Ezber bozan bir yapı: 150m2 prefabrik ev

Betonarme alışkanlığını yıkan, çok daha hesaplı ve çok daha pratik bir yapıyla tanışmaya ne dersiniz? Betonarme yapılarla aynı işlevselliğe sahip ve çok daha kolay inşa edilebilen, üstelik de daha hesaplı bir yöntem olan prefabrik evler, giderek yaygınlaşıyor. Özellikte kırsal alanlarda birkaç yüz metrekarelik bir toprağınız varsa, çok uygun bütçelerle muhteşem evlere sahip olabilirsiniz.
Prefabrik kelime olarak “parçaları önceden hazırlamak” anlamına gelir. Prefabrik evlerin bütün malzeme ve ekipmanları fabrikalarda, bilgisayarlı tezgahlarda imal edilir. İmalatı tamamlanan malzemeler kurulacağı alana taşınarak monte edilir. Hazırlanan projeye göre yapılan imalatın ardından, monte edilmesi çok kısa sürelerde yapılabilmektedir. Tek veya çok katlı olarak, istenilen genişliklerde ve mimari yapıda üretilebilen prefabrik evler, kütlece betonarmeye göre daha hafif olan konstrüksiyonu sayesinde depreme daha dayanıklıdır ve deprem yükü hafiftir. Diğer avantajlarından kısaca bahsetmek gerekirse; modüler yapıdadır, planlaması, üretimi ve montajı kolaydır, daha ekolojiktir, depreme ve zemin kaymalarına daha dayanıklıdır, ısı ve ses yalıtımı sağlamdır üstelik bütçeye göre çok daha iyi yalıtım sistemleri uygulamaya müsaittir, sonradan yapılacak değişikliklere daha elverişlidir, iç – dış kaplama ve çatı için yüzlerce farklı alternatif sunar, kolon ve kirişlerinde çelik kullanıldığı için daha sağlamdır ve nem, böcek gibi zararlılara karşı daha dayanıklıdır. Özetle prefabrik evlerin diğer yapılardan eksiği yok, fazlası var denilebilir.
Bir İspanyol inşaat firması olan Casas Cube, 150m2'lik sıra dışı bir projeye imza atmış. Büyük bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış bu konforlu projeyi bütün detayları ile ele alıyoruz. Prefabrik evlere bakışınızı etkileyecek bu projeye bir göz atmadan geçmeyin.
L şeklindeki yapısı sayesinde odaların yerleşimi oldukça düzenli sağlanan bu evin dış cephesinde, açık renk mermer görünümlü bir kaplama ile koyu tonlarda bir kaplama kombinasyonu kullanılmış. Beyaz çerçeveli pencereler ve geniş cam kapılar ile ferah bir iç alan yaratılmış. Dekorasyonu ve mimarisiyle de göz dolduran oldukça başarılı bir ev.
Masif tezgahlarla sıcak bir görünüm kazanan tezgahlar, lake dolap ve ankastre eşya kombinasyonu ile mükemmel bir mutfak yaratmış. Toplamda 150m2'lik bir ev için geniş sayılabilecek bir mutfak ayıran mimarlar evin en önemli alanını mutfak olarak belirlemiş gibi görünüyor. Özenle tasarlanmış ve oldukça donanımlı bu mutfağın tek eksiği dekoru canlandıracak mobilyalar ile birkaç küçük aksesuar.
150m2'lik bir küp deyince iki odadan ibaret sanmayın sakın! Bu kullanışlı evin, oturma odası, yemek odası, mutfağı, iki banyosu ve tam üç yatak odası bulunuyor. Üstelik modeli ve planlaması gelecekteki sahibinin ihtiyaçlarına göre kolayca modifiye edilebilir. Antresinde gömme dolabı ve düzeninizi sağlayacak birçok depolama alanı bulunan fonksiyonel bir ev.
Daha rahat bir düzenleme sağlanabilmesi için, mutfak, yemek odası ve salon köşelere çekilerek ortada geniş bir alan boş bırakılmış. Daha sonra istenildiği gibi yerleştirilebilir. Açık renk ahşap zemini ve beyaz ağırlıklı dizaynı ile dekorasyon, birçok stil için uygun zemin sunuyor. Ayrıca bu şekilde aydınlık ve ferah bir görüntü de sağlanmış.
Yatak odalarından ikisi penceresiz alanda kaldığı için ışık konusunda ciddi bir dezavantaja sahip ancak spot, abajur ve tavan aydınlatması gibi farklı yükseklik ve çeşitlerde, doğru ışıklandırma ögeleri ile bu sorun kolayca çözülebilir. Odaların içleri de diğer alanlar gibi ahşap ve vinil döşeme ve lake dolaplar ile kullanışlı hale getirilmiştir. Ayrıca yatak odalarında gömme dolaplar bulunmaktadır. Her detayı ustaca düşünülmüş ve her ihtiyacı karşılamaya hazır bir ev.
Betonarme dışındaki yapı çeşitleri hakkında farklı fikirlere ihtiyacınız varsa, çelik konstrüksiyon evler için “Pratik ve sağlam bir yapı: Çelik konstrüksiyon evler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.