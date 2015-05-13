Zarif ve gösterişli bir villa

homify sayfalarında sizlere mimari, tasarım ve dekorasyon alanlarında göz dolduran örnek evleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bu defa yerli bir tasarımcının elinden çıkmış, Ayaz Ergin İç Mimarlık imzalı zarif ve gösterişli bir villaya konuk oluyoruz. Gösterişli dekorasyon ve tasarım denince aklımıza genelde hep büyük ve görkemli mobilyalar, kaliteli malzeme tercihleriyle donatılmış süslü yaşam alanları geliyor. Zarif dekorasyon denildiğindeyse genellikle hep minimal ve modern tasarımlı, klasik dokunuşları olsa da pek de süslü olmayan, büyüleyici ve çarpıcı bir sadelik anlayışı geliyor. Oysa zarafeti ve gösterişi bir bünyede birleştirebilmek tasarım açısından da mümkün. Hatta aslında lüks tanımında, bugünlerde pek kullanılmasa da zarafet içeriği de her zaman vardır. Her pahalı ve gösterişli mobilya lüks olmayabilir, öte yandan hem pahalı, hem gösterişli, hem de zarif ve modern dokunuşlara sahip bir dekorasyon bize lüksün yalnızca mobilyalara ve dizayna ödediğiniz ücretle doğrudan bağlantılı olmadığını da gösterir. İşte gerçek bir lüks tadı veren, hayallerinizi süsleyebilecek kadar çarpıcı ve göz alıcı, hem zarafet hem gösteriş simgesi bir ev dekorasyonu örneği.
Koridor, hol ve merdiven alanları bir evi belki de en çok gösteren alanlardan biridir aslında. Genellikle özensiz ev dizaynlarında nasılsa birer yaşam alanı olmadıkları için es geçilen ve bir şekilde gelişigüzel tasarlanan bu alanlar, evin bütün atmosferini ve karakterini değiştirmeye yeter. Nasıl ki bir insanı gördüğümüzde onun dış görünüşü o insana karşı önyargılarımızı ve fikirlerimizi şekillendiriyorsa, evlerin de giriş alanları, merdivenleri ve koridorları da bir evle ilgili ilk intibayı oluşturan bir hayli önemli unsurlardır aslında. Bu yüzden siz siz olun asla koridorlarınızın dekorasyon ve tasarımını hafife almayın. Bu evin merdivenlerinde gördüğümüz tasarım dehası ise, ilham verici bir güzelliğe sahip. Spiral şeklinde yükselen merdivenlerin parmaklıkları sıradışı tasarım ve şekilleriyle dikkat çekerken gümüş renk tüm alana şıklık ve zarafet katıyor. Bu parıltılı gümüş renkle birleşen parlak mermerden yapılma yer döşemeleri bize lüksün ne demek olduğunu hatırlatırken merdiven girişindeki yine gümüş renkli saksı da minimal bir detay olarak göze çarpıyor.
Beş yüz metrekarelik bir alana sahip olan bu devasa ve ferah villanın salonuna geldiğimizde elbette evin geneline hakim olan atmosferin en yoğun haliyle karşılaşıyoruz. Dediğimiz gibi, daha merdivenlerde evin kişiliği hakkında fikir sahibi olmuş, ne kadar lüks ve çarpıcı bir yaşam alanıyla karşı karşıya kalacağımızı tahmin etmiştik zaten. Öncelikle salonun genişliği, sizi bir sarayın kraliyet odasındaymışsınız gibi hissettiriyor. Oturma alanları ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta farklı ve modern bir Chesterfield koltuk takımıyla derinin ciddiyeti ve asaleti alana hakimiyet kuruyor. Tavandan sarkan avizeler o ciddiyeti bozmadan ortamı yumuşatan ık birer ayrıntı. Salonun diğer tarafı ise, tepeden aşağıya doğru inen tasarımıyla dikkat çeken taş duvarla ayrılmış. Beyaz koltuklarıyla daha samimi ve sıcak bir ortamı olan bir televizyon izleme alanı burası. Buranın ardında uzanan o şık ve lüks yemek alanı ise tek kelimeyle çarpıcı.
Bu büyük villadaki yatak odalarından birine girdiğimizde salon ve merdivenlerden çok daha yumuşak ve minimal bir atmosferle karşılaşıyoruz. Yumuşak renklerin hakim olduğu yatak odası konfor ön planda tutularak dizayn edilmiş. Elbette avizenin ve yatak başının yanlarındaki dekoratif desenli duvar aynalarının kattığı gösterişli ve şık detaylar evin ruhuna uygun.
Bir diğer yatak odasında klasik bir şıklık dikkat çekiyor. Yatak kısmında yine konfor ön planda tutulurken odaya yayılan aksesuar, renk ve mobilyalarda klasik tarzın modern bir yorumunu görüyoruz. Kahverengi tonlarının tercih edildiği odada en çok dikkat çeken unsur şüphesiz ki yatak başındaki duvarın ilham verici dizaynı. Bir diğer çarğıcı detaysa yatak odasında bulunan kapitoneli şık koltuklar ve bu koltukların takımı olan ayak ucu pufu. Bu göz alıcı koltuklar ve puf hem şık, hem lüks, hem de modern bir dizayna sahip olan bu yatak odasının karakterini belirliyor. (Benzer şekilde yatak odalarının atmosferini değiştiren ve güzelleştiren puf ve banklar için En şık yatak odası pufları ve bankları başlıklı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)