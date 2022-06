Önce & Sonra: Ambardan göz alıcı bir eve

Her hafta Cumartesi günü bir Önce & Sonra yazısı yayınlıyoruz. Siz homify okurlarının çok ilgisini çeken bölümde, dünyanın dört bir yanından bir dönüşüm projesini paylaşıyoruz. Bu haftaki projemiz İngiltere'den geliyor. Staffordshire'daki küçiü bir kasaba olan Alrewas'ta bulunan projeye konu olan binalar orijinalde tahıl ambara ve ahır olarak kullanılıyordu. Ama proje sonrası modern bir eve dönüştüler. Harabeye dönen iki çiftlik binasını tek bir ferah eve dönüştüren proje Alrewas Arhitecture Ltd. tarafından yürütüldü. Ambar ve ahır çok üst standartlarla dönüştürülürken ekstra bir yaşam alanı olarak bir eklenti de yapıldı. Eklenti iki yapıyı birleştirmek için kullanılıyor. Sadece mükemmel bir mimarlık örneği olmakla kalmayan yapı, alttan ısıtma ve ısının eşit dağılması için kullanılan Porotherm tuğlalarla enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu bir bina haline geldi. Buna ek olarak binaya yerleştirilen on yedi güneş paneliyle temiz bir enerji olan güneş enerjisi kullanılıyor.