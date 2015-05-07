Arnavutköy'de sanat dolu bir ev

Salon görür görmez insanda huzur duygusu uyandırıyor. Açık renklerin hakim olduğu salon tavandan tabana uzanan pencerelerinin de desteğiyle aydınlık ve ferah bir mekana dönüşmüş. Gizli aydınlatmalarla çok hoş bir görünüm kazanan salon, estetik televizyon ünitesiyle de göz dolduruyor. Mermer dokulu lake boyayla boyanan TV ünitesinin bulunduğu duvar diğer duvarlara göre daha koyu tonda karolarla kaplanmış. Kanepeler ve tekli koltuklar son derece uyumlu. Karşı duvardaki tablo ise evin tüm odalarında karşımıza çıkacak sanatsal dokunuşların salondaki unsuru.