Türkiye'den komşuları kıskandıracak bir güzellik

Genelde dönem filmlerinde görmeye alışık olduğumuz tarzda heybetli merdivenlere sahip olan evin girişi, insana kendini bir saraydaymış hissettirmeye yetiyor. Koyu renk ahşap merdivenler, siyah ferforjeli, ahşap tutma üniteli korkuluklarıyla gerçek bir klasik tadı yaşatırken girişteki duvar kağıdı ve şık kırmızı koltuk ve sehpası mekâna estetik ve seçkinlik kazandıran detaylardan.

(Ahşap merdivenler sadece klasik tasarımlar için değil, her tarzda iç mimari için oldukça estetik bir seçenek. Bu konudaki farklı örnekleri ve modelleri derlediğimiz En güzel ahşap merdivenler başlıklı yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.)