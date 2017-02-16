Bu evleri kendiniz de yapabilirsiniz: 14 basit ve güzel model

Bahçeli ve müstakil bir ev sahibi olmak, şehir yaşantısı ile mücadele eden herkes gibi sizin de hayallerinizi süslüyorsa, bu yazımızı mutlaka inceleyin. Alternatif yapı sistemleri ile üretilmiş ve oldukça basit yapıya sahip bu ev modelleri sizi kendi evinizi yapmaya ikna edebilir.

Gelişen yapı sektörü ve yeni teknolojiler sayesinde artık betonarmeye alternatif birçok yeni yapı çeşidi kullanılıyor. Bu alternatif yapıların bazıları daha ekolojik çözümler içerdiğinden çok daha ekonomik olabiliyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere alternatif yapı sistemleri ile üretilmiş 14 basit ev modeli tanıtacağız. Tasarımları karışık olmayan ve çok ucuza mal edilebilen bu modellerden ilham alabilir veya hemen üretici firmaları ile iletişime geçebilirsiniz. Kendi evinizi yaptırmak için bir uzmandan destek almak isterseniz Homify mimarlarına ulaşabilirsiniz.