Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bu hafta genel olarak sıcak geçti. Yaz giderek yaklaşıyor. Yaz mevsimi bir anlamda da boya badana ve tadilat mevsimi. Evini yenilemek isteyenler, yeni bir eve taşınmak isteyenler hep yaz mevsimini bekliyor. Biz de bu noktada yazılarımızla yenilenmek isteyen ev sahiplerine fikirler sunuyoruz.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da okuyamayanlar için hatırlatmak üzere geçtiğimiz haftanın en iyi beş yazısından oluşan bir seçki hazırladık. Bu hafta Türkiye'nin çeşitli yerlerinden üç farklı evin incelendiği yazılar, tüm ayrıntılarıyla bir mutfağı irdeleyen bir yazı ve oturma odasında sarı kullanımıyla ilgili bir yazı en çok okunanlar listesine girdi. Eğer bu yazıları okumadıysanız, aşağıda linklerini bulabilirsiniz.