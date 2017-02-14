Şahane bir teras yapımını adım adım izleyin!

Bahçeli ve müstakil bir ev sahibi olmak şehir yaşamıyla boğuşan herkesin emeklilik ve tatil hayallerini süsleyebilir. Dilediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz, isterseniz tarım amaçlı da kullanabileceğiniz bahçe fikri size de büyüleyici geliyorsa hiç düşünmeden bir mimara danışarak kendinize bir plan çıkarmalısınız çünkü bu tip bir eve sahip olmak alternatif yapı sistemleri sayesinde artık çok daha kolay. Alternatif yapı sistemlerine geleneksel bir örnek tanımak isterseniz ’Yapı sistemlerine geleneksel bir çözüm: Saman ve kerpiç evler’ başlıklı yazımızdaki evlere bir göz atabilirsiniz ayrıca sitemizde farklı yapı sistemleri hakkında birçok fikir yazısı bulmanız mümkün.
Böyle bir ev yaptırdıktan sonra bahçe düzenlemesine de mutlaka el atmak gerekir. Biz de bu yazımızda sizlere bakımsız bir bahçeyi cennet gibi dinlenme alanına çevirecek bir bahçe teras yapımından bahsedeceğiz. Adım adım fotoğraflarla inceleyebileceğiniz bu bahçe düzenlemesi size kendi terasınız için ilham verecek.
Oldukça geniş bir bahçeye sahip olan bu güzel evin tek eksiği yeni terasına kurulacak bir kameriye ya da ahşap bir pergola gibi görünüyor. Gelin bu terasın ve yürüyüş yolunun yapımını adım adım inceleyelim böylece bahçenin eski hallerine de bir göz atmış olursunuz.
Ustaların birkaç gün içinde başarıyla tamamladıkları yürüyüş yolu ve teras zemini bahçeye şimdiden bambaşka bir görüntü kazandırmış bile. İnşa edilen çelik strüktürler kullanılarak şık bir kameriye veya ahşap bir pergola yaptırmak mümkün. Ev sahipleri isterlerse şık bahçe mobilyaları ve birkaç aksesuar ile bu alanı cennete çevirebilirler.