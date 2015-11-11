Eski tip yapılar nasıl modern hale getirilebilir ?

Hepimiz özellikle 1950'li yıllarda çekilmiş olan filmlerden, -ki özellikle bu filmler İngiltere'de ya da Amerika'da geçer- klasik tarzda dizayn edilmiş olan apartmanlara aşinayızdır. Kimileri için fazla gri ve sıkıcı görünen bu eski apartmanlar, kimileri için ise içinde barındırdıkları farklı farklı hikayeler sebebi ile oldukça ilgi çekicidir. Fikriniz hangisinden yana olursa olsun, bu eski tarzda dizayn edilmiş apartmanların kendine has bir havası olduğu ortada. Fakat artık günümüzde, özellikle plansız kentleşmenin had safhada olduğu alanlarda, bu tarz eski ve şık apartmanlardan ziyade, betonun ve beton grisinin hakim olduğu bina şekillerinin tercih edildiğini görüyoruz. Eski tarz bu apartmanların yavaş yavaş tarihe karışmasının birkaç farklı sebebi olduğunu söylemek pekala mümkündür. Bunlardan ilki, bu eski tarz apartmanların günümüzdeki estetik algıya hitap etmiyor oluşu. Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, insanların bir çoğu bu apartmanları estetikten uzak ve fazla gri olarak görüyor. Diğer yandan, bu eski tip apartmanlara olan rağbetin yavaş yavaş azalmasındaki bir diğer sebep de bu apartmanların günümüzün zorunlu savunma sistemlerine tam olarak entegrasyon sağlayamaması. Bu cümleye dair örnekler vermek gerekirse, özellikle son 10 yılda gelişim gösteren depreme karşı dayanıklılık sağlayan teknikleri, bu tarz eski tip apartmanlara uygulamak epey güç. İşte bu sebeplerden dolayı, bu tarz binalarda oturan ya da bu tarz binalara sahip insanların çoğu, alternatif bir yola başvurarak bu binaları modern tarza uygun biçimde dekore etmeyi seçiyor.

Nasıl ki bir binayı yoktan var etmek epey zorlayıcı bir süreç ise, bir yapıda hakim olan tarzı değiştirmek ve genel havasını baştan sona yenilemek de aynı oranda zorlayıcı bir süreçtir. İşte bu yüzden pratik uygulamada olduğu gibi, yazımızda da bu değişimden aşama aşama bahsetme yoluna gideceğiz. Eski tip bir yapıyı yenilerken ilk adımı uygulayabileceğiniz alanların başında, hiç şüphesiz dış cephe gelmektedir. Dış cepheyi bu konuda özellikle önemli kılan şey, bu tarz eski tip yapıların dış cephelerinin karakteristik özellikleridir. Hatta bu eski tip binaların fazla gri bulunmasının ana sebebi, dış cepheden kaynaklanmaktadır. Eski tip bir yapıyı yenileme sürecindeki uygulama alanlarından biri de hiç şüphesiz yatak odasıdır. Eski tip binaların yatak odalarında özellikle klasik tarzın hakim olduğunu söylemek doğrudur. Özellikle sade renklerin hakim olduğu bu yatak odalarında, sade hatların kullanımı da oldukça yaygındır. Klasik tarzın özelliklerini yansıtan yatak odaları, özellikle eski tip binaların yapıldığı 50'liler ve 60'ların izlerini taşır. Bu dönemlerde inşa edilen binalarda hakim olan kırmızı kiremitin ve diğer dekoratif araçların, iç dekorasyon konusunda da söz sahibi olduğu bilinen bir gerçektir.

Tıpkı yatak odaları gibi, eski tip yapıların banyo kısımları da dönemin izlerini taşımaktadır. Eğer yapıldığı süreçten bu yana herhangi bir yenileme çalışmasına tabii tutulmamış eski tip bir yapının banyosunu incelerseniz, sade bir küvetten meydana geldiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Günümüzde rastlayabileceğiniz o süslü ve şık banyoların yerine, sade bir küvetin ya da küçük bir duş başlığının kullanıldığı bu banyolar da o dönemin izlerini taşır. Bu tarz bir banyoyu klasik tarzdan soyup modern tarzın hakim olduğu bir dekorasyonla süslemek isterseniz, özellikle zıt renklerin hakim olduğu tezatlıklardan faydalanabilirsiniz. Siyah-beyaz, kırmızı-yeşil ya da sarı-mor gibi temel tezatlıklar, banyonuza canlı bir hava katarken size epey yardım edebilir. Diğer yandan, hem aşırıya kaçmamak hem de banyonuza güzel bir hava katmak istiyorsanız, özellikle sivri ve düz hatların hakim olduğu mobilyalar kullanarak, banyonuzun modern bir havaya kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı, farklı farklı tarzlarda inşa edilmiş yapıların bulunduğu evler kategorimize davet ediyoruz.