Çağdaş bir ofis projesi

Modern bir dekorasyonla döşenmiş bir ofis alanı, çağdaş ve sade mobilyalarla minimal bir yönetici odası, farklı tasarımlarıyla dikkat çeken eşyalar, son derece gösterişsiz ve şık bir atmosfer ve yaratıcı ve fonksiyonel bir çalışma alanı… İşte tüm bunlara sahip olan bir ofisi ziyaret edeceğiz şimdi. Escapefromsofa ekibi tarafından dizayn edilen bu ofis projesindeki en çok dikkat çeken detay, her şeyin çağdaş ve modern bir tasarım anlayışıyla uygulanmasının yanında, aynı zamanda geçmişten izler taşıyan, bugünün mekanik iş dünyasını yansıtmayan malzeme seçimleri sayesinde ortaya çıkan doğal, samimi ve sade görünüm. Eşyaların ve mobilyaların farklı ve dikkat çekici tasarımlarıyla samimi ve sıcak olduğu kadar ağırbaşlı ve ciddi bir tasarım da yakalanan bu ofis, özellikle az çalışanlı küçük ofisler için örnek bir iç mimari ve dekorasyon anlayışına sahip. Buyrun gezelim…