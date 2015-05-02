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Önce & Sonra: Ambardan göz alıcı bir eve

Aydin Sanli Aydin Sanli
Mellor Barns - Staffordshire, Alrewas Architecture Ltd Alrewas Architecture Ltd Modern Evler
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Her hafta Cumartesi günü bir Önce & Sonra yazısı yayınlıyoruz. Siz homify okurlarının çok ilgisini çeken bölümde, dünyanın dört bir yanından bir dönüşüm projesini paylaşıyoruz. Bu haftaki projemiz İngiltere'den geliyor. Staffordshire'daki küçiü bir kasaba olan Alrewas'ta bulunan projeye konu olan binalar orijinalde tahıl ambara ve ahır olarak kullanılıyordu. Ama proje sonrası modern bir eve dönüştüler. Harabeye dönen iki çiftlik binasını tek bir ferah eve dönüştüren proje Alrewas Arhitecture Ltd. tarafından yürütüldü. Ambar ve ahır çok üst standartlarla dönüştürülürken ekstra bir yaşam alanı olarak bir eklenti de yapıldı. Eklenti iki yapıyı birleştirmek için kullanılıyor. Sadece mükemmel bir mimarlık örneği olmakla kalmayan yapı, alttan ısıtma ve ısının eşit dağılması için kullanılan Porotherm tuğlalarla enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu bir bina haline geldi. Buna ek olarak binaya yerleştirilen on yedi güneş paneliyle temiz bir enerji olan güneş enerjisi kullanılıyor. 

Önce: Büyük potansiyel

external pre works 07 Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

external pre works 07

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Binanın dönüşüm öncesi halini görüyorsunuz. Görüldüğü üzere bina modern standartlara kavuşmak için çaresiz biçimde  tamirat bekliyor. Alweras Architecture Ltd. sayesinde eski, köhne, harap bina etkileyici ve çok geniş bir aileye ev sahipliği yapabilecek bir eve dönüştü. Dönüşümden sonra ev orijinal halinin izlerini taşıyor. Bina çevrenin ve TRent ve Mersey kanalı manzarasına sahip. 

Sonra: tam bir dönüşüm

external 01 Alrewas Architecture Ltd Modern Evler
Alrewas Architecture Ltd

external 01

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Yoğun renovasyon çalışması sonrası ev resimde gördüğünüz bu hale dönüştü. Resimde gördüğünüz yapı eskiden ambar olarak kullanılan bölümdü. Şu anda oturma odası olarak kullanılıyor. Katlanabilir cam kapılarıyla iç ve dış mekan arasında geçiş kolaylığı sağlanan evi çatıdan zemine kaplayan camlar, evin aydınlık ve ferah olmasına ve yaz aylarında iyi bir biçimde havalandırılmasına yardımcı oluyor. 

Sonra: Genel görünüm

external full length elevation 04 Alrewas Architecture Ltd Modern Evler
Alrewas Architecture Ltd

external full length elevation 04

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Bu resimde yapının iki parçasını birleştiren eklentiyi net biçimde görebiliyoruz. Pratik ve orjinal dokuya saygılı biçimde yapılan eklentide bolca cam kullanılarak doğal ışığın içeri daha fazla girmesine yardımcı olunmuş ve ev sahiplerinin bir binadan diğerine geçerken bahçenin enfes manzarasını görmesi sağlanmış. 

Sonra: Modern tasarım

stairs 05 Alrewas Architecture Ltd Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Alrewas Architecture Ltd

stairs 05

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

İç mekana hakim olan modern tarzı göstermek için bu merdiveni göstermek yeterli olur diye düşünüyoruz. Trabzan yerine cam paneller kullanılan merdivende basamaklar için masif ahşap tercih edilmiş. Bu tezat modern bir hava yaratmış. Ayrıca cam paneller mekanın geniş görünmesine engel olmamış. 

Sonra: Modern çizgili klasik bir mutfak

kitchen 03 Alrewas Architecture Ltd Modern Mutfak
Alrewas Architecture Ltd

kitchen 03

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Açık planlı mutfak ve yaşam alanı bu yapının en gözde mekanı kuşkusuz. Ambarın orijinal ahşap çatı kirişleri olduğu gibi bırakılarak rustik bir etki yaratılmış. Bu kirişler bize evin tarımsal geçmişini hatırlatıyor. Kirişlerle sağlanan rustik hava açıkta bırakılan ateş tuğlalarla da desteklenmiş. Ayrıca bahçeye bakan ahşap çerçeveli pencereler de rustik etkiyi güçlendirmiş. Bu geleneksel unsurların aksine bembeyaz mutfak dolapları ve mutfak adası mutfağa modern bir hava kazandırmış. Bu hava endüstriyel tarz etkisindeki lambalarla da desteklenmiş. Kaliteli armatürler ve şık davlumbaz da bu havayı destekleyen bir işlev görüyor. Çatıdaki pencereler ortamın daha da aydınlık olmasına yardım etmiş. 

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