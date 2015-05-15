Kocaeli'de sade, doğal ve çağdaş bir ev

Kocaeli, her zaman İstanbul'un gölgesinde kalmış, hatta kimi zaman İstanbul'un doğal bir uzantısı veya ilçesi muamelesi görmüş olsa da, aslında son derece modern bir kent. Türkiye'nin ağır sanayi yükünü Bursa ve İstanbul gibi birkaç şehirle birlikte çekiyor olmasına karşın, sanayi şehri griliğini aşmayı başarmış, çok çeşitli park ve yeşil alanları, toplu konut alanları, hatta bir kayak merkezinin de aralında olduğu her türden aktivite alanlarıyla kent kültüründen ödün vermemiş, hatta belki de onu en çok geliştiren birkaç şehirden biri olmuştur. Maşukiye ise bu büyük sanayi şehrinde adeta cennetten bir parça gibi parıldayan ve özellikle son on yılda giderek daha fazla rağbet gören bir çekim merkezi olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, MN Project & Interior imzasını taşıyan ve Maşukiye'nin yükselen yıldızı konumundaki Maşukköy Evleri'nden birini sizin için inceledik. Yemyeşil bir doğanın keyfini, modern hayatın bütün konforlarını sağlayan lüks bir konutla yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan konumundaki Maşukköy Evleri'ne gelin biraz daha yakından bakalım hep birlikte.
Yüksek tavanlar on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl mimarisinde, özellikle de Avrupa eksenli kent mimarisinde, son derece yaygın kullanılmaktaydı. Devlet kurumları, okullar, tren garları, kültür merkezleri gibi sosyal mekanlarda kimi zaman yedi sekiz metreleri bulan tavan yükseklikleri normal görülürdü. Bu durum da, bu türden yapıların aradan onyıllar hatta yüz yıldan uzun süreler geçmesine rağmen cazibesini yitirmemelerine sebep oldu. İnsanın içini açan müthiş bir ferahlık sağlayan yüksek tavanlar, büyük ölçüde eski İstanbul evlerine de sirayet etmiştir. Buna karşın cumhuriyetin inşası sürecinde betonarmen evlerin ve apartmanların yaygınlaşmasıyla, yüksek tavanlar herkes için ulaşılabilir olmayan bir lüks haline geli. Bugünse, konut sektörü genişleme adına büyük bir arayış içerisinde ve bu arayış da çoğu kez çok olumlu sonuçlar üretiyor. Yüksek tavanların yeniden yaygınlaşmaya başlaması da bu olumlu sonuçların en önemlililerinden biri tanesi. Burada gördüğünüz modern, sade ve şık salon, yüksek tavanla birleşine ferahlıkta yeni bir çığır açmış adeta.
Aman açık mutfak yapmayalım, salonda yemek kokusu olur günleri artık geride kaldı. Eskisiyle kıyaslanmayacak güçte modern mutfak ekipmanları sayesinde bu türden kaygılar duyulmuyor artık. Bu yüzden oturma odası, yemek odası ve mutfağın bir arada bulunduğu geniş salonlar da son dönemde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Burada da son derece şık bir örneğini görüyoruz. Zeminden itibaren başlayan yüksek pencere bölümü sayesinde gün ışığı mutfak bölümüne dolarken, oturma odası tarafında rahatsız edici şiddette bir aydınlığın olması da engellenmiş aynı zamanda.
Ahşap kullanımının son derece ağırlıkta olduğu İskandinav tasarım geleneğinden ince bir etkilenim olduğunu söylersek de sanıyoruz yanlış olmaz. Maşukiye'deki bu şık konutun zeminlerde sıcak bir ahşap uygulaması kullanılmış olması yanında, mobilya ve dekorasyon tercihlerindeki minimal çizgi de İskandinav mimarisini andırıyor. Bu da aslında Maşukiye gibi doğallığıyla ön planda olan bir bölge için son derece yerinde bir tercih.
Zeminde kullanılan ahşabın verdiği sıcak hava, mobilya ve aksesuarlardaki gri tonlarının ağırlıklı olarak kullanılmasıyla da dengelenmiş. Gerek aydınlatma elemanlarında, gerek beyaz eşyalarda, gerekse de mutfaktaki masa sandalye takımında bunu gözlemlemek mümkün. Duvarlarda ise yine dokulu bir gri tonu tercih edilmiş ve tüm diğer unsurları şık bir şekilde bütünlüyor.
Penceresini açtığınızda taze orman havasının içeri dolduğu bir yatak odasını kim istemez ki? İçerde modern ve minimal bir tasarım, dışarıda ise yemyeşil doğa. Ahşap zemin ve mobilyaların ağırlıkta olduğu bu yatak odasında, şık ve modern aydınlatmalar ve duvarda kullanılan dekoratif tablo da mekanın atmosferini bütünleyen unsurlar olarak göze çarpıyor.
Eğer siz de Maşukiye gibi bir yerde doğayla iç içe yaşamak istiyorsanız, Sıradışı bahçe mobilyaları yazımız yeni bahçeniz için harika fikirler verebilir