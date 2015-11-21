Eski ve demode bir banyonun pırıl pırıl ve modern bir tasarıma dönüşümü

Hiç şüphesiz evlerimiz bizim için dünya üzerindeki en önemli mekanlardır çünkü yaşam tarzımızı ve karakterimizi yansıtan, yaşam kalitemizi belirleyen ana yaşam alanlarımız evlerimizdir. homify sayfalarında sizlerle sık sık evlerinizi hem estetik hem konfor hem de karakterinize uygun bir tarzla dizayn etmenin ipuçlarını veren yazılar ve fikirler paylaşıyoruz. Ancak evlerimizin bize kendimizi daha iyi hissettirmesi için dekorasyondan önce gelen bazı önemli noktalar vardır elbette. Örneğin eski döşemeler hem sorun yaratırlar hem de görüntüleriyle eski ve kasvetli bir ortam oluştururlar. Eski borular kötü koku ve rutubete neden olurlar ve tüm bunlar dekorasyonunuz ne kadar estetik olursa olsun yaşam kalitenizi düşüren detaylardır. İşte bu yüzden evlerde belirli zaman aralıklarıyla yapılan yenileme ve tadilatlar konforunuzu sağlayan ve evinizi daha şık bir yaşam alanına dönüştüren önemli etkinliklerdir. Temel ev tadilatı: Banyolar, mutfaklar, zeminler ve duvarlar isimli yazımızda da evlerde tadilatın ne kadar önemli olduğuna uzun uzadıya değinmiştik. Bu yazımızda ise Ankara'da bulunan Blue Home tarafından yenilenen eski bir evin banyosuna göz atacağız. Özellikle banyo ya da mutfak gibi ıslak zeminli alanlarda tadilatın ne kadar çok şey değiştirdiğine tanık olacaksınız.