Akmerkez'e yaraşır bir ev

Akmerkez İstanbul'un en eski alışveriş merkezi ve rezidanslarından biri. Hatta belki de ilk lüks segment alışveriş merkezi desek yanlış olmaz. Eski olmasına rağmen hala popülaritesini koruyan merkez rezidans daireleriyle de göz dolduruyor. Etiler gibi merkezi ve nezih bir bölgede bulunan Akmerkez, buna paralel olarak seçkin kişilere ev sahipliği yapıyor.
Akmerkez yapı itibariyle eski olsa da rezidans dairelerin içi her zaman yenileniyor. Bugün homify'da başarılı uzmanlarımızdan Kerim Çarmıklı'nın sihirli ellerinin değdiği bir Akmerkez dairesine yakından bakacağız. Çarmıklı tasarımlarını klasik tarzın sıcak unsurlarından vazgeçmeden modern yaşamın ihtiyaçlarına yanıt veren tasarımlar olarak tanımlıyor. Hazırsanız Akmerkez'in görkemine yaraşan bu daireyi incelemeye başlayalım.
Bu kez salonla değil, salondaki tablolardan birini yakından gördüğümüz bir kesitle başlayalım. Farklı renk tonlarının kullanıldığı modern sanat örneği tablo tavana gömülü spotlar sayesinde çok başarılı bir şekilde aydınlatılmış. Tablonun altında bulunan kitaplıklı dolap da tasarımcı işi ve çok başarılı bir parça. Dolabın üstündeki heykel ise tablonun sanatsal etkisini tamamlar nitelikte. Çarmıkçı'nın evlerinde görmeye alışık olduğumuz üzere canlı bir çiçekle ortama doğal bir dokunuşta da bulunulmuş.
Bu salona kıskanan gözlerle bakmamak mümkün değil. Geniş salon açık renk kullanımıyla daha da geniş görünüyor. A'dan Z'ye Çarmıklı'ya ait tasarımda bulunan bir üçlü bir de ikili kanepe açık renkli akıcı bir kumaşla kaplanmış , gri kırlentlerle daha koyu bir leke dokunuşunda bulunulan kanepeler çok estetik görünüyor. Ortadaki tasarımcı işi sehpada da kırlentlerdeki gibi gri renk kullanılmış. Parlak lake boyayla ışıl ışıl parlayan sehpa salona olgun bir hava katmış. TV ünitesi ve sandalyelerin çizgileri de oldukça estetik görünüyor. Yerdeki halı ise el dokuması bir ipek halı. Duvarlarda kullanılan siyah fonlu tablolar beyaz yoğunluklu salonda hoş bir kontrast sağlamış. Salonun aydınlatması da oldukça başarılı. Işıklarla adeta kırmızıya boyanan salon son derece etkileyici bir atmosfere sahip.
İnce uzun, görece dar mutfak akılcı depolama çözümleriyle son derece verimli bir kullanım örneği teşkil ediyor. Açık kahve ahşap rengi ve beyazın harmanlandığı mutfakta alt dolaplarda ahşap rengi, üst dolaplar ve tezgahta ise beyaz tercih edilmiş. Beyaz dolaplarda parlak lake kullanılmış. Ankastre ürünlerde inoks dokunun seçildiği mutfakta aydınlatma da oldukça başarılı.
Yatak odası da dairenin tamamı gibi göz alıcı. Karyola başlığı kullanılmayan odada karyolanın baş kısmındaki duvar komple aynayla kaplanmış. Bilindiği üzere ayna kullanımı sağladığı estetiğin yanı sıra kullanılan mekanı geniş gösterme özelliğine de sahip. Yatak odası tavanda kullanılan alçı panlara gizlenen renkli ışıklar ve tavana gömülü spotlarla romantik bir hava yaratılmış. Odada perde yerine jaluzi kullanılarak modern bir atmosfer oluşması sağlanmış.