Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bu hafta genel olarak sıcak geçti. Yaz giderek yaklaşıyor. Yaz mevsimi bir anlamda da boya badana ve tadilat mevsimi. Evini yenilemek isteyenler, yeni bir eve taşınmak isteyenler hep yaz mevsimini bekliyor. Biz de bu noktada yazılarımızla yenilenmek isteyen ev sahiplerine fikirler sunuyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da okuyamayanlar için hatırlatmak üzere geçtiğimiz haftanın en iyi beş yazısından oluşan bir seçki hazırladık. Bu hafta Türkiye'nin çeşitli yerlerinden üç farklı evin incelendiği yazılar, tüm ayrıntılarıyla bir mutfağı irdeleyen bir yazı ve oturma odasında sarı kullanımıyla ilgili bir yazı en çok okunanlar listesine girdi. Eğer bu yazıları okumadıysanız, aşağıda linklerini bulabilirsiniz.
Türkiye'de konut sektörünün her şehirde aynı oranda yükselişte olması ve homify'ın sadece büyük şehirlerden değil, Türkiye'nin genelinde uzmanları olması bizi sevindiren bir gelişme. Yaptığı ev tasarımlarıyla homify okurlarının her zaman ilgisini çeken Kayserili İndeksa Mimarlık imzası taşıyan yeni bir ev yine en çok okunanlar listesine girdi. Klasik dokunuşların bolca görüldüğü bu evi daha ayrıntılı görmek için tıklayın.
Mutfak özellikle ev hanımlarının çokça vakit geçirdiği bir alan. Mutfağın şıklığının mutfakta pişen yemeklerin sonuçlarına da olumlu etki yapacağını düşünmek yanlış olmaz sanırız. Edirneli Vizyon Mimarlık tarafından tasarlanan bir evin mutfağı da bu kritere uyuyor. Bu yazımızda bu mutfağı tüm ayrıntılarıyla inceledik.
İatanbul Anadolu yakasının nezih semtlerinden biridir Erenköy. Şiirlere bile konu olan semtte Escapefromsofa tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan bir ev bu haftaya damga vuran yazılardan biri oldu. Evin tasarımında klasik ve modern tarzları bir arada görmek mümkün. Bu noktada eklektik bir dekorasyona sahip olduğunu söyleyebileceğimiz ev çok şık mobilyalarıyla da dikkat çekiyor. Resimde salonunu gördüğünüz bu evin diğer odalarını da merak ediyorsanız tıklayın.
Sarı renk skalasının üç ana renginden biri ve hemen hemen herkeste sıcaklık ve samimiyet duygularını canlandırıp yazı anımsatıyor. Ancak yine de sarı dikkat çeken bir renk olması hasebiyle ev dekorasyonunda hak ettiği kadar yer bulamıyor. Bu yazıda tamamı Türk tasarımcılar tarafından hazırlanan sarı yoğunluklu oturma odalarından bir seçki bulabilirsiniz. Eğer sarı kullanımı konusunda çekingenseniz bu oturma odası fikirleri size cesaret verebilir.
homify 360° yazılarında bir evi baştan sona tanıtıyoruz. Bu yazılarımız da tıpkı dönüşüm projelerini ele aldığımız Önce & Sonra yazıları gibi çok fazla ilgi çekiyor. homify'ın en yeni uzmanlarından biri olan İsmail Çakır önderliğinde faaliyet gösteren Nuun Mimarlık imzasını taşıyan resimdeki ev Sakarya'da bulunuyor. Dışarıdan bakılınca Amerikan suburp evlerini andıran evin içi de dışı kadar etkileyici. Haftaya damgasını vuran bu evin içinin nasıl göründüğünü de merak ediyorsanız tıklayın.