Hangi çitleri seçmeliyim?

Bahçelerde sınırları belirlerken dış mekanın dekorasyonuna da estetik katan birimlerdir çitler. Sınırları belirleme, güvende hissettiğiniz alanın çevreleme araçları olan çitler temelde mekanın sahiplenilmesinin işaretidir. Bahçelerin ortak alanlara baktığı müstakil evlerde komşularınızla size ait olan bölümü belirlemek karşılıklı komşuluk ilişkisini de daha sağlıklı kılar. Sonuçta herkes kendi bölgesi sınırları içinde daha rahat hareket etmeli. Bu tür ortak alanlardaki çitleri tercih ederken de iki tarafı düşünmek inceliğinizi gösterecektir. Size estetik geldiği kadar komşunuzun da manzarasına olumlu etkiler yapacak seçenekleri değerlendirmekte yarar var, aksi durumda bir üstünlük kurma mücadelesi doğabilir. Keyif mekanı bahçelerde kimsenin tadının kaçmasına gerek yok.
Tabi çitler sadece yan bina ile sınırlarınızı belirlemek için kullanılmaz. Bahçeniz içinde koridorlar, birbirinden ayrı bölümler oluşturmak için de bir çok farklı materyali kullanabilirsiniz. Ahşap, metal, taş gibi malzemelerin yanı sıra taflan türündeki bitkileri, sarmaşıkları da çit işlevi görecek şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin müsaade ederseniz kocaman ağaç formlarına ulaşabilen mazı türleri de hem daha korunaklı bir bahçeye sahip olmanıza hem de budayarak istediğiniz şekilleri verip bahçenize dekoratif bir öge olarak dahil olmaya imkan verir. Taflan türündeki bitkiler de yine müstakil evlerde kullanıldığı gibi toplu konutlarda, kamu alanlarında peyzaj mimarisinin sıklıkla tercih ettiği dekorasyon yönelimlerinden.
Bahçenizde kullanacağınız çitler için ahşap, metal ya da bitki gibi seçenekler içerisinden ne türde bir çözüm istediğinize karar verdikten sonra profesyonellerden yardım alabilir, kendinizin kotarabileceği bir bahçe düzeniniz varsa da yapı marketlerde satılan hazır bahçe çitleri seçeneklerini de gözden geçirebilirsiniz. Bu yazımızdaki amaç farklı türdeki evlerde kullanılan çit örneklerini derleyerek sizin yapınıza en yakın örnek görselden ilham almanızı sağlamak. Farklı form ve stillerdeki çözümlemeler içinde bahçenizde kullanabileceğiniz model hangisi olabilir, ne türde çitler seçmeli, inceleyelim.
Bu örnekte gördüğümüz düzenleme profesyonel bir yaklaşımla çözümlenen bir peyzaj uygulaması. Greenline Peyzaj firmasının gerçekleştirdiği projede katmanlı bir bahçe yapısı oluşturmak için setlerden faydalanılmış. Yürüyüş yolu ve yapay göletin yanında şehirler arası yollarda görmeye alışkın olduğumuz telefon direklerinde kullanılanlara benzer ahşap direkler kullanılarak oluşturulan çitte bir şev çözümlemesi uygulanmış. Bu set sayesinde solda görülen yapının verandasının önünde daha özel bir bahçe alanı yaratılırken yürüyüş yolunun olduğu ortak alanla özel alanın ayrımı sağlanıyor. Ahşap direklerin çürümeye karşı dayanıklı hale getirilerek toprağa çakılması ile mukavemeti yüksek bir set oluşturulabiliyor. Görüldüğü gibi çitlerin ardındaki tonlarca toprağı tutabilen bu çözümlemeler, ağaçların rahatlıkla büyüyebildiği bir alana dönüşebiliyor. Ayrıca yürüyüş yolunu kullanırken de ahşabın doğal yapısı mekana tabiatla bütünleşen, natürel bir görüntü veriyor. Yolun sağ tarafında da su ile yol arasında dikilen bitkiler de hem yolun daha doğal görünmesine hem de yolun sınırının belirlenmesine katkı sağlıyor. Bu tür büyük alanların kurgulanmasında mutlaka bir profesyonel gözden yardım alınmalı ve peyzaj düzenleme seçenekleri üzerinde fikir alış verişinde bulunmalı.
Metallerin dayanıklılığı ve bulundukları mekana ağırlık veren hisleri bu malzemenin çokça tercih edilmesinin başında geliyor. Özellikle günümüzde CNC kesim makineleri sayesinde metal plakalara istediğiniz formları yansıtmak mümkün. Bahçenizde kullanacağınız çiti bu örnekteki gibi metal plakadan imal ettirebilir ve üzerine istediğiniz biçimlerde boşluklar tasarlatabilirsiniz. Burada görülen çit özellikle kar manzarası içinde kontrast oluşturması bakımından dikkat çekici. Üzerindeki desenler sayesinde de düz ve basit bir formdan daha dekoratif bir biçime dönüşürken metalin daha hafif hissedilmesini getiriyor. Bununla birlikte metal plakaların estetik katan başka bir de yönü var. Dikkat ederseniz plakanın üzerinde pas lekeleri görülüyor. Dilerseniz kullanacağınız çite herhangi bir koruyucu uygulamayıp zaman içinde bu eskitme görüntüye ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de pas efekti verilerek korunması da mümkün. Bu konuda çalışacağınız kişiler size yardımcı olacaktır. Metal malzemeden bir çitim olsun istiyorum ve paslanmamasını ancak paslanmış gibi görünmesini istiyorum demeniz yeterli, çözüm bulmak kolay!
Klasik stilde tasarlanmış böylesi zarif bir evin çitleri de tabi ki mimari ile bütünleşen malzemelerden tasarlanmalı. İki katlı bu şirin konutun dış cephesinin ateş tuğla olması sebebiyle binanın sınırın belirleyen duvarın da bu çerçevede seçilmesi bütünsellik açısından daha doğru olacaktır. Bahçeyi belirleyen çit de tuğlalardan yapılarak mimari bütünlük oluşturuyor. Duvarda iki farklı doku ve renkte kullanılan tuğlalar da ince bir zevkin göstergesi diyebiliriz. Alt bölümdeki soluk renkli tuğlalar dış mekanla çitin üst sınırındaki dış cephede kullanılanlar ile aynı renklerdeki tuğlalar da ev ile bütünleşiyor. Klasik zarafetin yansıdığı evde kullanılan tuğla çitlerin üst bölümünde de ince aksamlı demirler kullanılması da yapının genel karakteristiği ile örtüşüyor. Tuğla dokusunu seviyorsanız evinizin illa ki tuğladan yapılmış olmasına gerek yok. Betonarme binaları kaplamak için birbirinden güzel tuğla kaplamalar ve duvar panelleri mevcut. Evinizin buradaki gibi görünmesini sağlamanız oldukça pratik.Ya da evinizi olduğu gibi bırakıp sadece tuğla çitlerle de estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.
Taş duvarlar doğal doku denildiğinde ilk akla gelen örneklerden. Taşlardan yapılan duvarlar insanlık kadar eski olduğu için belki de, genetiğimize işlemiş gibi bağ kurmak çok kolay. Sevmeyenimiz yoktur herhalde. Taş duvar ustalarının mesleği umalım hiç bitmesin çünkü bu dayanıklı yapıları ortaya çıkaranlar taşın cinsine, kesimine göre farklı biçimlerde örülmüş seçenekleri sunuyorlar göz zevkimize. Taş çit kullanmak için bahçe alanınızın çok küçük olmaması gerekir, çünkü kalın oldukları için alanınızı fazla harcayabilirler. İlla ki taş görünümü isterseniz direkt taş kullanmak yerine doğal taş kaplamayı da tercih edebilirsiniz. Ancak büyük bahçelerde taş kullanmak daha etkileyici olabiliyor. Bu örnekteki gibi sitenin dış duvarları için dayanıklılık ve estetik açıdan oldukça mantıklı seçimlerdir taş çözümler. Taş duvarların tuğlalar, ferforje korkuluk ve muhafazalı aydınlatmalarla da çok şık takım olduklarını da belirtmeden geçmeyelim.
Bahçeler doğanın tecrit edilmiş bir parçasıdır aynı zamanda. Modern insan doğayla bağını bahçeleri üzerinden devam ettirir. Bahçeli bir evde oturduğunuzda bitki ile börtü böcekle daha çok temas edersiniz ve toprakla, yeşille uğraşmanın huzuru sarar. Tabi özellikle bir tarafınız şehir hayatına bağlıysa oturduğunuz bahçeli evin etrafında başka bahçeli evler olması mümkün. Bahçenizin yalıtılmış bir alan olmasını istiyorsanız ve doğal görünümde, sadece bitki ve ağaçları görmek istiyorsanız sınırlarınızı belirlerken bitkilerden yararlanmalısınız. Bakın bu örnekte görülen bahçenin sınırı mazılar ve taflan türü çalılarla belirlendiği için bahçenin daha doğal ve ferah bir görüntüye sahip olmasını sağlıyor. Zemini de çimlerle kapladığınızda keyifli ve dingin anlar sizi bekliyor olacak.
Bahçenizi diğer alanlardan ayırırken hem çit kullanabilir hem de bunu sadece bir işaret gibi düşünerek tasarlayabilirsiniz. Yani bahçenizi tasarlarken kocaman çit duvarlar örmek zorunda olmadığınız gibi sınırlarınızı belirleseniz de bahçenin atmosferine fazla müdahale etmeden mekanı estetik ve romantik bir havaya sokabilirsiniz. Nasıl mı? Örnek fotoğraftaki bahçe düzenlemesinde tuğlalarla oluşturulmuş kolonlar hem çit görevi görüyor hem de mekanı tamamen kapatmayarak bir sınır oluşturuyor. Daha fazla fikir için Bahçe sınırlarınız için dekoratif çitler adlı yazımıza göz atabilir, alternatiflerden yararlanabilirsiniz.