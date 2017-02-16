Çimin hiç kullanılmadığı 18 şahane bahçe düzenlemesi

Taş, ahşap veya fayans zeminler geleneksel avlu ve bahçelerin yerini alıyor. Sebebini merak ediyorsanız eğer pratiklik de dahil olmak üzere birkaç tane neden var. Toprak ve çim doğal, taze olmasına rağmen düzenli olarak bakım gerektirir. Yani güneşten yararlanmalı ve sulanmalıdır. Öte yandan çim en can sıkıcı zararlılardan birinin üreme alanını oluşturuyor: Sivrisinekler. İşte bu nedenle bahçesi olan bir çok evde göz alıcı ahşap zeminlere, pişmiş toprak fayanslara, beyaz veya renkli taşlara rastlarsınız. Seçeneğin bu kadar çok olması sayesinde fiyatlar da değişken bir aralığa sahiptir. Yani bütçenize uygun bir malzeme mutlaka bulursunuz. Ayrıca unutmayın ki sonuç muhteşemdir. Bugünkü yazımızda bakımsız otları önlemek için avlu ve bahçeler özel taş, fayans ve ahşap arasında değişen farklı seçenekler derledik. Seçtiğimiz örneklerde yeşillik hiç yok değil. Sadece bahçede her bir boşluk akıllıca düzenledi. Şimdi hazırsanız örneklere geçelim.