Köşesiz yataklar, romantik uykular

Yatakların hayatımızdaki yerini anlatmaya gerek yok. Konforun, rahatlığın, dinlenmenin, yeni güne başlamanın ve tabii ki romantizmin simgesi olan bu mobilyalar, hayatımızdan en son çıkarabileceğimiz şeylerden biri kuşkusuz. Hani çoğu insanın “ıssız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız?” sorusuna vereceği cevabın yatakları olduğundan da eminiz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki insan kendi yatağında yatmadan tam olarak dinlenemiyor. Dünyanın en lüks otelinde bile kalsanız yine de bir süre sonra kendi yatağınızı ararsınız şüphesiz. İşte bu yüzden de yatak odası dekorasyonları ve yatak seçimleri hayatımızı bir hayli etkiliyor. Ve yine bu yüzden özellikle son yıllarda farklı tipte yatak çeşitleri tasarlanmaya başladı. Siz de hayatınızda ve dekorasyonlarda köşelerden pek de hoşlanmıyorsanız bu yazımızın ilginizi çekeceğine eminiz. Çünkü değişik yatak tasarımlarından en ilgi çekici köşesiz yatakları sizin için derledik.
Köşesiz, keskin olmayan geçişler, yuvarlak kesim ve kalıplar mobilyalarda huzuru, dinginliği ve yumuşaklığı simgeler. Söz konusu mobilya yatak olduğunda bunlara bir de romantikliği ekleyebiliriz zira köşesiz, yuvarlak yatakların hem huzurlu hem estetik hem de çekici bir atmosfer yarattığı hepimizin malumu. Alman bir tasarımcı tarafından dizayn edilen bu yatak tasarımıysa sıradan yataklardan çok farklı. Köşesiz yatak deyince aklımıza ilk gelen şey yuvarlak yataklar olsa da bu yataktaki dizayn ezber bozuyor. Sıradan diktörtgen yatak formunun bozularak köşesizleştirilmesiyle yaratılan bu yatak ünitesi katmanlı tasarımıyla da göz alıyor.
Bir diğer ezber bozan köşesiz yatak tasarımıysa Hindistan'dan. Odanın doğal ve minimal dokusuna uygun olarak tasarlanmış bu yatak tam bir çember formunda olmadığı gibi, dikdörtgen formunun bozulması şeklinde de yaratılmamış. Yukardan bakıldığında bir balonu ya da şişman bir balığı andıran bu yatak doğallığı, huzur verici dokusu ve sıradışı tasarımıyla ilham veriyor.
Bu muhteşem yuvarlak yataksa Van'daki bir otelden. Bir otel için oldukça sıradışı olan ve Mass Architects imzası taşıyan bu yatak odası tasarımının en dikkat çekici unsuru olma niteliği taşıyor elbette. Mor ışıklandırması, farklı bazası ve yatak başındaki mor panelle hem romantik hem gösterişli hem de dingin bir yapıya sahip olan bu yatak odası içinde sıradan dikdörgen bir yatak barındırsaydı çok daha farklı bir karaktere sahip olacaktı kuşkusuz. Yuvarlak yatakların bir yaşam alanını ne kadar çok ve olumlu yönde değiştirebileceğinin ve güzelleştirebileceğinin en büyük kanıtı bu yatak odası olabilir.
Yuvarlak yataklardan bahsedildiğinde aklınıza gösterişsiz, modern ve minimal tasarımlar geliyorsa işte size bir başka ezber bozan örnek daha. Yuvarlak yatak formunun modern bir tasarım ürünü olduğu doğru, ama bu modern tasarım ürünü son derece klasik dekorasyonlarda da atmosferi güzelleştirmeye ve romantikleştirmeye yarayan bir unsur olarak kullanılabiliyor. Resimdeki yatak odası da bunun bir kanıtı. Renkleriyle, aksesuarlarıyla, yastıklarıyla ve diğer mobilyalarıyla tam anlamıyla gerçek bir klasik tasarım örneği olan bu yatak odası yuvarlak yatakla birlikte çekici ve romantik bir konfora sahip olmuş. Bu canlı, gösterişli ve şık klasik dekorasyondaysa Asortie Mobilya Dekorasyon'un imzası var.
Ve işte Ecemutfak Dekorasyon imzalı zarafet ve şıklık timsali bir yatak odası. Bu gösterişli ve şıklığıyla göz dolduran yatak odasında yatağın ardındaki duvardaki göz alıcı tasarım, altın işlemeleri, karo şeklinde uzanan aynalarıyla odaya girildiğinde en dikkat çeken tasarım ayrıntısı şüphesiz. Ama odanın esas dokusunu sağlayan mobilya elbette tasarım ve zarafetiyle göz dolduran yuvarlak yatak dizaynı. Yatağın altındaki, yatağın yerden yükselmesini sağlayan ünite yatakla uyumlu bir şekilde köşesiz olarak tasarlanmış. En alttaki ışık detayları odanın canlılığına katkıda bulunan bir ayrıntı. Odaya seçkinlik ve asalet katan ana unsursa, yatak ünitesinin o bembeyaz ve kapitone döşemesi elbette.
(Köşesiz dekorasyon malzemelerinden hoşlanıyorsanız oturma odalarınız için köşesiz mobilya seçeneklerini derlediğimiz Yuvarlak masa ve sehpalar isimli yazımıza da bekleriz.)