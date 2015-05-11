Çağdaş bir ofis projesi

Modern bir dekorasyonla döşenmiş bir ofis alanı, çağdaş ve sade mobilyalarla minimal bir yönetici odası, farklı tasarımlarıyla dikkat çeken eşyalar, son derece gösterişsiz ve şık bir atmosfer ve yaratıcı ve fonksiyonel bir çalışma alanı… İşte tüm bunlara sahip olan bir ofisi ziyaret edeceğiz şimdi. Escapefromsofa ekibi tarafından dizayn edilen bu ofis projesindeki en çok dikkat çeken detay, her şeyin çağdaş ve modern bir tasarım anlayışıyla uygulanmasının yanında, aynı zamanda geçmişten izler taşıyan, bugünün mekanik iş dünyasını yansıtmayan malzeme seçimleri sayesinde ortaya çıkan doğal, samimi ve sade görünüm. Eşyaların ve mobilyaların farklı ve dikkat çekici tasarımlarıyla samimi ve sıcak olduğu kadar ağırbaşlı ve ciddi bir tasarım da yakalanan bu ofis, özellikle az çalışanlı küçük ofisler için örnek bir iç mimari ve dekorasyon anlayışına sahip. Buyrun gezelim…
Yönetici odası deyince aklınıza hep o gösterişli, kocaman masa ve kocaman müdür koltukları, lüks oturma grupları ve pahalı aksesuarlar geliyor değil mi? İşte bu ezberi bozan, samimi olduğu kadar ciddi, sade ve minimal olduğu kadar ferah ve modern olduğu kadar doğal görünümlü bu yönetici odasının dikkat çeken pek çok özelliği var. Bu özelliklerden ilk göze çarpanı ise mobilya ve malzeme tercihleri elbette. Masanın ve sandalyenin dönemsel dokulardan ilham alınarak tasarlanmış sıra dışı yapısı ve renkleri odaya eklektik bir hava katarken masanın önündeki küçük yuvarlak sehpa hem çağdaş tasarımıyla hem de odanın minimal yapısını tamamlayan niteliğiyle göze çarpan bir detay haline gelmiş.
Odanın başka bir açıdan görünümünde ise yine ahşap ve klasik bir dokuya sahip olan metal ayaklı ve cam tezgahlı şık televizyon ünitesi dikkatimizi çekiyor. TV ünitesinin üzerinde duran televizyon da odanın genel yapısına uygun olarak aşırı büyük ekranlı bir televizyon olarak seçilmemiş. Yandaki berjer ve sehpa da odanın karakterine uygun tasarımda ve renklerde tercih edilmiş. Ofisin genel olarak en göze çarpan ve şık detaylarından biri ise elbette cam kapıları. Siyah çerçeveli ve demir ayrıntılara sahip bu kapılar hem odalar arası saydamlık, hem de genel bir samimiyet ortamı yaratıyor.
Çalışma alanında ise yine ofisin geneline yayılan minimal tasarım anlayışının samimiyetinin ve şıklığının sürdüğünü görüyoruz. Şık beyaz tuğla görünümündeki siyah beyaz fayanslarla kaplı duvarın üzerindeki aydınlatmalı “working progress” yazısıyla sade bir şekilde süslenmiş. Duvara dayalı masa tasarımı hem çalışanların dikkatinin dağılmamasını ve böylece iş konusundaki verimliliklerinin artmasını, hem de küçük alanlarda geniş çalışma bölgeleri oluşturulabilmesini sağlayan etkili, estetik ve fonksiyonel bir tasarım olma niteliği taşıyor. Bu odadaki gibi farklı tasarım ve dekorasyonlu çalışma masası tasarımları için Sıradışı çalışma masaları yazımıza da göz atabilirsiniz.
Çalışma odasındaki kütüphanelerse tek başlarına birer tasarım harikası mobilya. Yukarı kadar uzanan kıvrımlı demir ayakları tasarımın çağdaş ve modern ayrıntılarıyken rafların dizilimi ve ahşap malzeme kullanımı da göze çarpan etkili birer detay. Odadaki estetik görünümü tamamlayan bu minimal ve modern tarz sahibi kütüphane dekorasyonu güzelleştiren öğelerden biri.
Girişteki sekreter masası da ofisin diğer odalarının tasarımıyla paralel bir tarzda dizayn edilmiş. Duvarların boyuna çizgili panellerle kaplanmış olması koridorların derinliğini ve genişliğini arttırıyor. Beyaz duvarların siyah ve şık tasarımlı masayla yarattığı kontrast sayesinde odadaki her ayrıntının daha görünür hale geldiği bir açıklık elde edilmiş.
Beş kişilik bu toplantı odası da ofisin geri kalanına sirayet eden atmosferi taşıyor. Klasik dokunun ve malzemelerin sade ve minimal bir dekorasyonla birleşmesi, duvardaki çalışma odasındakine benzer ışıklı tabela aksesuarı, tavandaki avizenin hareketliliği odadaki dikkat çeken estetik detaylardan.