Şahane bir teras yapımını adım adım izleyin!

Bahçeli ve müstakil bir ev sahibi olmak şehir yaşamıyla boğuşan herkesin emeklilik ve tatil hayallerini süsleyebilir. Dilediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz, isterseniz tarım amaçlı da kullanabileceğiniz bahçe fikri size de büyüleyici geliyorsa hiç düşünmeden bir mimara danışarak kendinize bir plan çıkarmalısınız çünkü bu tip bir eve sahip olmak alternatif yapı sistemleri sayesinde artık çok daha kolay. Alternatif yapı sistemlerine geleneksel bir örnek tanımak isterseniz ’Yapı sistemlerine geleneksel bir çözüm: Saman ve kerpiç evler’ başlıklı yazımızdaki evlere bir göz atabilirsiniz ayrıca sitemizde farklı yapı sistemleri hakkında birçok fikir yazısı bulmanız mümkün.

Böyle bir ev yaptırdıktan sonra bahçe düzenlemesine de mutlaka el atmak gerekir. Biz de bu yazımızda sizlere bakımsız bir bahçeyi cennet gibi dinlenme alanına çevirecek bir bahçe teras yapımından bahsedeceğiz. Adım adım fotoğraflarla inceleyebileceğiniz bu bahçe düzenlemesi size kendi terasınız için ilham verecek.