7 maddede evi temiz tutmak hayatımızı nasıl değiştirir?

Evimizin temiz ve derli toplu olması yalnızca basit bir hijyen ve göze hoş görünme meselesi değil, kişisel hayatımızın ve zihin sağlığımızın da parlak olmasını sağlar. İlk bakışta bu iki konu arasındaki bağlantıyı göremeyebilir, bu savı saçma bulabiliriz ancak içinde bulunduğunuz mekanın temiz ve derli toplu olması kişinin de daha enerjik ve dinamik olmasına neden olur. Dağınık ve pis bir ev kişinin enerjisini emerek içimdeki bir şeyler yapma istediğini köreltir, oysaki temiz, ferah, havadar, ve düzenli bir evde daha aktik ve yaratıcı oluruz. Bu nedenle, yani yalnızca hijyen ve görüntü değil, kişisel beden zihin sağlığımız için de evlerimizi derli toplu tutmaya gayret etmeliyiz.
Bugünkü yazımızda daha sağlıklı bir beden ve zihin için dikkat etmemiz gereken temizlik kurallarına dikkat çekmek istiyoruz. Sürekli bir yorgunluk, keyifsizlik ve kendini iyi hissetmeme durumunuz varsa, belki de problem evinizdedir!
Özellikle mutfak gibi çok işlevli bir alanda, strese girmeden, rahatça, mutlu ve huzurlu bir biçimde hazırlıklarımızı yapabilmeli, depolama konusuna ekstra özen göstermeliyiz. Düzenli ve temiz bir mutfak aradığınız huzurun anahtarı olabilir. Mutfak tasarımcıları mekanınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun, sizin için en iyi tasarımı ortaya koyacaktır.
Mekanın tozlu olması alerjik reaksşyonlara neden olabilir. Alerjiye neden olan şey genelde tozun kendisi değil, tozlarla beslenen akar (mite) isimli mikroskobik boyutlardaki canlılardır. Bu nedenle düzenli bir toz alma işlemi (süpürme ve silme) evinizi akarlardan yüksek oranda korumanızı sağlar.
Düzenli bir ortam ve doğru bir renk yelpazesi ile yapılmış dekorasyon zihninizin de daha sağlıklı ve akıcı olmasını sağlar. Hele ki home office çalışan bir insansanız, çalışma alanınızın dekorasyonu çok önemlidir. Konuyla ilgili oldukça detaylı bir yazımızı ’Kusursuz home ofis dekorasyonu nasıl yapılır?’ başlığı altında okuyabilirsiniz.
Renk yelpazesi seçimi ruh halini etkiyelen primer faktörlerden biridir. Bu nedenle yatak odası, mutfak, oturma odası gibi mekanların dekorasyonunu yaparken renk seçimine azami özen göstermeli ve monotonluktan da, karmaşadan da uzak durmayı tercih etmelisiniz.
Evin her noktasında, ama özellikle de ıslak alanlarında oluşma riski fazla olan nem, rutubet, mantar ve çeşitli bakteriler konusunda dikkatli olmalı, sağlığınızı bozacak bu tür şeylere karşı önlemlerinizi almalısınız. Bu özellikle akciğerleriniz için son derece önemlidir.
Sürekli olarak temiz tutulan ve derli toplu olan bir ev, akraba, arkadaş vs davetleri için daha açık bir ev anlamına da geliyor. Eminim bir çoğumuz evimiz dağınık ya da kirli diye zaman zaman davetlerden kaçınmış, yalnız kalmayı tercih etmek zorunda kalmışısızdır. Oysa insanlar sosyal varlıklardır ve zihin sağlığını korumanın en önemli ilkelerinden biri de sosyal bir hayata sahip olup kendinizi çevreden izole etmemektir. Temiz ve düzenli bir ev ani planların gerçekleşmesine de önayak olur.
Temizlik işinin baş düşmanı oyalanmaksa, en iyi dostu da müziktir! Sevdiğiniz bir müziği açın ve işe öyle başlayın. Müzik sevimsiz bulduğumuz hemen her şeyi dayanılır hale getiren muhteşem bir eşlikçidir. Müzik sayesinde temizlik bir dert olmaktan çıkıp eğlenceli bir aktivite haline dahi dönüşebilir.