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Şahane bir teras yapımını adım adım izleyin!

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Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Bahçeli ve müstakil bir ev sahibi olmak şehir yaşamıyla boğuşan herkesin emeklilik ve tatil hayallerini süsleyebilir. Dilediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz, isterseniz tarım amaçlı da kullanabileceğiniz bahçe fikri size de büyüleyici geliyorsa hiç düşünmeden bir mimara danışarak kendinize bir plan çıkarmalısınız çünkü bu tip bir eve sahip olmak alternatif yapı sistemleri sayesinde artık çok daha kolay. Alternatif yapı sistemlerine geleneksel bir örnek tanımak isterseniz ’Yapı sistemlerine geleneksel bir çözüm: Saman ve kerpiç evler’ başlıklı yazımızdaki evlere bir göz atabilirsiniz ayrıca sitemizde farklı yapı sistemleri hakkında birçok fikir yazısı bulmanız mümkün. 

Böyle bir ev yaptırdıktan sonra bahçe düzenlemesine de mutlaka el atmak gerekir. Biz de bu yazımızda sizlere bakımsız bir bahçeyi cennet gibi dinlenme alanına çevirecek bir bahçe teras yapımından bahsedeceğiz. Adım adım fotoğraflarla inceleyebileceğiniz bu bahçe düzenlemesi size kendi terasınız için ilham verecek. 

Dış mekan ahşap zemin döşemesi ile yapılmış yürüyüş yolu ve teras

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Oldukça geniş bir bahçeye sahip olan bu güzel evin tek eksiği yeni terasına kurulacak bir kameriye ya da ahşap bir pergola gibi görünüyor. Gelin bu terasın ve yürüyüş yolunun yapımını adım adım inceleyelim böylece bahçenin eski hallerine de bir göz atmış olursunuz.

1. Eski bahçede ne bir teras ne de bir yürüyüş yolu var.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

2. Yalnızca toprakla ve yer yer otlarla kaplı olan bu bahçede ilk olarak terasın ve yürüyüş yolunun planı hazırlanıyor.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

3. Plana göre ölçümler yapılıyor ve zemin döşemesi için kullanılacak kazık ve menteşelerin yerleri hazırlanıyor.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

4. Ölçüm ve temel hazırlığında en yeni ekipmanları kullanan uzmanlar, hiçbir hataya yer bırakmayacak şekilde hazırlığını tamamlıyor.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

5. Bu arada bir köşede, zemin için kullanılacak beton ve ahşap döşemeler hazırlanıyor.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

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6. Döşemeyi ve terasın strüktürlerini toprağa tutturmak için menteşeler betonla gömülüyor.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

7. İzolasyon için döşeme altına nemden etkilenmeyen membran tabaka seriliyor.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

8. Ölçümlere ve tasarıma bağlı kalacak şekilde ahşap döşemeler tek tek yerleştirilmeye başlanıyor.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

9. Dış mekan zemin döşemesinde kullanılan malzeme; plastik ve ahşabın bazı formlarının bir araya getirilmesi ile elde edilmiş, dayanıklı ve sağlam, yeni nesil bir döşeme malzemesi.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

10. Demir kazıklar ile hazırlanan teras zemin iskeleti beton ile sabitleniyor.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

11. ​Ahşap döşeme malzemesinin yapısında, %50 geri dönüşümlü ağaç talaşı ve %50 polimer malzemenin yanı sıra, renk pigmentleri, mantar önleyici, küf önleyici ve parazit önleyici bileşenler bulunuyor. Bu sayede son derece dayanıklı ve sağlıklı.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

12. Dış mekan döşemesinde sıradan bir ahşap malzeme kullanılırsa, maruz kalacağı hava şartları ve fiziki şartlar neticesinde dönme, çürüme, küflenme, kıymıklanma gibi sorunlarla karşılaşılabilir, bu nedenle malzemenin polimer alaşımlı olması önem taşır.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

13. Terasa monte edilen strüktürler çelik malzemelerle sağlamlaştırılıyor.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

14. Döşemesi tamamlanan yürüyüş yolunun çevresi yeşil çimenlerle kaplanıyor.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

15. Teras zemini ve yürüyüş yolu tamamlandıktan sonra sıra dekorasyonda.

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Ustaların birkaç gün içinde başarıyla tamamladıkları yürüyüş yolu ve teras zemini bahçeye şimdiden bambaşka bir görüntü kazandırmış bile. İnşa edilen çelik strüktürler kullanılarak şık bir kameriye veya ahşap bir pergola yaptırmak mümkün. Ev sahipleri isterlerse şık bahçe mobilyaları ve birkaç aksesuar ile bu alanı cennete çevirebilirler.    

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