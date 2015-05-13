Zarif ve gösterişli bir villa

homify sayfalarında sizlere mimari, tasarım ve dekorasyon alanlarında göz dolduran örnek evleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bu defa yerli bir tasarımcının elinden çıkmış, Ayaz Ergin İç Mimarlık imzalı zarif ve gösterişli bir villaya konuk oluyoruz. Gösterişli dekorasyon ve tasarım denince aklımıza genelde hep büyük ve görkemli mobilyalar, kaliteli malzeme tercihleriyle donatılmış süslü yaşam alanları geliyor. Zarif dekorasyon denildiğindeyse genellikle hep minimal ve modern tasarımlı, klasik dokunuşları olsa da pek de süslü olmayan, büyüleyici ve çarpıcı bir sadelik anlayışı geliyor. Oysa zarafeti ve gösterişi bir bünyede birleştirebilmek tasarım açısından da mümkün. Hatta aslında lüks tanımında, bugünlerde pek kullanılmasa da zarafet içeriği de her zaman vardır. Her pahalı ve gösterişli mobilya lüks olmayabilir, öte yandan hem pahalı, hem gösterişli, hem de zarif ve modern dokunuşlara sahip bir dekorasyon bize lüksün yalnızca mobilyalara ve dizayna ödediğiniz ücretle doğrudan bağlantılı olmadığını da gösterir. İşte gerçek bir lüks tadı veren, hayallerinizi süsleyebilecek kadar çarpıcı ve göz alıcı, hem zarafet hem gösteriş simgesi bir ev dekorasyonu örneği.