Beyaz koltuk tasarımları

Bütün renkler hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler. Özdemir Asaf'ın bu kısacık şiiri içinde o kadar derin anlamlar barındırıyor ki. Beyaz tüm renkleri bünyesinde barındıran bir renk. Beyaz ışık prizmaya yansıtıldığında gökkuşağının yedi rengi oluşuveriyor.

Ama siz bakmayın beyazın kirlenmesiyle başladığımıza. Bugün homify'da size beyaz koltuk takımlarını tanıtacağız. Eskiden evde beyaz eşya bulundurmak çok büyük cesaret işiydi. Hele ki evde bir çocuk varsa. Beyaz eşyalar kapısı kilitli duran salona konur ve üstleri örtülür, ancak bir misafir geldiğinde açılırdı. Ancak şimdi tasarımcılar beyazın çabuk kirlendiğini göze alarak buna uygun tasarım çözümleri sunuyor. Üstelik gelişen temizlik ürünleri de bu derdi eskisi kadar ciddi bir sorun olmaktan çıkarıyor.

Hazırsanız hepsi de yerli tasarımcıların elinden çıkma beyaz koltuk tasarımlarını keşfe başlayalım.