Bu evleri kendiniz de yapabilirsiniz: 14 basit ve güzel model

Bahçeli ve müstakil bir ev sahibi olmak, şehir yaşantısı ile mücadele eden herkes gibi sizin de hayallerinizi süslüyorsa, bu yazımızı mutlaka inceleyin. Alternatif yapı sistemleri ile üretilmiş ve oldukça basit yapıya sahip bu ev modelleri sizi kendi evinizi yapmaya ikna edebilir.
Gelişen yapı sektörü ve yeni teknolojiler sayesinde artık betonarmeye alternatif birçok yeni yapı çeşidi kullanılıyor. Bu alternatif yapıların bazıları daha ekolojik çözümler içerdiğinden çok daha ekonomik olabiliyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere alternatif yapı sistemleri ile üretilmiş 14 basit ev modeli tanıtacağız. Tasarımları karışık olmayan ve çok ucuza mal edilebilen bu modellerden ilham alabilir veya hemen üretici firmaları ile iletişime geçebilirsiniz. Kendi evinizi yaptırmak için bir uzmandan destek almak isterseniz Homify mimarlarına ulaşabilirsiniz.
Ahşaptan üretilen ve oldukça basit bir yapıya sahip olan kulübeler tatil evi olarak kullanmak için daha uygunlar. Sıradan bir modüler eve uygulanabilen bütün izolasyon, kanalizasyon, su ve elektrik sistemlerini bu kulübelere de uygulayabilirsiniz. Onlarca farklı modelini bulabileceğiniz ahşap kulübeler masrafsız ve ekolojik evlere verilebilecek en basit örnek.
Mavi renkli bu sevimli ev de ahşap kulübe sınıfında. Ufak bir verandası da olan bu evi emeklilik hayaliniz veya tatil planlarınız için düşünebilirsiniz.
Amerikan tipi evlerin minyatürü gibi görünen bu güzel ahşap kulübeyi dilerseniz bahçenize yaptırabilir ve size özel bir dinlenme alanı olarak da kullanabilirsiniz.
Ahşap kulübelerin kapı ve pencereleri için diğer evlere uygulanan bütün çözümleri kullanabilirsiniz.
Modüler evler kabaca, lego gibi parçalardan oluşan ve fabrikada üretilip monte edileceği yere taşınan evler olarak tanımlanabilir. Parçaları bilgisayar sistemli fabrikalarda üretildiği için hata payı olmayan, ve son derece sağlam yapılardır. Modüler evlerin betonarmeye göre birçok avantajı bulunmasına karşın hiçbir eksiği yoktur.
İki katlı bu modern yapı da bir beton modüler ev modeli. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir.
Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıyabilirsiniz. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası.
Çelik konstrüksiyon evler, betonarme evlerin bütün avantajlarına sahip olmalarıyla birlikte daha sağlam ve dayanıklıdırlar. Betonarme yapıların kolonları zamanla aşınabilir, nem ve haşerelere karşı daha dayanıksızdır, çelik yapılar ise bu konuda evladiyelik ev olarak tanımlanabilirler. Tek katlı ya da çok katlı olarak inşa edilebilirler ve genelde modern bir tasarıma sahiptirler.
Bu yapı da tek katlı bir çelik konstrüksiyon ev örneği. Bütün strüktürleri çelik olan evin duvarlarında ise beton dolgular ve izolasyon katmanları kullanılmış. Oldukça sağlam ve dayanıklı bu evin inşası da son derece pratik.
Prefabrike evler de modüler ev sınıfında sayılırlar. İlk üretildiği yıllarda kulübe amaçlı kullanılan prefabrike evlerin sistemleri hızla gelişti ve artık ana ev olarak da sıkça kullanılıyorlar. Bu örnekteki ahşap kaplamalı prefabrike evler oldukça sade ve basit bir yapıya sahip. Böyle bir evi kolayca yaptırabilir ve güvenle bir ömür yaşayabilirsiniz.
Çelik strüktürlere sahip ahşap evler de basit yapı denince ilk akla gelenlerden. Oldukça hızlı bir şekilde üretilirler ve son derece ekolojiktirler.
Modüler evlerin atası olarak bilinen ahşap bungalovlar daha çok tatil evi olarak değerlendirilse de aslında tam teşekküllü bir evden hiçbir eksiği olmayacak şekilde de üretilebilirler. Eğer değerlendirebileceğiniz bir araziniz varsa hiç düşünmeden bir ahşap bungalov yaptırabilir ve deprem korkusundan uzak, izolasyonu güçlü, doğal ve ekonomik bu evlerde huzurla yaşayabilirsiniz.
Taş evler de basit yapılı evler sınıfında değerlendirilebilir. Tek katlı ve planı oldukça sade olan bu taş ev, ev yaptırmak isteyen herkese ilham verecek güzellikte. Taş evlerle ilgili pratik bir çözüm isterseniz her türlü dış cepheye uygulanabilen, taş döşeme görünümlü paneller olduğunu söyleyebiliriz. Bu paneller sayesinde her yüzey taş döşeme görüntüsüne kavuşabiliyor.
Tahta taşıyıcılar ve sıkıştırılmış saman bloklarla üretilen bu evler, yapı sistemlerine geleneksel ama etkili bir çözüm olarak katılıyor. Muğla'da bulunan bir firma kerpiç, saman ve ahşap gibi doğal malzemeler kullanarak, hem ekonomik hem de ekolojik olan bu basit yapılı evlerden üretiyorlar. Elbette ev bu görüntüde kalmayacak. Evin bütün yapım aşamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için ’Yapı sistemlerine geleneksel bir çözüm: Saman ve kerpiç evler’ başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.