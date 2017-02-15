Mükemmel oturma odası için kaçınmanız gereken 6 dekorasyon hatası

Oturma odası hemen her ev dekorasyonunun en çok özen gösterilen alanıdır. Konuklarınızı ağırlayacağınız ve günün büyük bir kısmını geçireceğiniz oturma odasının belli birkaç özelliği taşıması gerekecektir. Doğru bir aydınlatma, şık bir stil, iyi bir renk dengesi ve kullanışlı bir yerleşimle kusursuz bir dekorasyon oluşturmak mümkün ancak bu detayların her birine ayrı ayrı ihtimam göstermek gerekir. Bu konuda seçimlerinize yol gösterecek fikirlere ihtiyacınız varsa bu yazımızda size 6 büyük dekorasyon hatasından bahsedeceğiz. Şık tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu önerileri siz de kendi tasarımında uygulayabilirsiniz.

Oturma odası dekorasyon örneklerine ülkemizden de örnekler bulmak isterseniz ’Siz nasıl bir salon düşlüyorsunuz? Türkiye'den 6 örnek’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.