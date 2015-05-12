Siyahın asaletini yansıtan bir rezidans

Konut kültürü her geçen gün yeni boyutlar ve yeni ufuklar kazanarak biraz daha gelişiyor. Geleneksel mimari formlardan, köyden kente aşırı hızlı göçle birlikte son derece süratli biçimde modern yapılara geçilen ülkemizde, maalesef geleneksel mimarinin büyük ölçüde yüzüstü bırakılmasıyla sonuçlandı bu süreç. Bu durum aynı zamanda kent kültürü kazanmadan gelen kentleşmeyle birlikte, mimariden payını düşeni yeterine alamamış bir konut sektörü biçimlendindirdi. Neredeyse otuz yıllık bir dönem böyle geçmiş ve arkasında ivedilikle yenilenmesi, dönüştülmesi ve hepsinden önemlisi teknik açıdan iyileştirilmesi gereken yüz binlerce konut bırakmış olsa da, yaklaşık son on yıldır, konut sektörü kendini bir kez daha dönüştürmeye ve kendi yolunu açan yeni bir kent kültürüyle birlikte çok daha sağlıklı ve güzel ürünler vermeye başladı. Birbirinden modern yeni nesil rezidanslar ise bu yeni kent kültüründe son derece önemli yer tutan mimari modeller haline geldi. Hatta diyebiliriz ki, mimari bir model olmanın da ötesinde kendince bir yaşam tarzı yarattı rezidanslar. Bu yazımızda ise rezidans kültürünün son derece seçkin bir örneğini sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Kimi zaman rezidans dendiğinde akla otel odalarını andıran, pratikliğin ön planda olduğu, hızlı şehir hayatının ihtiyaçlarını en süratli şekilde cevap verebilmek dışında çok da özel bir karaktere sahip olmayan evler gelebiliyor. Oya bütün mesele bundan ibaret değil elbette. Mass Architects imzasını taşıyan A1 Residence Penthouse sanıyoruz modern ve şık bir rezidansın nasıl olması gerektiği konusunda yeterli olanın da çok üzerinde bir fikir veriyor. Ferahlık ve konforun ön planda olduğu fakat şıklığından ve tarzından da asla taviz vermeyen bu salon, daha doğrusu yaşam alanı ise bu rezidansın en can alıcı noktası olarak öne çıkıyor.
Mekanların, evlerin ve odaların geleneksel olarak aldıkları isimler, modern mimarinin uygulamalarını tanımlamakta yer yer eksik kalabiliyor. Daha doğru bir ifadeyle, yeni nesil konut ve iş yerlerindeki bölümler, sıklıkla bu tanımlara sığmıyor. Örneğin tipik bir yemek odası takımını andıran bu masa sandalye grubu, ayrı bir oda içinde yer almadığı gibi, gerek tarzı, gerekse işlevselliği ile bir yemek odası takımı olarak adlandırılmaktan çok daha fazlasını hak ediyor kuşkusuz..
Birden fazla katlı konutlarda katlar arasında geçişi sağlamak amacıyla kullanılan merdiven çözümleri, geçmişte büyük ölçüde yerleştirilip kurtulunması gereken, temel işlevi haricindeki en önemli özelliği gereksiz yer işgal etmesi olan, daha doğrusu böyle görülen uygulamalardı. Fakat modern mimaride işlev ve tarz daima kol kola gidiyor. Ve gerekli olan hiçbir unsur yalnızca zorunluluktan ötürü yer işgal etmiyor. Spiral yapıdaki bu fütüristik merdiven uygulaması da adeta bunu kanıtlar nitelikte.
Birinci sınıf bir tatil köyü yatak odasını andıran bu son derece şık yatak odası, konfor ve lüksün yanında aynı zamanda tarz sahibi bir mekan olarak da öne çıkıyor. Duvarlarda kullanılan kırmızı ateş tuğlaları, ahşap zeminle birlikte odaya sıcak bir hava katarken, dar ve uzun olarak tasarlanmış pencerede kullanılan yıldız desenli gölgelik ise ferah bir ortam yaratıyor. Alçak profildeki modern yatak ise dönemin ruhunu başarıyla yansıtırken konfordan da ödün vermemeyi başarıyor.
Banyoda yine lüks bir otelin konfor ve zarafetini andıran bir tasarım ve malzeme seçimi söz konusu. Evin geneline hakim olan siyah ve tonları banyoda da kullanılarak evin bütünyle uyumlu bir dizayn tercih edilmiş. Duşakabinden klozet ünitesine, yer döşemelerinden lavabo teknesi ve banyo dolabı yerleşimlerine kadar her şey ilk olarak ev sahiplerinin konforu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dizayn edilse de şıklık ve seçkin tarz da ikinci plana atılmamış.
(Bir başka modern ve konforlu rezisans tasarımı için İzmir'de şık bir rezidans isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)