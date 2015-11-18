Ezber bozan bir yapı: 150m2 prefabrik ev

Betonarme alışkanlığını yıkan, çok daha hesaplı ve çok daha pratik bir yapıyla tanışmaya ne dersiniz? Betonarme yapılarla aynı işlevselliğe sahip ve çok daha kolay inşa edilebilen, üstelik de daha hesaplı bir yöntem olan prefabrik evler, giderek yaygınlaşıyor. Özellikte kırsal alanlarda birkaç yüz metrekarelik bir toprağınız varsa, çok uygun bütçelerle muhteşem evlere sahip olabilirsiniz.

Prefabrik kelime olarak “parçaları önceden hazırlamak” anlamına gelir. Prefabrik evlerin bütün malzeme ve ekipmanları fabrikalarda, bilgisayarlı tezgahlarda imal edilir. İmalatı tamamlanan malzemeler kurulacağı alana taşınarak monte edilir. Hazırlanan projeye göre yapılan imalatın ardından, monte edilmesi çok kısa sürelerde yapılabilmektedir. Tek veya çok katlı olarak, istenilen genişliklerde ve mimari yapıda üretilebilen prefabrik evler, kütlece betonarmeye göre daha hafif olan konstrüksiyonu sayesinde depreme daha dayanıklıdır ve deprem yükü hafiftir. Diğer avantajlarından kısaca bahsetmek gerekirse; modüler yapıdadır, planlaması, üretimi ve montajı kolaydır, daha ekolojiktir, depreme ve zemin kaymalarına daha dayanıklıdır, ısı ve ses yalıtımı sağlamdır üstelik bütçeye göre çok daha iyi yalıtım sistemleri uygulamaya müsaittir, sonradan yapılacak değişikliklere daha elverişlidir, iç – dış kaplama ve çatı için yüzlerce farklı alternatif sunar, kolon ve kirişlerinde çelik kullanıldığı için daha sağlamdır ve nem, böcek gibi zararlılara karşı daha dayanıklıdır. Özetle prefabrik evlerin diğer yapılardan eksiği yok, fazlası var denilebilir.

Bir İspanyol inşaat firması olan Casas Cube, 150m2'lik sıra dışı bir projeye imza atmış. Büyük bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış bu konforlu projeyi bütün detayları ile ele alıyoruz. Prefabrik evlere bakışınızı etkileyecek bu projeye bir göz atmadan geçmeyin.