Van'da göz kamaştıran bir otel tasarımı

Avrupa'nın bir yerlerinde Doğu'nun Parisi gibi bir kavram kullansanız, insanların aklına büyük ihtimalle Beyrut gelir. Fakat aynı kavramı Türkiye'de kullanırsanız, hemen herkes Van'dan bahsettiğinizi anlar. Vanlıların
deniz dediği Van Gölü'yle, tarihi mekanlarıyla, inci kefaliyle, meşhur kahvaltısı ve kahvaltı salonlarıyla, eşsiz doğası ve misafirperver halkıya, aklınıza kazınacak kültürel dokusuyla Van gerçekten de Doğu'nun Parisi ifadesini hak etmiyor demek büyük bir haksızlık olurdu. Türkiye'nin pek çok açıdan önemli ve büyük illeri arasında yer alan Van'da aynı zamanda ciddi bir ticaret hayatı ve daha fazlası için potansiyeli bulunuyor. Bununla birlikte bu ticaret hayatının ve aynı zamanda iç ve dış turizminin gelişebilmesi için başta otel olmak üzere çok çeşitli sosyal imkanlar açısından da zenginleşmesi gerekiyor Van'ın. Bu yazımızda şehrin şiddetle ihtiyaç duyduğu otel projelerinden birini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Mass Architects tarafından projelendirilen Van Grand Hotel, bu kadim şehre yakışacak bir kalite ve konforu vaat ediyor.
Lobiler, bir otelin karakterini en çok yansıtan mekanların başına gelir kuşkusuz. Kimi zaman bir randevu yeri, kimi zaman yoğun bir iş seyahatinin stresinin bir kahve eşliğinde atıldığı cafe yahut biraz dolaşmak için havanın serinlemesini beklerken gazetenizi okuyup vakit geçirebileceğini bir yer olarak işlevlenirler. Üstelik bir otel lobisi yalnızca otelin müşterilerine değil, bulunduğu bölgede yaşayan herkese hitap eder ve herkes için bu ihtiyaçları karşılaması gerekir. Van Grand Hotel tüm bunları başarırken, yanı sıra şık ve modern tarzıyla da şehrin toplam kalite ve çekiciliğine de katkıda bulunmaya aday bir profil sergiliyor.
Dairesel hatların ve mobilyaların hakim olduğu bu yatak odası, dünyanın önde gelen başkentlerinde görebileceğiniz lüks otellerin yatak odalarını aratmayacak bir stile ve lüks donanıma sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor. Son dönemde daha sık karşımıza çıkmaya başlayan yuvarlak formdaki devasa yatak ve baza, kuşkusuz bu yatak odasının en karakteristik özelliği olarak göz dolduruyor.
Beyaz rengin bütün olumlu özelliklerini bir arada sunan bu mekanda, aynı zamanda birinci sınıf bir doğal ahşap zeminle, modern eşya ve aksesuarların bir kucaklaşmasını görüyoruz. Tarz olarak İskandinav stilini de bir parça andıran oda, görece dar bir alanın en pratik şekilde nasıl yerleştirilebileceği konusunda da önemli fikirler veriyor dersek herhalde yanlış olmaz.
Banyolar da yine otellerin en önemli bölümleri arasında yer alırlar. Çünkü oteller seyahat eden insanlara hitap eder ve banyo da seyahatte olanın insanın normal şartlarda en çok yadırgayacağı mekanların başında gelir. Bu yüzden konforlu, temiz ve tarz sahibi bir banyo, otelin misafirlerine evlerindeymiş hissiyatını doyasıya yaşatırken, aynı zamanda otele de karakter katar. Heybetli ve asil bir çizginin hakim olduğu bu banyoda tüm bunların bir arada bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üç basamakla çıkılan görkemli hidromasajlı küvet ise lüksün yeni bir boyutunu ortaya koyuyor adeta.
Otel koridorları, uzun ve çok sayıda odaya açılan yapıları ve yıllar içinde yıpranan aksesuarları aile akıllarda yer eder çoğu zaman. Zeminlerde yaygın olarak kullanılan duvardan duvara halı uygulamaları yıllara direnmekte güçlük çeker ve adeta bir karbon testi gibi otellerin yaşını gösterir. Bu yüzden aslında hiç akla gelmese de otel koridorlarının tasarımı ve tarzı son derece önemlidir. Van Grand Hotel'in bu konuda da başarılı olduğunu söylemek mümkün. Yıllar içinde yıpranma ihtimali olmayan bir zemin ve yine yoğun kullanım sürelerinde özelliğini kaybetmeyecek tavan uygulamasıyla bu koridorlar son derece şık.
Koridorlardaki tasarım üslubu elbette merdivenlerde de devam ediyor. Aynı zamanda merdivenin baş tarafında bulunan dev ayna uygulamasıyla mekana da müthiş bir genişlik kazandırılmış. Bununla birlikte halihazırda mevcut olan ferahlık da katlanıyor.
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