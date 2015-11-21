Eski ve demode bir banyonun pırıl pırıl ve modern bir tasarıma dönüşümü

Hiç şüphesiz evlerimiz bizim için dünya üzerindeki en önemli mekanlardır çünkü yaşam tarzımızı ve karakterimizi yansıtan, yaşam kalitemizi belirleyen ana yaşam alanlarımız evlerimizdir. homify sayfalarında sizlerle sık sık evlerinizi hem estetik hem konfor hem de karakterinize uygun bir tarzla dizayn etmenin ipuçlarını veren yazılar ve fikirler paylaşıyoruz. Ancak evlerimizin bize kendimizi daha iyi hissettirmesi için dekorasyondan önce gelen bazı önemli noktalar vardır elbette. Örneğin eski döşemeler hem sorun yaratırlar hem de görüntüleriyle eski ve kasvetli bir ortam oluştururlar. Eski borular kötü koku ve rutubete neden olurlar ve tüm bunlar dekorasyonunuz ne kadar estetik olursa olsun yaşam kalitenizi düşüren detaylardır. İşte bu yüzden evlerde belirli zaman aralıklarıyla yapılan yenileme ve tadilatlar konforunuzu sağlayan ve evinizi daha şık bir yaşam alanına dönüştüren önemli etkinliklerdir. Temel ev tadilatı: Banyolar, mutfaklar, zeminler ve duvarlar isimli yazımızda da evlerde tadilatın ne kadar önemli olduğuna uzun uzadıya değinmiştik. Bu yazımızda ise Ankara'da bulunan Blue Home tarafından yenilenen eski bir evin banyosuna göz atacağız. Özellikle banyo ya da mutfak gibi ıslak zeminli alanlarda tadilatın ne kadar çok şey değiştirdiğine tanık olacaksınız.
Banyonun eski haline şöyle bir baktığımızda hemen eski fayanslar ve demode tezgah ve lavabolar dikkatimizi çekiyor. Eski tip küvetlerin üzerine yerleştirilmiş olan buzlu camı andıran plastik duşakabin kapakları banyoyu oldukça kapalı ve kasvetli bir hale getirirken zaten dar olan alanda dekorasyon ve tasarım unsurlarının kullanışsız yerleşimi yüzünden mekan daha da daralıyor ve koyu renkli kapı ardına kadar açılamaz durumda kalıyor. Bu yerleşim banyoyu olduğundan daha kalabalık ve sıkış tıkış bir hale getirmiş.
Elbette banyonun eski halinde karşılaştığımız tek sıkıntı banyonun yerleşimindeki hatalar değil. Oldukça eskiden kalma bu dekorasyondaki eskimiş ve yıpranmış fayanslar, ne kadar temiz olursa olsun banyonun pırıl pırıl görünmesini her zaman engelliyorlar çünkü fayanslar ne kadar temiz tutarsanız tutun yıllar içinde hem derzlerinde hem de yüzeylerinde geri dönüşü olmayan lekeler edinirler. Ayrıca banyo dolabının renk tercihi ve siyah mermer tezgah da demode olmasının yanı sıra aynı zamanda da banyoyu daha boğucu hale getiren yanlış tercihlerden biri. Hatalı yerleşimin doğurduğu yer sıkıntısından dolayı tezgahın üzerine gelişigüzel yerleştirilmiş olan çerçevesiz ayna da oldukça kötü bir görüntü oluşturuyor.
Banyonun tadilatı yapılırken elbette ilk olarak fayanslar kırılmış ve tamamen yeni bir banyo elde edebilmek için eskimiş ve sorun yaratan borular da değiştirilmiş. Unutmayın ki eski borular yeni banyolarda da sıkıntı çıkarmaya devam ederler.
Banyonun yeni hali ise içimizi ısıtan sıcacık ve apaydınlık bir tasarıma sahip. Küvetin kaldırılması ve yerine köşe duşakabini uygulanması banyoyu çok daha kullanışlı ve ferah bir yaşam alanına çevirmiş. Siyah ve beyazın kontrastının göz kamaştırdığı banyo artık çok daha ferah, iç açıcı ve fonksiyonel!
Eski banyonun aksine, yeni lavabo ve tezgah da duvar fayanslarına ve banyonun geneline uyumlu tonlarda ve tarzda seçilmiş ve dizayn edilmiş. Siyah çerçeveli uzunlamasına yerleştirilen ayna da şıklığıyla modern bir doku oluşturuyor.