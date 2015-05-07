Arnavutköy'de sanat dolu bir ev

Kerim Çarmıklı homify'ın başarılı uzmanlarından biri. Genç iç mimar tarzını yeni evrensel kavramları üzerine somutlaştırıyor. 10 yıl ABD'de yaşayan Çarmıklı, burada iç mimari eğitiminin yanı sıra sektörde profesyonel olarak hizmet de verdi. Massachussetts Newton’da bulunan Mount Ida Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden mezun olan başarılı genç mimar uluslararası akreditasyona sahip Mimar Bernardo Fort-Brescia ile Miami’de bulunan dünyaca ünlü mimarlık, iç mimari ve planlama firması Architectonica’da çalıştı. Boston ve Miami arasında geçirdiği yedi yılın ardından ise İstanbul'a dönen Çarmıklı o günden bu yana görenlere parmak ısırtan mekanlar tasarlıyor.
Bugün homify'da Çarmıklı'nın tasarladığı Arnavutköy'de bulunan bir evi tanıtacağız. İstanbul'un boğaz semtlerinden Arnavutköy'de bulunan ev sanatın bolca kullanımıyla dikkat çekiyor. Haydi buyurun, hazırsanız başlayalım.
Alışılmadık bir şekilde, bu kez yazıya bir ayrıntıyla başlayalım. Bu köşe evin en çok sanat kullanılan köşesi. İki duvarda da birer adet tablo bulunuyor. Evde bulunan diğer tablolara nazaran sürrealist figüratif tabloların bulunduğu bu köşe insanda adeta bir galeride olduğu hissini uyandırıyor.
Salon görür görmez insanda huzur duygusu uyandırıyor. Açık renklerin hakim olduğu salon tavandan tabana uzanan pencerelerinin de desteğiyle aydınlık ve ferah bir mekana dönüşmüş. Gizli aydınlatmalarla çok hoş bir görünüm kazanan salon, estetik televizyon ünitesiyle de göz dolduruyor. Mermer dokulu lake boyayla boyanan TV ünitesinin bulunduğu duvar diğer duvarlara göre daha koyu tonda karolarla kaplanmış. Kanepeler ve tekli koltuklar son derece uyumlu. Karşı duvardaki tablo ise evin tüm odalarında karşımıza çıkacak sanatsal dokunuşların salondaki unsuru.
Oturma odasına nötr bir renk olan füme hakim. Duvarlar, ikili kanepeler ve halıda iç mimarın favori renklerinden olan füme kullanılmış. Salonda olduğu gibi oturma odasında da özgün çizgilere sahip iki tekli koltuk dikkat çekiyor. İki farklı boyda, birbirinin içine girebilen sehpalar aynalı olarak tasarlanmış. İki adet abajur salona hoş bir hava katmış.Nötr renklerle yoğun oturma odasına rengarenk tablo ve orkideyle canlılık kazandırılmış.
Resimde gördüğünüz parçalar Çarmıklı'nın özgün tasarımı. ince uzun benchin içine girebilen iki adet sehpa ve onların altına sığabilen puflar yer tasarrufu sağlıyor. Kullanıldıktan sonra yerlerine yerleştirilen parçalarda huş ağacı ve pufta da huş ve toprak rengi kullanılmış.
Yine özgün bir tasarımla karşı karşıyayız. İki parçadan oluşan yemek masası kalabalık misafir geldiğinden birleştirilebiliyor. Tüm mekana huş ağacı tasarımlar hakim. Masa da, zemin döşemeleri de, dolaplar da aynı malzemeden yapılmış. Burada da sanatsal bir dokunuş gözümüz çarpıyor. Osmanlı sancağını andıran figürde nötr renkler tercih edilmiş. Masalar tavandan sallanan abajur tarzlı kumaş lambalarla aydınlatılıyor.
Raflar salondaki TV ünitesi gibi mermer dokusuyla boyanmış ahşaptan yapılmış. Rafların üstündeki aksesuarların da özenle seçildiğine dikkat çekmek istiyoruz.
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