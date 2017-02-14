Olabilecek en iyi şekilde tasarlanmış 9 küçük banyo dekoru

Ahşap duvar döşemesi ile sıcak ve şık bir görüntü kazanan bu dekorasyon birçok detayı ile örnek gösterilebilir. Ahşap duvar dekorasyonunun yanı sıra banyo aksamları seçimi, ışıklandırması ve bitkilendirmesi de oldukça başarılı.

Duvarlarda kullanılan spotlar ve yan ışıklandırmalar banyonun öne çıkan özelliği oluyor. Banyoya aydınlık ve şıklık katan bu detay hemen her stile rahatlıkla uygulanabilir. Banyo aydınlatmaları hakkında uzman fikirlere ihtiyaç duyuyorsanız aydınlatma uzmanlarımıza danışabilirsiniz.