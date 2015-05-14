Köşesiz yataklar, romantik uykular

Ve işte Ecemutfak Dekorasyon imzalı zarafet ve şıklık timsali bir yatak odası. Bu gösterişli ve şıklığıyla göz dolduran yatak odasında yatağın ardındaki duvardaki göz alıcı tasarım, altın işlemeleri, karo şeklinde uzanan aynalarıyla odaya girildiğinde en dikkat çeken tasarım ayrıntısı şüphesiz. Ama odanın esas dokusunu sağlayan mobilya elbette tasarım ve zarafetiyle göz dolduran yuvarlak yatak dizaynı. Yatağın altındaki, yatağın yerden yükselmesini sağlayan ünite yatakla uyumlu bir şekilde köşesiz olarak tasarlanmış. En alttaki ışık detayları odanın canlılığına katkıda bulunan bir ayrıntı. Odaya seçkinlik ve asalet katan ana unsursa, yatak ünitesinin o bembeyaz ve kapitone döşemesi elbette.

(Köşesiz dekorasyon malzemelerinden hoşlanıyorsanız oturma odalarınız için köşesiz mobilya seçeneklerini derlediğimiz Yuvarlak masa ve sehpalar isimli yazımıza da bekleriz.)