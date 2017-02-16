Çimin hiç kullanılmadığı 18 şahane bahçe düzenlemesi

Taş, ahşap veya fayans zeminler geleneksel avlu ve bahçelerin yerini alıyor. Sebebini merak ediyorsanız eğer pratiklik de dahil olmak üzere birkaç tane neden var. Toprak ve çim doğal, taze olmasına rağmen düzenli olarak bakım gerektirir. Yani güneşten yararlanmalı ve sulanmalıdır. Öte yandan çim en can sıkıcı zararlılardan birinin üreme alanını oluşturuyor: Sivrisinekler. İşte bu nedenle bahçesi olan bir çok evde göz alıcı ahşap zeminlere, pişmiş toprak fayanslara, beyaz veya renkli taşlara rastlarsınız. Seçeneğin bu kadar çok olması sayesinde fiyatlar da değişken bir aralığa sahiptir. Yani bütçenize uygun bir malzeme mutlaka bulursunuz. Ayrıca unutmayın ki sonuç muhteşemdir. Bugünkü yazımızda bakımsız otları önlemek için avlu ve bahçeler özel taş, fayans ve ahşap arasında değişen farklı seçenekler derledik. Seçtiğimiz örneklerde yeşillik hiç yok değil. Sadece bahçede her bir boşluk akıllıca düzenledi. Şimdi hazırsanız örneklere geçelim.
Hasır bir duvarla kaplanmış bu zarif oturma alanı dikdörtgen biçiminde düz taşlarla kaplanmış. Daha alt kısımda ise beyaz renkli küçük çakıl taşları yer alıyor. Hasırdan duvar diplerine yeşillik ekilerek hareket katılmış.
Farklı boyut ve tonlarda gri taşlarla çevrili geniş bir güverte vasıtasıyla çim konusunu çözülmüş görünüyor. Ahşap zemin üzerine ise masa takımı yerleştirilmiş.
Görüldüğü üzere her bölgede çeşitli şekillerde taşlar mevcut. Farklı renk ve dokudaki taşlar aynı zamanda değişik boyutlara sahip.
Resimde tüm alan ahşapla kaplanmış görünüyor. Oturma grupları dahil. Özellikle yerden yükseltilmiş alanlar için iyi bir seçim.
Geniş bahçede zemin tamamen küçük çakıl taşlarıyla kaplanmış durumda. Ortada ahşap bir çerçeve içinde çocukların oynaması için kum ve küçücük bir havuz yer alıyor. Çim hiç gözükmese de devasa ağaç tek başına yeter.
Rustik fayanslar ıslak zeminde kazaları önlemeye elverişlidir. Bu örnekte gri renkli bir türünü görüyoruz.
Bu bahçede de diğer örneklerde olduğu gibi taşla kaplanmış bir bahçe zemini var. Diğer örneklerden farklı olarak burada taşlar koyu ve açık tonlarıyla tıpkı halı gibi bir desen oluşturmuşlar.
Cilalı çimento ve beyaz taş ile resimde gördüğümüz kadar modern bir peyzaj yaratabilirsiniz. Son derece başarılı.
Örnekte ne çok geniş ne de çok dar bir bahçe alanı var. Yüksek duvarları ahşaptan yapılma bu bahçede pek çok eşya görülüyor. Her biri devasa boyuttaki elemanlar mevcut alana göre düzenlenmiş.
Güneş olmadığında çim gelişmez. O halde yeşil bitkiler pekala dikey bahçe olarak yetiştirilebilir. Zemin ise çakıl taşlarıyla kaplanarak şık bir bahçe meydana getirir.
Bu örnekte öyle çok detay var ki hangi bir noktaya odaklanacağımızı şaşırıyoruz. Asimetrik bahçe yolu ve kontrast yaratan taşlar çok cazip.
En popüler bahçe zeminlerinden biri toprak tonlarındaki fayanslardır.
Bu örnekte özellikle yüksek ağaçlar ilgi çekiyor. Zemin de ağaçla uyumlu olarak ahşap kaplama.
Bahçeler için taş zeminlerdeki bitki uygulaması büyülü ve gerçeküstü sahneler yaratma olanağı sağlar.
Dar bir bahçe yolu söz konusu olduğundan çim yanlış bir seçim olurdu.
Düzenli ahşap bahçe yolu ve büyük taşlar oldukça dekoratif görünüyor.
Çimensiz olduğunuz için mutlaka soğuk bir avluya sahip olmayacaksınız. Dikey bahçeler harika.
Küçük bir bahçeniz varsa masrafları nispeten az olacağı için ahşap kullanmayı deneyebilirsiniz.
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