Hangi çitleri seçmeliyim?

Bahçelerde sınırları belirlerken dış mekanın dekorasyonuna da estetik katan birimlerdir çitler. Sınırları belirleme, güvende hissettiğiniz alanın çevreleme araçları olan çitler temelde mekanın sahiplenilmesinin işaretidir. Bahçelerin ortak alanlara baktığı müstakil evlerde komşularınızla size ait olan bölümü belirlemek karşılıklı komşuluk ilişkisini de daha sağlıklı kılar. Sonuçta herkes kendi bölgesi sınırları içinde daha rahat hareket etmeli. Bu tür ortak alanlardaki çitleri tercih ederken de iki tarafı düşünmek inceliğinizi gösterecektir. Size estetik geldiği kadar komşunuzun da manzarasına olumlu etkiler yapacak seçenekleri değerlendirmekte yarar var, aksi durumda bir üstünlük kurma mücadelesi doğabilir. Keyif mekanı bahçelerde kimsenin tadının kaçmasına gerek yok.

Tabi çitler sadece yan bina ile sınırlarınızı belirlemek için kullanılmaz. Bahçeniz içinde koridorlar, birbirinden ayrı bölümler oluşturmak için de bir çok farklı materyali kullanabilirsiniz. Ahşap, metal, taş gibi malzemelerin yanı sıra taflan türündeki bitkileri, sarmaşıkları da çit işlevi görecek şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin müsaade ederseniz kocaman ağaç formlarına ulaşabilen mazı türleri de hem daha korunaklı bir bahçeye sahip olmanıza hem de budayarak istediğiniz şekilleri verip bahçenize dekoratif bir öge olarak dahil olmaya imkan verir. Taflan türündeki bitkiler de yine müstakil evlerde kullanıldığı gibi toplu konutlarda, kamu alanlarında peyzaj mimarisinin sıklıkla tercih ettiği dekorasyon yönelimlerinden.

Bahçenizde kullanacağınız çitler için ahşap, metal ya da bitki gibi seçenekler içerisinden ne türde bir çözüm istediğinize karar verdikten sonra profesyonellerden yardım alabilir, kendinizin kotarabileceği bir bahçe düzeniniz varsa da yapı marketlerde satılan hazır bahçe çitleri seçeneklerini de gözden geçirebilirsiniz. Bu yazımızdaki amaç farklı türdeki evlerde kullanılan çit örneklerini derleyerek sizin yapınıza en yakın örnek görselden ilham almanızı sağlamak. Farklı form ve stillerdeki çözümlemeler içinde bahçenizde kullanabileceğiniz model hangisi olabilir, ne türde çitler seçmeli, inceleyelim.