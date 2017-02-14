Olabilecek en iyi şekilde tasarlanmış 9 küçük banyo dekoru

Evinizin banyosu dergilerde gördüğünüz harika tasarımları uygulamak için yeterince geniş değilse ilham kaynaklarınızı değiştirmek daha faydalı olabilir. Dekorasyon stilleri ve renk dengeleri her mekana uygulanabilecek olsa da özel tasarımları birebir örnek almak mümkün değildir. Banyonuzun mimari özelliklerini kökten değiştirmek pek kolay olmadığından, var olan yapıya uygun tasarımları değerlendirmelisiniz. Biz de, bu konuda size yardımcı olabilecek 9 küçük banyo tasarımı derledik. Mimari özelliklerine göre olabilecek en iyi şekilde tasarlanmış bu 9 banyo sizin ilham kaynağınız olabilir. Ayrıca küçük banyolar için pratik dekorasyon önerileri bulabileceğiniz ’Küçük banyolar için akıllı çözümler: 20 pratik fikir’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Küçük alana sahip oda ve banyoların ferah ve aydınlık bir görüntüsü olamayacağı düşüncesi büyük bir yanılgıdır. Ferah ve aydınlık bir ortam için ufak da olsa bir pencere, doğru renkler ve doğru aydınlatma her zaman yeterli olacaktır. Bu banyo dekorasyonu da bunun için oldukça iyi bir örnek. Küçük bir alana sahip olmasına rağmen oldukça iç açıcı bir görüntüsü var. İç mekanı mavi mozaiklerle döşenmiş cam duşakabin ve beyaz fon banyoyu ferahlatmaya yetmiş.
Ahşap duvar döşemesi ile sıcak ve şık bir görüntü kazanan bu dekorasyon birçok detayı ile örnek gösterilebilir. Ahşap duvar dekorasyonunun yanı sıra banyo aksamları seçimi, ışıklandırması ve bitkilendirmesi de oldukça başarılı.
Duvarlarda kullanılan spotlar ve yan ışıklandırmalar banyonun öne çıkan özelliği oluyor. Banyoya aydınlık ve şıklık katan bu detay hemen her stile rahatlıkla uygulanabilir. Banyo aydınlatmaları hakkında uzman fikirlere ihtiyaç duyuyorsanız aydınlatma uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Endüstriyel dizaynın öne çıkan özelliklerinden olan ham beton banyolara da çok yakışıyor. Özellikle mavi ve beyaz renkler ile soğuk ama bir o kadar da dikkat çekici bir kombinasyon oluşturan beton duvarlar bu banyoda harika bir şekilde kullanılmış. Cam ve metal ögelerin beton ile buluşturulduğu bu muhteşem tasarım herkesi endüstriyel stil hayranı yapabilir. Güçlü tavan aydınlatması ve cam ögeler sayesinde parlak bir görüntüsü de olan banyo modern ve tarz sahibi.
Taş ve bitkilerin en sade biçimde kullanıldığı asyatik dizayn bu banyoya imzasını atmış. Minimal bir çizgiye sahip olan banyonun aydınlatması, aksamları, ahşap tezgahı ve bitkilendirmesi ayrı ayrı övgüyü hak ediyor. Bu stilden hoşlanıyorsanız siz de banyo tasarımınız için bu örnekten ilham alabilirsiniz.
Alanı oldukça küçük olan bu banyoya bir ayna ve tezgah sığdırmak mümkün olmadığı için tasarımcılar farklı bir yol denemiş. Banyonun bulunduğu hole şık bir makyaj masası ve bir de ayna eklemişler. Böylece banyoyu kullandıktan sonra ayna ile olan işlerinizi bu holde de halledebilirsiniz.
Özellikle mavi ve beyaz tonlarında seçilen mozaikler banyo dekorasyonlarına çok yakışıyor. Ferahlık ve aydınlık kazandırmasının yanı sıra dinlendirici bir hava da sağlıyorlar. Siz de banyonuzun şık ve huzur verici görünmesini istiyorsanız renk skalasını mavi, lacivert, beyaz tonlarıyla oluşturabilirsiniz. Ek bir ögeye ihtiyaç duyarsanız cam ve aynalardan ya da açık renk ahşaptan yararlanabilirsiniz.
İskandinav tasarımın en belirgin özellikleri olan ham ahşap, açık renkler ve canlı bitkiler bu banyoya tarz kazandırmak için en iyi şekilde kullanılmış. Cam duşakabin ve sleek duvar kaplamaları sayesinde modern bir hava yakalayan banyonun natürel bir çizgisi de var. Siz de banyonuzda bu ögeleri kullanmak istiyorsanız bu tasarımdan ilham alabilirsiniz. Eski görünümlü bir tahta tabure bile banyonuzu hiç ummadığınız şekilde güzelleştirebilir.
Banyonuz ne kadar küçük olursa olsun raf ve çekmece gibi depolama alanlarına ihtiyaç duyacaksınız. Bu nedenle dekorasyon sırasında seçeceğiniz mobilyaların raflı ve çekmeceli olmasına özen göstermelisiniz. Bu küçük banyoda ferah bir stil ve açın renk tonlarının yanı sıra depolama alanlarına sahip banyo tasarım ürünleri de kullanılmış. Son derece doğru bir seçim.
Küçük alanları ferahlatmak ve olduğundan daha geniş göstermek için kullanılan en etkili dekorasyon silahı elbette aynalardır. Açın renklerin ve mermer gibi natürel malzemelerin kullanıldığı bu şık banyoya ferahlık için bir de geniş aynalar eklenmiş. Böylece çok daha başarılı bir sonuç alınmış.