zemin, her renk ve stil ile kombinasyonu mümkün kılacağından çok pratik ve kullanışlıdır da. Yine ahşap ve beyaz ögelerin öne çıktığı bu dekorda akılda kalacak en önemli iki özellik doğru seçilen masa ve sandalye takımı ile parlak zemin kaplamasıdır.
Mutfağın mimari özellikleri ve dekorasyonu hakkında konuştuk. Biraz da en önemli aksesuarlarımızdan bahsetmek istiyoruz. Bitkiler! Mutfak dekorasyonunuzu bahçeyle birleştirmek veya açık alanların ferahlığını mutfaklarınıza taşımak istiyorsanız, bu işin bitkilendirmesiz olmayacağını bilmelisiniz. Sadece süs bitkileri değil, ufak saksılarda yetiştireceğiniz nane, fesleğen, kekik gibi lezzet katıcı otlarla da mutfaklarınızı süsleyebilirsiniz. Hem hoş kokuları, hem de muhteşem renk ve canlılıları ile dekorasyonunuza değer katacaklardır. Üstelik sadece dekoratif amaçlı olmayacaklar, yemeklerinize de lezzet katacaklardır. Özellikle beyaz rengin yoğun kullanıldığı mutfaklarda yeşil bitkiler ile vurgu yapmak, görsel anlamda çok güzel sonuçlanıyor.