Modern bir villa dekorasyonu

Renk çeşitliliği; gösterişsiz ama şık aksesuarlar; işlemesiz, düz ve sade mobilyalar; metal objeler; karmaşık olmayan dinlendirici bir yerleşim ve tabii ki doğal görünüm… Tüm bunlar modern tarzlı bir dekorasyonun olmazsa olmazları. Günümüzde modern tarzın bu kadar çok tercih edilmesinin en önemli sebepleri şüphesiz dekoratif zenginliği, mobilya çeşitliliği ve genç ve dinamik görünümüdür. Ayrıca tabii ki nispeten daha kolay bir dekorasyon stili olmasının da etkisini yok sayamayız. Ama elbette yukarıda saydığımız bu temel özellikleri bir araya getirmek de öyle göründüğü kadar kolay değil. Bu özelliklerin her bir araya gelişi de estetik ve şık yaşam alanları yaratmayabilir ayrıca. Bu yüzden sizler için bu yazımızda ustalıkla ve özenle dizayn edilmiş modern tarzlı bir villayı ziyaret ediyoruz. Tasarımda MHD Design Group imzası taşıyan bu villa 280 metrekarelik bir yaşam alanına sahip.
Villanın oturma odasına açılan girişi resimde de görüldüğü gibi geniş ve ferah. Giriş kısmı bir antre oluşturacak şekilde boş bırakılan alanda koyu renkli yer döşemesinin hareketli ama sade deseni dikkat çekiyor. Girişin hemen ilerisinde konumlandırılan yemek masası beyaz sandalyelerle donatılmış ve antredeki dolapla uyumlu bir yapıya sahip.
Giriş ve yemek alanından salona geçişte yer döşemelerindeki farklılıkla mekânların ayrılması sağlanıyor. Düz ve köşeli yapıya sahip oturma grubu son derece geniş, konforlu ve fonksiyonel. Etrafı taş duvarlarla örülmüş modern şömine odanın dikkat çekici unsurlarından biri. Geniş orta sehpa ise yine köşeli ve düz tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda da üst kısmında kullanılan cam malzemeyle alt kısmında kullanılan ahşabın mükemmel uyumunu yansıtıyor. Metal mumluklarsa sade ve şık aksesuarlar olarak işlev görüyor.
Oturma odasının en köşesine konumlanmış olan televizyon alanındaki televizyon ünitesinin gösterişsiz, sade ve minimal tasarımlı bir mobilya olması tercih edilirken televizyonun arkasında kalan duvarın diğer cephelerden farklı bir hareketliliğe sahip olması ve renk farklı hem odanın renklerini canlandıran ve estetik bir kontrast sağlayan hem de minimal dizaynlı TV ünitesini hareketlendiren bir ayrıntı. Yan cephedeki düzenli ve simetrik çerçevelerse evin genel yapısına ve karakterine uyumlu resimlerle donatılmış.
Daha ağırbaşlı bir tarzda dizayn edilmiş olan salonsa yine genişliğiyle ve derinliğiyle dikkat çeken bir diğer yaşam alanı. Konforlu ve geniş koltukların kahverengi tonları duvarlardaki yumuşak açık tonlarla hoş bir kontrast oluşturuyor. Duvarlardan sarkan avizeler ve orta sehpaların üzerindeki şık aksesuarlar yaşam alanına hareket ve canlılıklarıyla katkıda bulunuyor. Simetrik olarak dizayn edilmiş odanın orta kısmındaki modern şömine yaşam alanını ikiye bölen unsur niteliğinde.
Simetrik dekorasyonu sayesinde derinliği arttırılan odadaki en çarpıcı ve göz alıcı unsurlardan biri de mekânın simetrik yapısına uygun olarak dizayn edilmiş çift taraflı siyah ve heybetli kapı. Kapının yan tarafındaki taş duvarın üzerine yerleştirilmiş geniş ve tasarmıyla dikkat çeken ayna da ilham veren bir duvar aksesuarı. (Duvarlarınızı bunun gibi farklı yöntemlerle süslemeye niyetliyseniz Duvarlarınızı süslemenin farklı yolları isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.)
Evin çalışma odası, adeta modern ve lüks bir ofisin yönetici odası gibi tasarlanmış. Köşesiz bir üçgen şeklinde tasarlanmış olan cam masa ilham verici bir sıradışılığa sahip. Koltukların seçiminde ise hem konforlu hem çalışma ortamına uygun hem de modern ve şık tasarımlı olmalarına özen gösterilmiş. Koru ahşap rengindeki yer döşemesi çalışma odasında hem ciddiyet ve ağırbaşlılık sağlıyor hem de açık renklerle donatılmış odanın renk dengesini bütünlüyor.