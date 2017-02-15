7 maddede evi temiz tutmak hayatımızı nasıl değiştirir?

Evimizin temiz ve derli toplu olması yalnızca basit bir hijyen ve göze hoş görünme meselesi değil, kişisel hayatımızın ve zihin sağlığımızın da parlak olmasını sağlar. İlk bakışta bu iki konu arasındaki bağlantıyı göremeyebilir, bu savı saçma bulabiliriz ancak içinde bulunduğunuz mekanın temiz ve derli toplu olması kişinin de daha enerjik ve dinamik olmasına neden olur. Dağınık ve pis bir ev kişinin enerjisini emerek içimdeki bir şeyler yapma istediğini köreltir, oysaki temiz, ferah, havadar, ve düzenli bir evde daha aktik ve yaratıcı oluruz. Bu nedenle, yani yalnızca hijyen ve görüntü değil, kişisel beden zihin sağlığımız için de evlerimizi derli toplu tutmaya gayret etmeliyiz.

Bugünkü yazımızda daha sağlıklı bir beden ve zihin için dikkat etmemiz gereken temizlik kurallarına dikkat çekmek istiyoruz. Sürekli bir yorgunluk, keyifsizlik ve kendini iyi hissetmeme durumunuz varsa, belki de problem evinizdedir!