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Olabilecek en iyi şekilde tasarlanmış 9 küçük banyo dekoru

Homify Homify
Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home Modern Banyo
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Evinizin banyosu dergilerde gördüğünüz harika tasarımları uygulamak için yeterince geniş değilse ilham kaynaklarınızı değiştirmek daha faydalı olabilir. Dekorasyon stilleri ve renk dengeleri her mekana uygulanabilecek olsa da özel tasarımları birebir örnek almak mümkün değildir. Banyonuzun mimari özelliklerini kökten değiştirmek pek kolay olmadığından, var olan yapıya uygun tasarımları değerlendirmelisiniz. Biz de, bu konuda size yardımcı olabilecek 9 küçük banyo tasarımı derledik. Mimari özelliklerine göre olabilecek en iyi şekilde tasarlanmış bu 9 banyo sizin ilham kaynağınız olabilir. Ayrıca küçük banyolar için pratik dekorasyon önerileri bulabileceğiniz ’Küçük banyolar için akıllı çözümler: 20 pratik fikir’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.    

1. Küçük ve ferah

APARTAMENTO, MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES Minimalist Banyo
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES

MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES

Küçük alana sahip oda ve banyoların ferah ve aydınlık bir görüntüsü olamayacağı düşüncesi büyük bir yanılgıdır. Ferah ve aydınlık bir ortam için ufak da olsa bir pencere, doğru renkler ve doğru aydınlatma her zaman yeterli olacaktır. Bu banyo dekorasyonu da bunun için oldukça iyi bir örnek. Küçük bir alana sahip olmasına rağmen oldukça iç açıcı bir görüntüsü var. İç mekanı mavi mozaiklerle döşenmiş cam duşakabin ve beyaz fon banyoyu ferahlatmaya yetmiş.  

2. Işıklandırma ile kazanılan şıklık

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Ahşap duvar döşemesi ile sıcak ve şık bir görüntü kazanan bu dekorasyon birçok detayı ile örnek gösterilebilir. Ahşap duvar dekorasyonunun yanı sıra banyo aksamları seçimi, ışıklandırması ve bitkilendirmesi de oldukça başarılı. 

Duvarlarda kullanılan spotlar ve yan ışıklandırmalar banyonun öne çıkan özelliği oluyor. Banyoya aydınlık ve şıklık katan bu detay hemen her stile rahatlıkla uygulanabilir. Banyo aydınlatmaları hakkında uzman fikirlere ihtiyaç duyuyorsanız aydınlatma uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

3. Brütal izler

Black-and-white stuido flat in Hong Kong, Zip Interiors Ltd Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

Endüstriyel dizaynın öne çıkan özelliklerinden olan ham beton banyolara da çok yakışıyor. Özellikle mavi ve beyaz renkler ile soğuk ama bir o kadar da dikkat çekici bir kombinasyon oluşturan beton duvarlar bu banyoda harika bir şekilde kullanılmış. Cam ve metal ögelerin beton ile buluşturulduğu bu muhteşem tasarım herkesi endüstriyel stil hayranı yapabilir. Güçlü tavan aydınlatması ve cam ögeler sayesinde parlak bir görüntüsü de olan banyo modern ve tarz sahibi. 

4. Asyatik dizayn şıklığı

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Taş ve bitkilerin en sade biçimde kullanıldığı asyatik dizayn bu banyoya imzasını atmış. Minimal bir çizgiye sahip olan banyonun aydınlatması, aksamları, ahşap tezgahı ve bitkilendirmesi ayrı ayrı övgüyü hak ediyor. Bu stilden hoşlanıyorsanız siz de banyo tasarımınız için bu örnekten ilham alabilirsiniz. 

5. Banyo + holl

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Alanı oldukça küçük olan bu banyoya bir ayna ve tezgah sığdırmak mümkün olmadığı için tasarımcılar farklı bir yol denemiş. Banyonun bulunduğu hole şık bir makyaj masası ve bir de ayna eklemişler. Böylece banyoyu kullandıktan sonra ayna ile olan işlerinizi bu holde de halledebilirsiniz.

6. Mozaikler ile güzelleşen bir dizayn

Zelena apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Banyo
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Özellikle mavi ve beyaz tonlarında seçilen mozaikler banyo dekorasyonlarına çok yakışıyor. Ferahlık ve aydınlık kazandırmasının yanı sıra dinlendirici bir hava da sağlıyorlar. Siz de banyonuzun şık ve huzur verici görünmesini istiyorsanız renk skalasını mavi, lacivert, beyaz tonlarıyla oluşturabilirsiniz. Ek bir ögeye ihtiyaç duyarsanız cam ve aynalardan ya da açık renk ahşaptan yararlanabilirsiniz. 

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7. Ahşap ögeler ve bitkilendirme ile sıcak bir tasarım

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home Modern Banyo
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

İskandinav tasarımın en belirgin özellikleri olan ham ahşap, açık renkler ve canlı bitkiler bu banyoya tarz kazandırmak için en iyi şekilde kullanılmış. Cam duşakabin ve sleek duvar kaplamaları sayesinde modern bir hava yakalayan banyonun natürel bir çizgisi de var. Siz de banyonuzda bu ögeleri kullanmak istiyorsanız bu tasarımdan ilham alabilirsiniz. Eski görünümlü bir tahta tabure bile banyonuzu hiç ummadığınız şekilde güzelleştirebilir.  

8. Kullanışlı raflara sahip bir banyo

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept Modern Banyo Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

Banyonuz ne kadar küçük olursa olsun raf ve çekmece gibi depolama alanlarına ihtiyaç duyacaksınız. Bu nedenle dekorasyon sırasında seçeceğiniz mobilyaların raflı ve çekmeceli olmasına özen göstermelisiniz. Bu küçük banyoda ferah bir stil ve açın renk tonlarının yanı sıra depolama alanlarına sahip banyo tasarım ürünleri de kullanılmış. Son derece doğru bir seçim.  

9. Geniş ayna etkisi

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home Modern Banyo
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

Küçük alanları ferahlatmak ve olduğundan daha geniş göstermek için kullanılan en etkili dekorasyon silahı elbette aynalardır. Açın renklerin ve mermer gibi natürel malzemelerin kullanıldığı bu şık banyoya ferahlık için bir de geniş aynalar eklenmiş. Böylece çok daha başarılı bir sonuç alınmış.   

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