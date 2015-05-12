Siyahın asaletini yansıtan bir rezidans

Banyoda yine lüks bir otelin konfor ve zarafetini andıran bir tasarım ve malzeme seçimi söz konusu. Evin geneline hakim olan siyah ve tonları banyoda da kullanılarak evin bütünyle uyumlu bir dizayn tercih edilmiş. Duşakabinden klozet ünitesine, yer döşemelerinden lavabo teknesi ve banyo dolabı yerleşimlerine kadar her şey ilk olarak ev sahiplerinin konforu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dizayn edilse de şıklık ve seçkin tarz da ikinci plana atılmamış.

(Bir başka modern ve konforlu rezisans tasarımı için İzmir'de şık bir rezidans isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)