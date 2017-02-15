Adım adım bir kameriye nasıl inşa edilir?

Kış mevsiminin son ayına girdiğimiz şu günlerde bahara çok az bir zaman kaldı. Havaların yavaş yavaş ısındığı bahar mevsimi ağaçların çiçek açıp kuşların cıvıldamaya başlaması ile bilinir. Her ne kadar baharı özlesek de bu yazının amacı kışı kötülemek değil. Fakat kabul edersiniz ki kış soğuk bir iklim olduğundan kapalı mekanlara tıkılı kalmak uzun vadede depresif bir ruh haline neden olur. Bahar ise doğanın uyandığı bir mevsim olduğu için iple çekiyoruz dersek abartmış olamayız. Kışın bir diğer dezavantajı da doğallıktan uzaklaşıp üşüdüğümüz için kalın giysiler giymek ya da ısınmak için doğala gaza, klimaya ihtiyaç duymak. Bahar ve yaz gibi sıcak mevsimlerde ise ısınmak için ekstra bir şeye ihtiyacınız yok. Zira güneş bizi ısıtmaya yetiyor. Ve yine bu sebepten kalın ve yünlü kıyafetlerden kurtuluyoruz. Bunların yerine hafif giysiler giyip, taze sebze ve doğal mevyelere erişebiliyoruz. Kış mevsiminde daha çok sera ve konserve yiyecekler ağır basar. Kısacası yaz mevsimi güzel ve sağlıklı kılan pek çok neden var. En başta kışın eve kapanmak yerine artık açık havada güzel vakit geçirebilir, sevdiklerimizle çeşitli etkinlikle yapabiliriz. Şüphesiz oksijen ve açık hava psikolojimize de iyi gelecektir. Bilhassa çocuklar faydalanır açık havadan. Özellikle yaz aylarında yazlığı olanlar çok şanslı. Ancak yazlığınız yoksa ve tatilde beldelerine gidemiyorsanız üzülmeyin. Eğer bahçeniz genişse burada da pek aktivite yapabilirsiniz. Bahçe kulübeleri, barbekü, çocuklar için oyun evi, masa- sandalye gibi bahçe ürünüyle keyifli bir yaz geçirmek mümkün. Bugünkü konumuz ise özellikle bir tanesi üzerine. Bu yazıda bir kamelyanın adım adım yapılış sürecini inceleyeceğiz. Bahçe veya sitelerin ortak kullanım alanlarında bir kamelya inşa etmek emin olun yazın çok işe yarayacaktır. Zira yazın kavurucu sıcağı yahut baharın ani yağmurları için kullanışlı bir sığınak olacak. Aynı zamanda sevdiklerinizi davet edebilir, kamelya içinde hoş sohbetler yapabilirsiniz. Bu uzun girizgahtan sonra hazırsanız kamelya projesine göz atalım.