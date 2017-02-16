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Çimin hiç kullanılmadığı 18 şahane bahçe düzenlemesi

nihal e. nihal e.
homify İskandinav Bahçe
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Taş, ahşap veya fayans zeminler geleneksel avlu ve bahçelerin yerini alıyor. Sebebini merak ediyorsanız eğer pratiklik de dahil olmak üzere birkaç tane neden var. Toprak ve çim doğal, taze olmasına rağmen düzenli olarak bakım gerektirir. Yani güneşten yararlanmalı ve sulanmalıdır. Öte yandan çim en can sıkıcı zararlılardan birinin üreme alanını oluşturuyor: Sivrisinekler. İşte bu nedenle bahçesi olan bir çok evde göz alıcı ahşap zeminlere, pişmiş toprak fayanslara, beyaz veya renkli taşlara rastlarsınız. Seçeneğin bu kadar çok olması sayesinde fiyatlar da değişken bir aralığa sahiptir. Yani bütçenize uygun bir malzeme mutlaka bulursunuz. Ayrıca unutmayın ki sonuç muhteşemdir. Bugünkü yazımızda bakımsız otları önlemek için avlu ve bahçeler özel taş, fayans ve ahşap arasında değişen farklı seçenekler derledik. Seçtiğimiz örneklerde yeşillik hiç yok değil. Sadece bahçede her bir boşluk akıllıca düzenledi. Şimdi hazırsanız örneklere geçelim.

1. Taşlarla çevrili oturma alanı

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Eklektik Bahçe
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

Hasır bir duvarla kaplanmış bu zarif oturma alanı dikdörtgen biçiminde düz taşlarla kaplanmış. Daha alt kısımda ise beyaz renkli küçük çakıl taşları yer alıyor. Hasırdan duvar diplerine yeşillik ekilerek hareket katılmış.

​2. Yüzen ahşap ve farklı boyutlarda kesilmiş taşlar

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa Modern Bahçe
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

Farklı boyut ve tonlarda gri taşlarla çevrili geniş bir güverte vasıtasıyla çim konusunu çözülmüş görünüyor. Ahşap zemin üzerine ise masa takımı yerleştirilmiş.

​3. Bahçede yaratıcı taş oyunları

手水鉢を望む和庭～世田谷～, 新美園 新美園 Eklektik Bahçe
新美園

新美園
新美園
新美園

Görüldüğü üzere her bölgede çeşitli şekillerde taşlar mevcut. Farklı renk ve dokudaki taşlar aynı zamanda değişik boyutlara sahip.

4. Tamamen ahşaptan yapılma lüks veranda

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq Minimalist Bahçe
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

Resimde tüm alan ahşapla kaplanmış görünüyor. Oturma grupları dahil. Özellikle yerden yükseltilmiş alanlar için iyi bir seçim.

​5. Farklı bölümlerden oluşan oyun bahçesi

homify İskandinav Bahçe
homify

homify
homify
homify

Geniş bahçede zemin tamamen küçük çakıl taşlarıyla kaplanmış durumda. Ortada ahşap bir çerçeve içinde çocukların oynaması için kum ve küçücük bir havuz yer alıyor. Çim hiç gözükmese de devasa ağaç tek başına yeter.

​6. Rustik doku

San Lorenzo y Alsina, Uno Propiedades Uno Propiedades Modern Bahçe
Uno Propiedades

Uno Propiedades
Uno Propiedades
Uno Propiedades

Rustik fayanslar ıslak zeminde kazaları önlemeye elverişlidir. Bu örnekte gri renkli bir türünü görüyoruz.

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​7. Bahçede desenli taşlar

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Modern Bahçe
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

Bu bahçede de diğer örneklerde olduğu gibi taşla kaplanmış bir bahçe zemini var. Diğer örneklerden farklı olarak burada taşlar koyu ve açık tonlarıyla tıpkı halı gibi bir desen oluşturmuşlar.

​8. Beyaz ve gri renkli geometrik şekiller

Espaço exterior de condominio fechado, Arqnow, Unipessoal, Lda Arqnow, Unipessoal, Lda Minimalist Bahçe
Arqnow, Unipessoal, Lda

Arqnow, Unipessoal, Lda
Arqnow, Unipessoal, Lda
Arqnow, Unipessoal, Lda

Cilalı çimento ve beyaz taş ile resimde gördüğümüz kadar modern bir peyzaj yaratabilirsiniz. Son derece başarılı.

​9. Mevcut alana göre eşya düzeni

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Modern Bahçe
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Örnekte ne çok geniş ne de çok dar bir bahçe alanı var. Yüksek duvarları ahşaptan yapılma bu bahçede pek çok eşya görülüyor. Her biri devasa boyuttaki elemanlar mevcut alana göre düzenlenmiş.

​10. Yeşil duvarlar ve taş zemin

Jardín en Gràcia, ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Eklektik Bahçe
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Güneş olmadığında çim gelişmez. O halde yeşil bitkiler pekala dikey bahçe olarak yetiştirilebilir. Zemin ise çakıl taşlarıyla kaplanarak şık bir bahçe meydana getirir.

​11. Yaratıcılığı serbest bırakmak

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO Eklektik Bahçe
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

Bu örnekte öyle çok detay var ki hangi bir noktaya odaklanacağımızı şaşırıyoruz. Asimetrik bahçe yolu ve kontrast yaratan taşlar çok cazip.

​12. Toprak tonları

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire Decorum . London Klasik Bahçe Ahşap-Plastik Kompozit Gri
Decorum . London

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

En popüler bahçe zeminlerinden biri toprak tonlarındaki fayanslardır.

​13. Sınır tanımayan ağaçlar

Proyecto Residencial "La Ramona.", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Eklektik Bahçe
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Bu örnekte özellikle yüksek ağaçlar ilgi çekiyor. Zemin de ağaçla uyumlu olarak ahşap kaplama.

​14. Taştan çıkan çalılıklar

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Modern Bahçe
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Bahçeler için taş zeminlerdeki bitki uygulaması büyülü ve gerçeküstü sahneler yaratma olanağı sağlar.

​15. Taşlar arasındaki yollar için düzensiz döşeme

Garden Rooms by eDEN Garden Rooms, eDEN Garden Rooms Ltd eDEN Garden Rooms Ltd Modern Bahçe
eDEN Garden Rooms Ltd

Garden Rooms by eDEN Garden Rooms

eDEN Garden Rooms Ltd
eDEN Garden Rooms Ltd
eDEN Garden Rooms Ltd

Dar bir bahçe yolu söz konusu olduğundan çim yanlış bir seçim olurdu.

​16. Ahşap ve büyük taşlar

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Modern Bahçe
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Düzenli ahşap bahçe yolu ve büyük taşlar oldukça dekoratif görünüyor.

​17. Çimen yerine dikey bahçe

Hayes Street - Sao Francisco, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Bahçe
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Çimensiz olduğunuz için mutlaka soğuk bir avluya sahip olmayacaksınız. Dikey bahçeler harika.

​18. Küçük bahçeler için ahşap kaplama

FP, 株式会社リオタデザイン 株式会社リオタデザイン Modern Bahçe
株式会社リオタデザイン

株式会社リオタデザイン
株式会社リオタデザイン
株式会社リオタデザイン

Küçük bir bahçeniz varsa masrafları nispeten az olacağı için ahşap kullanmayı deneyebilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Ustanıza gösterebileceğiniz 25 bahçe kulübesi modeli’ başlığını okuyabilirsiniz.

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