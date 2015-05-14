Modern bir villa dekorasyonu

Renk çeşitliliği; gösterişsiz ama şık aksesuarlar; işlemesiz, düz ve sade mobilyalar; metal objeler; karmaşık olmayan dinlendirici bir yerleşim ve tabii ki doğal görünüm… Tüm bunlar modern tarzlı bir dekorasyonun olmazsa olmazları. Günümüzde modern tarzın bu kadar çok tercih edilmesinin en önemli sebepleri şüphesiz dekoratif zenginliği, mobilya çeşitliliği ve genç ve dinamik görünümüdür. Ayrıca tabii ki nispeten daha kolay bir dekorasyon stili olmasının da etkisini yok sayamayız. Ama elbette yukarıda saydığımız bu temel özellikleri bir araya getirmek de öyle göründüğü kadar kolay değil. Bu özelliklerin her bir araya gelişi de estetik ve şık yaşam alanları yaratmayabilir ayrıca. Bu yüzden sizler için bu yazımızda ustalıkla ve özenle dizayn edilmiş modern tarzlı bir villayı ziyaret ediyoruz. Tasarımda MHD Design Group imzası taşıyan bu villa 280 metrekarelik bir yaşam alanına sahip.