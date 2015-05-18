Van'da göz kamaştıran bir otel tasarımı

Avrupa'nın bir yerlerinde Doğu'nun Parisi gibi bir kavram kullansanız, insanların aklına büyük ihtimalle Beyrut gelir. Fakat aynı kavramı Türkiye'de kullanırsanız, hemen herkes Van'dan bahsettiğinizi anlar. Vanlıların deniz dediği Van Gölü'yle, tarihi mekanlarıyla, inci kefaliyle, meşhur kahvaltısı ve kahvaltı salonlarıyla, eşsiz doğası ve misafirperver halkıya, aklınıza kazınacak kültürel dokusuyla Van gerçekten de Doğu'nun Parisi ifadesini hak etmiyor demek büyük bir haksızlık olurdu. Türkiye'nin pek çok açıdan önemli ve büyük illeri arasında yer alan Van'da aynı zamanda ciddi bir ticaret hayatı ve daha fazlası için potansiyeli bulunuyor. Bununla birlikte bu ticaret hayatının ve aynı zamanda iç ve dış turizminin gelişebilmesi için başta otel olmak üzere çok çeşitli sosyal imkanlar açısından da zenginleşmesi gerekiyor Van'ın. Bu yazımızda şehrin şiddetle ihtiyaç duyduğu otel projelerinden birini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Mass Architects tarafından projelendirilen Van Grand Hotel, bu kadim şehre yakışacak bir kalite ve konforu vaat ediyor.