Beyaz koltuk tasarımları

Bütün renkler hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler. Özdemir Asaf'ın bu kısacık şiiri içinde o kadar derin anlamlar barındırıyor ki. Beyaz tüm renkleri bünyesinde barındıran bir renk. Beyaz ışık prizmaya yansıtıldığında gökkuşağının yedi rengi oluşuveriyor.
Ama siz bakmayın beyazın kirlenmesiyle başladığımıza. Bugün homify'da size beyaz koltuk takımlarını tanıtacağız. Eskiden evde beyaz eşya bulundurmak çok büyük cesaret işiydi. Hele ki evde bir çocuk varsa. Beyaz eşyalar kapısı kilitli duran salona konur ve üstleri örtülür, ancak bir misafir geldiğinde açılırdı. Ancak şimdi tasarımcılar beyazın çabuk kirlendiğini göze alarak buna uygun tasarım çözümleri sunuyor. Üstelik gelişen temizlik ürünleri de bu derdi eskisi kadar ciddi bir sorun olmaktan çıkarıyor.
Hazırsanız hepsi de yerli tasarımcıların elinden çıkma beyaz koltuk tasarımlarını keşfe başlayalım.
İkitelli'deki 20 bin metrekarelik üretim tesisinde üretim yapıp, ürünlerini Masko'daki showroomunda tüketicinin beğenisine sunan Trabcelona Mobilya'nın çok geniş bir ürün gamı bulunuyor. Modellerini İspanyol şehirleriyle isimlendiren firmanın Valencia isimli koltuk takımını görüyorsunuz. Beş kişinin rahatlıkla oturabileceği köşe takımı beyaz ağırlıklı renginin yanı sıra çiçekli sırt yastıklarıyla da dikkat çekiyor. Köşe takımının orta sehpası ise koltuğun döşemelik kumaşıyla kaplı ve yüzeyi ayna olarak tasarlanmış.
İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren Mahir Mobilya koltuk takımlarını modern, country, klasik ve avantgarde olmak üzere dört kategoride üretiyor. resimde gördüğünü kapitoneli koltuk takımı da firmanın avantgarde koleksiyonunda bulunuyor. Klaisk çizgilerin modern bir anlayışla yorumlandığı takımda iki tane üçlü ve bir de tekli koltuk bulunuyor. Tekli koltuk asimetrik olarak yeşil renkte dizayn edilmiş. Üçlü koltuklardaki kırlentler de tekli koltuğun döşeme malzemesiyle kaplanmış.
İstanbul'da faaliyet gösteren Dekorasyon Tadilat firması her türlü tadilat işlerinin yanı sıra iç mimari hizmetleri de veriyor. Firmanın tadilatını gerçekleştirdiği salonda bulunan bu oldukça büyük iki köşeli koltuk takımı beyaz döşemelerinin yanı sıra kırmızı kırlentleriyle göz dolduruyor. Beyaz bir koltuğa sahip olursanız, kırmızı aksesuarlar kullanmak olumlu etki sağlayabilir. Bunu bu resimde açık olarak görüyoruz.
Genç iki iç mimarın kurduğu İki İç Mimar oluşumunun daha önce tanıtımını yaptığımız bir dairesine ait bu fotoğrafta salonun tamamında beyaz rengin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Buna uygun olarak koltuk takımı ve tekli puflar da beyaz olarak tercih edilmiş. Beyazın yarattığı sonsuzluk duygusunu bu salonda hissetmek mümkün.
Feng Shui'ye uygun tasarımlarıyla tanınan iç mimar Meral Akçay'ın hizmet verdiği Borneo Mimamrlık mobilya tasarımı noktasında da hizmet veriyor. Bu salonda Feng Shui'ye uygun bir tasarım görüyorsunuz. Çok büyük bir köşe takımı ve tekli koltuktan oluşan takım iki adet acı yeşil tekli koltukla tamamlanmış. Beyaz koltukların kırlentleri de aynı yeşil tonundan seçilmiş. Yeşil koltuklarda da beyaz dokunuşlar görmek mümkün.
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