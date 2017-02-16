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Bu evleri kendiniz de yapabilirsiniz: 14 basit ve güzel model

Homify Homify
seaside single house, Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati
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Bahçeli ve müstakil bir ev sahibi olmak, şehir yaşantısı ile mücadele eden herkes gibi sizin de hayallerinizi süslüyorsa, bu yazımızı mutlaka inceleyin. Alternatif yapı sistemleri ile üretilmiş ve oldukça basit yapıya sahip bu ev modelleri sizi kendi evinizi yapmaya ikna edebilir. 

Gelişen yapı sektörü ve yeni teknolojiler sayesinde artık betonarmeye alternatif birçok yeni yapı çeşidi kullanılıyor. Bu alternatif yapıların bazıları daha ekolojik çözümler içerdiğinden çok daha ekonomik olabiliyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere alternatif yapı sistemleri ile üretilmiş 14 basit ev modeli tanıtacağız. Tasarımları karışık olmayan ve çok ucuza mal edilebilen bu modellerden ilham alabilir veya hemen üretici firmaları ile iletişime geçebilirsiniz. Kendi evinizi yaptırmak için bir uzmandan destek almak isterseniz Homify mimarlarına ulaşabilirsiniz.   

1. Basit yapılı ahşap kulübeler

Log Cabin homify Modern Bahçe Ahşap Ahşap rengi office,study,gym,studio,garden,flat roof,modern,contemporary,L shape,wooden
homify

Log Cabin

homify
homify
homify

Ahşaptan üretilen ve oldukça basit bir yapıya sahip olan kulübeler tatil evi olarak kullanmak için daha uygunlar. Sıradan bir modüler eve uygulanabilen bütün izolasyon, kanalizasyon, su ve elektrik sistemlerini bu kulübelere de uygulayabilirsiniz. Onlarca farklı modelini bulabileceğiniz ahşap kulübeler masrafsız ve ekolojik evlere verilebilecek en basit örnek. 

Blue Log Cabin homify Kırsal Garaj / Hangar Ahşap Mavi blue,log cabin,wild garden,landscape,quality,summer,guestroom,studio,office,educational,pretty,idyllic
homify

Blue Log Cabin

homify
homify
homify

Mavi renkli bu sevimli ev de ahşap kulübe sınıfında. Ufak bir verandası da olan bu evi emeklilik hayaliniz veya tatil planlarınız için düşünebilirsiniz.  

Emily Garden Cabin with canopy Garden Affairs Ltd Kolonyal Bahçe
Garden Affairs Ltd

Emily Garden Cabin with canopy

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Amerikan tipi evlerin minyatürü gibi görünen bu güzel ahşap kulübeyi dilerseniz bahçenize yaptırabilir ve size özel bir dinlenme alanı olarak da kullanabilirsiniz. 

L. Shaped garden office Garden Affairs Ltd Kırsal Bahçe
Garden Affairs Ltd

L. Shaped garden office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Ahşap kulübelerin kapı ve pencereleri için diğer evlere uygulanan bütün çözümleri kullanabilirsiniz. 

2. Beton modüler evler

VILLA UNIFAMILIARE [COLOGNO] www.marlegno.it - Progetto: Geom. Ghidotti, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Modüler evler kabaca, lego gibi parçalardan oluşan ve fabrikada üretilip monte edileceği yere taşınan evler olarak tanımlanabilir. Parçaları bilgisayar sistemli fabrikalarda üretildiği için hata payı olmayan, ve son derece sağlam yapılardır. Modüler evlerin betonarmeye göre birçok avantajı bulunmasına karşın hiçbir eksiği yoktur. 

Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Evler
archifaktur

archifaktur
archifaktur
archifaktur

İki katlı bu modern yapı da bir beton modüler ev modeli. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir.  

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homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıyabilirsiniz. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası.

3. Çelik konstrüksiyon evler

​Ali Baba's House Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Çelik konstrüksiyon evler, betonarme evlerin bütün avantajlarına sahip olmalarıyla birlikte daha sağlam ve dayanıklıdırlar. Betonarme yapıların kolonları zamanla aşınabilir, nem ve haşerelere karşı daha dayanıksızdır, çelik yapılar ise bu konuda evladiyelik ev olarak tanımlanabilirler. Tek katlı ya da çok katlı olarak inşa edilebilirler ve genelde modern bir tasarıma sahiptirler.     

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bu yapı da tek katlı bir çelik konstrüksiyon ev örneği. Bütün strüktürleri çelik olan evin duvarlarında ise beton dolgular ve izolasyon katmanları kullanılmış. Oldukça sağlam ve dayanıklı bu evin inşası da son derece pratik.  

4. Prefabrike ahşap evler

Pond House_Passive House (Passivhaus), Forrester Architects Forrester Architects Modern Evler
Forrester Architects

Pond House_Passive House (Passivhaus)

Forrester Architects
Forrester Architects
Forrester Architects

Prefabrike evler de modüler ev sınıfında sayılırlar. İlk üretildiği yıllarda kulübe amaçlı kullanılan prefabrike evlerin sistemleri hızla gelişti ve artık ana ev olarak da sıkça kullanılıyorlar. Bu örnekteki ahşap kaplamalı prefabrike evler oldukça sade ve basit bir yapıya sahip. Böyle bir evi kolayca yaptırabilir ve güvenle bir ömür yaşayabilirsiniz.   

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Kütük ev
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Çelik strüktürlere sahip ahşap evler de basit yapı denince ilk akla gelenlerden. Oldukça hızlı bir şekilde üretilirler ve son derece ekolojiktirler. 

5. Ahşap bungalovlar

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Modüler evlerin atası olarak bilinen ahşap bungalovlar daha çok tatil evi olarak değerlendirilse de aslında tam teşekküllü bir evden hiçbir eksiği olmayacak şekilde de üretilebilirler. Eğer değerlendirebileceğiniz bir araziniz varsa hiç düşünmeden bir ahşap bungalov yaptırabilir ve deprem korkusundan uzak, izolasyonu güçlü, doğal ve ekonomik bu evlerde huzurla yaşayabilirsiniz.  

6. Basit yapılı taş ev

seaside single house, Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati
Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati

Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati
Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati
Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati

Taş evler de basit yapılı evler sınıfında değerlendirilebilir. Tek katlı ve planı oldukça sade olan bu taş ev, ev yaptırmak isteyen herkese ilham verecek güzellikte. Taş evlerle ilgili pratik bir çözüm isterseniz her türlü dış cepheye uygulanabilen, taş döşeme görünümlü paneller olduğunu söyleyebiliriz. Bu paneller sayesinde her yüzey taş döşeme görüntüsüne kavuşabiliyor. 

7. Saman/Kerpiç ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Tahta taşıyıcılar ve sıkıştırılmış saman bloklarla üretilen bu evler, yapı sistemlerine geleneksel ama etkili bir çözüm olarak katılıyor. Muğla'da bulunan bir firma kerpiç, saman ve ahşap gibi doğal malzemeler kullanarak, hem ekonomik hem de ekolojik olan bu basit yapılı evlerden üretiyorlar. Elbette ev bu görüntüde kalmayacak. Evin bütün yapım aşamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için ’Yapı sistemlerine geleneksel bir çözüm: Saman ve kerpiç evler’ başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.  

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