Her ayrıntısıyla özel ve görkemli bir ev

Lüks, geniş, ferah, kullanışlı ve göz kamaştırıcı yaşam alanlarına sahip olmak hepimizin hayalidir pek tabii ki. Hele bir de bu yaşam alanlarında benzersiz ve özgün tasarımlı mobilyalar baş rolde ise işte o zaman bu tip evlerin sadece içinde yaşamak değil, yaşam alanlarını ziyaret etmek bile herkese keyif verir. İşte bugün tüm bu özelliklere sahip olan, Net Yapı Mimarlık tarafından dizayn edilen, Alanya'da yer alan ve 410 metrekarelik bir alana sahip olan geniş ve ferah bir apartman dairesinin kapılarını çalıyoruz.
Sıra dışı aksesuar ve dekorasyon anlayışı koridorda da kendine hayran bırakıyor. Evin genel klasik tarzına uyumlu olacak şekilde özel olarak tasarlanmış olan dresuar ortasındaki ezber bozan puf eklenti sayesinde hem klasik hem de alışılmışın dışında bir tarz yaratmayı başarıyor.
Küçük bir saraya benzeyen evin en gösterişli yaşam alanlarından biri pek tabii ki salonu. Farklı renk ve konseptte iki mobilya grubu ile döşenmiş olan salonda klasiğin görkemli büyüsü ziyaretçileri hemen etkisi altına alıyor. Zeminden tavana kadar her bir ayrıntısı incelikle dizayn edilmiş olan salonun ilk dikkat çeken tasarım unsurlarından biri de yuvarlak hatlarla işlenmiş olan dikkat çekici tavan dekorasyonu elbette.
Evin her bir yaşam alanında genelden özele yayılan bir gösteriş ve görkemli doku hakim, banyo ve tuvaletler de bu görkemli dokuyu devam ettiriyor. Altın tonlarının albenisi her işlemede kendilerine hayran bırakırken, fayanslara, duvar dekorasyonuna ve lavabo ve dolabın karakterine uygun olan köşe aplikleri ise özel tasarım olarak öne çıkıyor.
Yılan derisi desenli duvar kağıtları, gümüş ve sarı yaprak varaklı dev yatak başı, parıldayan saten yatak örtüsü ve kumaş kullanılarak dizayn edilmiş olan etkili ve göz kamaştırıcı tavan dekorasyonu ile yatak odası tam anlamıyla “krallara layık” diye tanımlanabilir.
Koridorun diğer yanında gördüğümüz bu özel tasarım markiz ise tam anlamıyla göz kamaştırıcı. Kapitone dikişleri, gece mavisi tonu, eğimli duruşu ve iki yanında bulunan şık sehpalarıyla klasik avangart tarzında mobilyaları sevenler için harika bir tasarım.
Mutfağa geldiğimizde gösteriş ve görkem kadar fonksiyonelliğin de ön planda tutulduğuna tanık oluyoruz. Evin diğer yaşam alanlarına göre nispeten daha yalın ve sade bir tasarım ve dizayna sahip olan mutfakta yumuşak renkler kullanılarak ferah ve huzurlu bir atmosfer yaratılmış. Mutfaktan balkona açılan cam kapı yaşam alanının gündüz saatlerinde doğal ışıkla aydınlanmasını sağlıyor. Lake krem ile hareli meşe kaplamanın kullanıldığı mutfakta dikkat çeken tasarım unsurlarından biri de yerleşim ve çalışma alanı açısından son derece fonksiyonel olan ama aynı zamanda da oldukça estetik bir etki yaratan ahşap yan sehpa uygulaması.
Mutfağın diğer tarafında ise yine son derece fonksiyonel ve kullanışlı olan ve klasik ve şık bir tarza sahip olan mutfak adası. Mutfakları çok daha estetik ve göz alıcı bir hale getirirken aynı zamanda da benzersiz bir çalışma alanı yaratan mutfak adaları son yılların en gözde tasarım ürünlerinden biri olarak da öne çıkıyor.
Mutfağın bir diğer köşesinde bulunan köşe oturma takımı ise hem mutfakta şık bir oturma alanı oluşturuyor hem de gösterişli tasarımıyla mutfağı evin diğer yaşam alanlarını bütünleyen bir yaşam alanına dönüştürüyor.