Her ayrıntısıyla özel ve görkemli bir ev

Lüks, geniş, ferah, kullanışlı ve göz kamaştırıcı yaşam alanlarına sahip olmak hepimizin hayalidir pek tabii ki. Hele bir de bu yaşam alanlarında benzersiz ve özgün tasarımlı mobilyalar baş rolde ise işte o zaman bu tip evlerin sadece içinde yaşamak değil, yaşam alanlarını ziyaret etmek bile herkese keyif verir. İşte bugün tüm bu özelliklere sahip olan, Net Yapı Mimarlık tarafından dizayn edilen, Alanya'da yer alan ve 410 metrekarelik bir alana sahip olan geniş ve ferah bir apartman dairesinin kapılarını çalıyoruz.