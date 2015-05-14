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Köşesiz yataklar, romantik uykular

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homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları İşlenmiş Ahşap Bej
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Yatakların hayatımızdaki yerini anlatmaya gerek yok. Konforun, rahatlığın, dinlenmenin, yeni güne başlamanın ve tabii ki romantizmin simgesi olan bu mobilyalar, hayatımızdan en son çıkarabileceğimiz şeylerden biri kuşkusuz. Hani çoğu insanın “ıssız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız?” sorusuna vereceği cevabın yatakları olduğundan da eminiz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki insan kendi yatağında yatmadan tam olarak dinlenemiyor. Dünyanın en lüks otelinde bile kalsanız yine de bir süre sonra kendi yatağınızı ararsınız şüphesiz. İşte bu yüzden de yatak odası dekorasyonları ve yatak seçimleri hayatımızı bir hayli etkiliyor. Ve yine bu yüzden özellikle son yıllarda farklı tipte yatak çeşitleri tasarlanmaya başladı. Siz de hayatınızda ve dekorasyonlarda köşelerden pek de hoşlanmıyorsanız bu yazımızın ilginizi çekeceğine eminiz. Çünkü değişik yatak tasarımlarından en ilgi çekici köşesiz yatakları sizin için derledik.

Ezber bozan bir tasarım

homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları İşlenmiş Ahşap Bej
homify

homify
homify
homify

Köşesiz, keskin olmayan geçişler, yuvarlak kesim ve kalıplar mobilyalarda huzuru, dinginliği ve yumuşaklığı simgeler. Söz konusu mobilya yatak olduğunda bunlara bir de romantikliği ekleyebiliriz zira köşesiz, yuvarlak yatakların hem huzurlu hem estetik hem de çekici bir atmosfer yarattığı hepimizin malumu. Alman bir tasarımcı tarafından dizayn edilen bu yatak tasarımıysa sıradan yataklardan çok farklı. Köşesiz yatak deyince aklımıza ilk gelen şey yuvarlak yataklar olsa da bu yataktaki dizayn ezber bozuyor. Sıradan diktörtgen yatak formunun bozularak köşesizleştirilmesiyle yaratılan bu yatak ünitesi katmanlı tasarımıyla da göz alıyor.

Köşesiz doğallık

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture Tropikal Yatak Odası
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

Bir diğer ezber bozan köşesiz yatak tasarımıysa Hindistan'dan. Odanın doğal ve minimal dokusuna uygun olarak tasarlanmış bu yatak tam bir çember formunda  olmadığı gibi, dikdörtgen formunun bozulması şeklinde de yaratılmamış. Yukardan bakıldığında bir balonu ya da şişman bir balığı andıran bu yatak doğallığı, huzur verici dokusu ve sıradışı tasarımıyla ilham veriyor. 

Odanın karakterini değiştiren form

homify Ticari alanlar Oteller
homify

homify
homify
homify

Bu muhteşem yuvarlak yataksa Van'daki bir otelden. Bir otel için oldukça sıradışı olan ve Mass Architects imzası taşıyan bu yatak odası tasarımının en dikkat çekici unsuru olma niteliği taşıyor elbette. Mor ışıklandırması, farklı bazası ve yatak başındaki mor panelle hem romantik hem gösterişli hem de dingin bir yapıya sahip olan bu yatak odası içinde sıradan dikdörgen bir yatak barındırsaydı çok daha farklı bir karaktere sahip olacaktı kuşkusuz. Yuvarlak yatakların bir yaşam alanını ne kadar çok ve olumlu yönde değiştirebileceğinin ve güzelleştirebileceğinin en büyük kanıtı bu yatak odası olabilir.

Klasik romantizm

HAYAL YATAK ODASI Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yatak Odası
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

HAYAL YATAK ODASI

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Yuvarlak yataklardan bahsedildiğinde aklınıza gösterişsiz, modern ve minimal tasarımlar geliyorsa işte size bir başka ezber bozan örnek daha. Yuvarlak yatak formunun modern bir tasarım ürünü olduğu doğru, ama bu modern tasarım ürünü son derece klasik dekorasyonlarda da atmosferi güzelleştirmeye ve romantikleştirmeye yarayan bir unsur olarak kullanılabiliyor. Resimdeki yatak odası da bunun bir kanıtı. Renkleriyle, aksesuarlarıyla, yastıklarıyla ve diğer mobilyalarıyla tam anlamıyla gerçek bir klasik tasarım örneği olan bu yatak odası yuvarlak yatakla birlikte çekici ve romantik bir konfora sahip olmuş. Bu canlı, gösterişli ve şık klasik dekorasyondaysa Asortie Mobilya Dekorasyon'un imzası var. 

Kapitonenin seçkinliği

GAZİANTEP 6+4 MODERN, ecemutfak dekorasyon nazmi ece ecemutfak dekorasyon nazmi ece Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
ecemutfak dekorasyon nazmi ece

GAZİANTEP 6+4 MODERN

ecemutfak dekorasyon nazmi ece
ecemutfak dekorasyon nazmi ece
ecemutfak dekorasyon nazmi ece

Ve işte Ecemutfak Dekorasyon imzalı zarafet ve şıklık timsali bir yatak odası. Bu gösterişli ve şıklığıyla göz dolduran yatak odasında yatağın ardındaki duvardaki göz alıcı tasarım, altın işlemeleri, karo şeklinde uzanan aynalarıyla odaya girildiğinde en dikkat çeken tasarım ayrıntısı şüphesiz. Ama odanın esas dokusunu sağlayan mobilya elbette tasarım ve zarafetiyle göz dolduran yuvarlak yatak dizaynı. Yatağın altındaki, yatağın yerden yükselmesini sağlayan ünite yatakla uyumlu bir şekilde köşesiz olarak tasarlanmış. En alttaki ışık detayları odanın canlılığına katkıda bulunan bir ayrıntı. Odaya seçkinlik ve asalet katan ana unsursa, yatak ünitesinin o bembeyaz ve kapitone döşemesi elbette.

(Köşesiz dekorasyon malzemelerinden hoşlanıyorsanız oturma odalarınız için köşesiz mobilya seçeneklerini derlediğimiz Yuvarlak masa ve sehpalar isimli yazımıza da bekleriz.)

Çağdaş bir dokunuş
Bu köşesiz yatak modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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