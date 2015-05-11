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Türkiye'den komşuları kıskandıracak bir güzellik

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Klasik ev dekorasyonu deyince çoğu insanın aklına eski zamanlardan kalma, artık moda olmayan, çoğunlukla kahverengi tonlarında sıkıcı tasarımlar geliyor artık. Bunda elbette modern dekorasyon seçeneklerinin artmasının ve maddi olarak da daha ulaşılabilir olmasının büyük bir payı var. Ama aslında klasik sıkıcı ve demode değil, aksine seçkin ve tarz sahibi bir tasarım anlayışı ve son yıllarda iç mimaride yeniden klasik tercihlere daha fazla ağırlık verilmeye başlandı. Her zaman söylediğimiz gibi, klişe olmayan klasik dekorasyonlar ve tasarımlar, bir evi ya da yaşam alanını hayalleri süsleyecek kadar şık ve estetik hale getirebilir.  İşte böyle bir klasik tasarım örneklerinden biri olan bir eve konuk oluyoruz bu yazımızda. Senemoğlu Mimarlık tarafından dizayn edilen bu tarz sahibi evin her yaşam alanı sizi özel hissettirecek.

Saraydaymış gibi hissettiren merdivenler

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
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homify
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Genelde dönem filmlerinde görmeye alışık olduğumuz tarzda heybetli merdivenlere sahip olan evin girişi, insana kendini bir saraydaymış hissettirmeye yetiyor. Koyu renk ahşap merdivenler, siyah ferforjeli, ahşap tutma üniteli korkuluklarıyla gerçek bir klasik tadı yaşatırken girişteki duvar kağıdı ve şık kırmızı koltuk ve sehpası mekâna estetik ve seçkinlik kazandıran detaylardan. 

(Ahşap merdivenler sadece klasik tasarımlar için değil, her tarzda iç mimari için oldukça estetik bir seçenek. Bu konudaki farklı örnekleri ve modelleri derlediğimiz En güzel ahşap merdivenler başlıklı yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.)

​Sade ve etkili

homify Klasik Oturma Odası
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Klasik denilince aklınıza öyle bol gösterişli, süslü ve lüks bir tasarım geliyorsa yanılıyorsunuz. Bazen son derece sade ve etkili tasarımlar da klasik anlayışla mükemmel bir atmosfer yaratabilir. Resimde örneğini gördüğümüz oturma odasında da yumuşak ve şık bir ortam oluşturulmuş. Dekorasyonda klasik bir yerleşim ve aksesuar seçimi kullanılırken ikili koltuk, puf ve iki adet çiçekli ve modern tasarımlı berjerle çağdaş bir oturma grubu tercih edilerek asında eklektik bir tarz öne çıkarılıyor. Köşedeki çalışma masası da, ahşap malzemesi ve tasarımıyla odanın klasik dokunuşu olma niteliği taşıyor.

Göz dolduran kütüphane

homify Klasik Oturma Odası
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homify
homify
homify

Salona bir başka açıdan baktığımızda ise, yaşam alanını tamamlayan ve karalterni belirleyen en önemli unsurun yine klasik bir şekilde duvar cephesi boyunca boydan boya kaplanmış büyük kütüphane olduğunu görüyoruz. Beyazın şıklığını taşıyan kütüphane heybetiyle göz dolduruken çalışma masasıyla birleşerek odanın kültürel dokusunu oluşturuyor.

Ağırbaşlı bir ciddiyet

homify Klasik Oturma Odası
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homify
homify

Ve salon… Oturma odasına göre daha klasik ve ağırbaşlı bir dekorasyonun tercih edildiği salonda şömineden koltuklara, berjerlerden perdelere her bir detay klasik şıklığın ağırbaşlı bir ciddiyetle harmanlanmasıyla elde edilmiş. Koyu renk yer döşemesi de, salonun genel karakteriyle uyum içinde. 

Beyaz, geniş, çarpıcı

homify Klasik Mutfak
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homify
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Evin tasarımlarıyla en dikkat çekici yaşam alanlarıysa mutfak ve yemek odaları. Geniş mutfakta modası asla geçmeyen zarif beyaz mutfak dolapları tercih edilirken, U şeklinde konumlanan tezgah bir hayli geniş ve kullanışlı olmasıyla da öne çıkıyor. Ortadaki mutfak adasının ahşap yüzeyi, ahşap taburelerle uyum içinde. Ve elbette mutfağa klasik son vuruşu yapan unsur, yemek odasında da gösterişini fark edeceğimiz klasik desenli harika yer döşemesi.

Yer döşemeleriyle gelen tarz

homify Klasik Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Yemek odasının tasarımında dikkat çekici pek çok özellik var; bunlardan biri göz alıcı dizaynıyla ilham veren ahşap yemek masasının klasik ve şık sandalyelerin yanı sıra bir cephesinin de ahşap bir bankla donatılmış olması. Bu sıradışı fikir gündelik yemek odasını ilginç kılan özelliklerden yalnızca biri. Yemek masasının arkasındaki büyük cam kapının önündeki modern dinlenme koltuğuysa odanın modern detayı niteliğinde. Ve elbette bu yaşam alanının da karakterini ve tarzını belirleyen en önemli şey yer döşemeleri. 

İncelik ve şık bir üslup

homify Klasik Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Az önceki yemek odasının yanı sıra, evde bir de konuklar için tasarlanmış bu gösterişli yemek salonu var. Oda öylesine incelikli ve şık bir klasik üslupla dizayn edilmiş ki, adeta bir kraliyet sarayının toplantı odasını andırıyor. 

Çok özel bahçe tasarımları
Bu klasik ev dekorasyonunu siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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