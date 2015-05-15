Kocaeli'de sade, doğal ve çağdaş bir ev

Penceresini açtığınızda taze orman havasının içeri dolduğu bir yatak odasını kim istemez ki? İçerde modern ve minimal bir tasarım, dışarıda ise yemyeşil doğa. Ahşap zemin ve mobilyaların ağırlıkta olduğu bu yatak odasında, şık ve modern aydınlatmalar ve duvarda kullanılan dekoratif tablo da mekanın atmosferini bütünleyen unsurlar olarak göze çarpıyor.

Eğer siz de Maşukiye gibi bir yerde doğayla iç içe yaşamak istiyorsanız, Sıradışı bahçe mobilyaları yazımız yeni bahçeniz için harika fikirler verebilir