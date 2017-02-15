Mükemmel oturma odası için kaçınmanız gereken 6 dekorasyon hatası

Oturma odası hemen her ev dekorasyonunun en çok özen gösterilen alanıdır. Konuklarınızı ağırlayacağınız ve günün büyük bir kısmını geçireceğiniz oturma odasının belli birkaç özelliği taşıması gerekecektir. Doğru bir aydınlatma, şık bir stil, iyi bir renk dengesi ve kullanışlı bir yerleşimle kusursuz bir dekorasyon oluşturmak mümkün ancak bu detayların her birine ayrı ayrı ihtimam göstermek gerekir. Bu konuda seçimlerinize yol gösterecek fikirlere ihtiyacınız varsa bu yazımızda size 6 büyük dekorasyon hatasından bahsedeceğiz. Şık tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu önerileri siz de kendi tasarımında uygulayabilirsiniz.
Oturma odası dekorasyon örneklerine ülkemizden de örnekler bulmak isterseniz ’Siz nasıl bir salon düşlüyorsunuz? Türkiye'den 6 örnek’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Yalnızca oturma odasında değil bütün dekorasyonlarda en çok dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de renk kombinasyonlarıdır. Dekorasyonun renk dengesi hem stil için hem de aydınlık ve ışık için oldukça önemlidir. Bu nedenle oluşturacağınız renk dengesinde uygun kombinasyonlar ve gözü yormayacak tonlar kullanmanız gerekir. Renk kombinasyonu oluştururken risk almak istemiyorsanız bir dekoratör veya iç mimardan tavsiyeler alabilir ya da popüler renk gruplarını seçebilirsiniz. Risksiz renk gruplarına örnek vermek gerekirse; bir rengin birkaç tonunun birlikte kullanıldığı monokromatik grupları veya beyaz, siyah ve canlı bir sıcak renk şeklinde oluşturulan renk üçlülerini deneyebilirsiniz.
Oturma odası dekorasyonu yaparken şıklık ve gösterişi ön planda tutmak isteyenlerin kimi zaman konforu gözardı ettiğine rastladığınız oluyordur. Oysa ki dinlenmek ve günün yorgunluğunu atmak için kullandığımız oturma odasının en büyük özelliğinin rahatlık olması gerekir. Bu nedenle dekorasyon sırasında oymalı, işlemeli, çabuk kirlenecek ve küçük koltuk takımları yerine geniş kalıplı, sağlam, yumuşak kaplamalı koltuklar seçmek daha doğru olabilir. Tercihinizi, daha hafif, kolay yıpranmayacak ve bakımı kolay süslemelerden yana yapmanızı da tavsiye ederiz.
Seçtiğiniz mobilyaların özellikleri kadar nasıl yerleştireceğiniz de önemli. Örneğin koltukların birbirlerini görebilecek şekilde bir merkez etrafında konumlanmış olması ve televizyonun da aynı merkez çevresinde bulunması gerekir. Okuma koltuğu kullanmak istiyorsanız kitaplığa yakın ve pencereye bakan bir köşeye yerleştirmek daha doğru olacaktır. Ayrıca kolay taşınabilecek mobilyalar seçmek ileride yapacağınız dekorasyon değişiklikleri ve temizlik için faydalı olabilir. Odaya yeni bir eşya eklemek istediğinizde ise odanın kuş bakışı görüntüsünü kabaca çizip, kağıt üstünde bir yerleşim planı yapabilirsiniz.
Özellikle küçük odaların dekorasyonunda yapılan en büyük hata gereğinden fazla mobilya ve aksesuar kullanmak olabilir. Odanın taşıyabileceğinden fazla eşyayı tıkış tıkış yerleştirmek en güzel odaları bile kullanılmaz hale getirecektir. Dekorasyon yaparken odanın büyüklüğüne göre mobilya seçimi yapmalısınız. Odanın üçte birini koltuklarla, üçte birini diğer eşyalarla dolduracak şekilde dekore edip en az üçte birini ise boş bırakmalısınız. Böylece daha ferah ve daha düzenli bir görünüm kazanırsınız.
Oturma odası dekorasyonlarında en çok yapılan hatalardan biri de bütün odayı tek merkezden aydınlatmaya çalışmaktır. Özellikle geniş bir odada tek merkezden yapılan aydınlatma asla yeterli olmaz. Odanın ışıktan faydalanamayan alanlarını kurtarmak için parlaklığı artırmak ise daha büyük bir hatadır çünkü bu kez de odanın merkezinde gözü yoran bir parlaklık oluşacaktır. Bu nedenle aydınlatma için mutlaka alternatif kaynak kullanmalısınız. Tavan lambasına ek olarak aplikler ve lambader kullanabilir veya led ve spot ışıklardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca gün ışığından verim almanızı sağlayacak genişlikte pencereler de oturma odaları için kurtarıcıdır.
Dekorasyon sırasında bir uzmandan yardım almamışsanız bu sorunla sık sık karşılaşabilirsiniz. Görüp beğendiğiniz rastgele bir aksesuarı odaya uydurmaya çalışmak veya kırılan bir sehpanın yerine takıma uymayan bir parça eklemek odanın ahengini bozacaktır. Dekorasyonda kullanacağınız eşyaları özenle ve stil bütünlüğünü bozmayacak şekilde seçmelisiniz. Özellikle, odanın renk dengesinin dışına çıkan ve oldukça büyük yapılı aksesuarlar satın almaktan kaçının.