Akmerkez'e yaraşır bir ev

Akmerkez İstanbul'un en eski alışveriş merkezi ve rezidanslarından biri. Hatta belki de ilk lüks segment alışveriş merkezi desek yanlış olmaz. Eski olmasına rağmen hala popülaritesini koruyan merkez rezidans daireleriyle de göz dolduruyor. Etiler gibi merkezi ve nezih bir bölgede bulunan Akmerkez, buna paralel olarak seçkin kişilere ev sahipliği yapıyor.

Akmerkez yapı itibariyle eski olsa da rezidans dairelerin içi her zaman yenileniyor. Bugün homify'da başarılı uzmanlarımızdan Kerim Çarmıklı'nın sihirli ellerinin değdiği bir Akmerkez dairesine yakından bakacağız. Çarmıklı tasarımlarını klasik tarzın sıcak unsurlarından vazgeçmeden modern yaşamın ihtiyaçlarına yanıt veren tasarımlar olarak tanımlıyor. Hazırsanız Akmerkez'in görkemine yaraşan bu daireyi incelemeye başlayalım.