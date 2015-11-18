Ana malzemeye sadık kalın: Ham malzemeler ile evimizi nasıl dekore edebiliriz?

Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri saklama eğilimi vardır. Bu ham malzemeler sanki asla görünmemeli, üstleri sıva, boya ve çeşitli kaplamalar ile örtülmeli, kablolar ve binanın benzeri diğer işlevsel unsurları duvarların içine saklanmalı ve dışarıdan yalnızca tertemiz yüzeyler görünmeli anlayışı modernist mimarlık tarihinde zaman zaman kırılmış olsa da, hiçbir zaman ana akım olacak kadar yaygınlaşmamıştır.

Ana malzemeye sadık kalma (malzemelere dürüstlük adıyla da bilinir) prensibine göre, bir yapıdaki herhangi bir malzeme sadece gerektiği yerde ve doğal bir şekilde kullanılmalıdır ve gizlenmemelidir. Bu görüşe göre örneğin beton yüzeyler boyanmamalı ve inşaat yapım tekniği içselleştirilmelidir. Aynı sebeplerden yüzeylerde yer alan pürüzlü bölgeler de düzeltilmemelidir. Bu prensibi uygulayan brütalist mimari, ekspresyonist mimari, endüstriyel mimari gibi modernist mimari akımlar bulunmaktadır.

Brütalist akım, adının da işaret ettiği gibi, başta beton olmak üzere koyu renkli işlenmemiş malzemeleri ve boyasız çelik ve camı öne çıkaran bir yaklaşımdır. Ekspresyonist mimarinin önemli özelliklerinden biri ise çelik ve camın popülerliği ile binanın ana iskeletinin görünür bırakılması, su borularını, elektrik kablolarını ve benzeri birçok işlevsel detayı saklamak yerine ön plana çıkarmasıdır. Endüstriyel tasarımın özelliği ise, ticari, endüstriyel unsurları dekoratif olarak konutlarda kullanmasıdır.

Tüm bu akımlar günümüzde yeniden trend haline gelmiş ve hiç olmadıkları kadar yaygınlaşmaya başlamış vaziyetteler. Günümüzde, yapı malzemelerinin güzelliğini ortaya çıkarmak için birçok mimar, iç mimar ve tasarımcı bu ham malzemeleri konutlarda gösterişli birer dekoratif öge olarak kullanıyor. Bizler de bu sayfamızda ana malzemeye sadık kalınarak tasarlanmış yapıları derledik. Ev ya da iş yerlerinizde alışılmışın dışında bir tasarım kullanmak istiyorsanız, bu örnekler sizler için de ilham kaynağı olabilir.