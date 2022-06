Kocaeli'de sade, doğal ve çağdaş bir ev

Kocaeli, her zaman İstanbul'un gölgesinde kalmış, hatta kimi zaman İstanbul'un doğal bir uzantısı veya ilçesi muamelesi görmüş olsa da, aslında son derece modern bir kent. Türkiye'nin ağır sanayi yükünü Bursa ve İstanbul gibi birkaç şehirle birlikte çekiyor olmasına karşın, sanayi şehri griliğini aşmayı başarmış, çok çeşitli park ve yeşil alanları, toplu konut alanları, hatta bir kayak merkezinin de aralında olduğu her türden aktivite alanlarıyla kent kültüründen ödün vermemiş, hatta belki de onu en çok geliştiren birkaç şehirden biri olmuştur. Maşukiye ise bu büyük sanayi şehrinde adeta cennetten bir parça gibi parıldayan ve özellikle son on yılda giderek daha fazla rağbet gören bir çekim merkezi olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, MN Project & Interior imzasını taşıyan ve Maşukiye'nin yükselen yıldızı konumundaki Maşukköy Evleri'nden birini sizin için inceledik. Yemyeşil bir doğanın keyfini, modern hayatın bütün konforlarını sağlayan lüks bir konutla yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan konumundaki Maşukköy Evleri'ne gelin biraz daha yakından bakalım hep birlikte.