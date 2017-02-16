Terk edilmiş bir bahçenin şık ve kullanışlı bir alana dönüşümü

Güneşli günlerin keyfini havadar ve serin alanlarda geçirmek elbette keyiflidir. Bahara girdiğimiz son günlerde bahçe ve terasların yeniden düzenlenme zamanı geldi. Sıcak günleri rahat ve konforlu bir bahçede karşılamak isteyenlere ilham verecek bir bahçe düzenlemesi projesi derledik. Terk edilmiş ve bakım ihtiyacı olan bir bahçeyi şık bir düzenleme ile baştan düzenlenen proje, Hannah Collins Garden Design imzası taşıyor. Daha fazla beklemeden eski halinden eser kalmayan projenin değişim aşamalarını birlikte inceleyelim.
Her geçen gün giderek artan gereksiz ve kullanışsız şeyleri biriktirme eğilimindeyseniz, bu işe dur demek için kolları sıvamanın vakti geldi. Daha derli toplu bir bahçe alanı dizayn etmek, kullanışlı ve rahat alanlar dekore etmenizi kolaylaştıracaktır. Burada projenin dönüşüm öncesi çöp yığını gibi biriken bakımsız alanlarını görebilirsiniz. Enkaz halindeki bahçe alanını yeniden dizayn ederek daha şık ve davetkar hale getirmek için uzmanlar planlama yapıyor.
Enkaz yığını toparlanarak artık ihtiyaç duyulmayan gereç ve malzemeler toparlanıyor. Hangi plan uygulanırsa uygulansın, çalışma şartları için uygun platformu hazırlamak gerek. Bu aşamada enkazı oluşturan malzeme ve gereçler belirlenerek geniş ve kullanışlı ekstra alanlar açılacak. Bahçede kullanılmayan ıvır zıvırlar ortadan kalktığında zemin alanı için uygun alternatifleri değerlendirmek için uygun ortam hazırlanacak.
Evinizin nasıl bir manzaraya bakmasını isterdiniz? Yaşam alanlarını daha ferah kılan şeylerden biri de uygulanacak dekorasyon ve stil kadar, estetik görünen ferah bir manzara ve doğal ışığı muntazam alan pencerelerdir. Gelin şimdi dönüşüm sonrası bu çirkin manzaralı bahçenin son haline bir göz atalım.
Burada aynı bahçe alanına baktığımıza inanmak oldukça güç. Büyük değişime uğrayan eski harabe bahçe alanı, oldukça modern çizgilerle baştan aşağı değişmiş. Öncelikle daha geniş alanlar dizayn edilerek oturma alanları sıcak renk ve zemin dokularıyla tasarlanmış. Oldukça sıcak bir atmosfer hakim. Tuğla duvar ise yeniden hayata döndürülmüş.
Ahşap ve taş zeminler natürel dokularla oldukça uyumlu. Eğer huzur veren bir bahçe atmosferi dizayn etmek istiyorsanız natürel dokuların uyum ve ahengini tercih edebilirsiniz. Kırmızı tuğla duvar, ahşap zeminler, doğal taşların kullanıldığı zeminlerle dekoratif bitki ve çiçekler ferah ve huzur dolu bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor.
Doğal taş ve ahşabın kullanıldığı zeminler rustik stil etkilerle natürel dokuların ön plana çıktığı huzur veren bir yaşam alanı dizayn etmenizi sağlar. Modern çözümlerle ihtiyaç duyulan alanlarda beton zemin de kullanılıyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda örnek proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Yıl boyu kolay bakım sağlamak istiyorsanız yerel bitki ve çiçeklerle şık bir alan dizayn edebilirsiniz. Natürel zemin dokularının yanı sıra dekoratif çiçek ve bitkiler ferah bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca ağaç ve bitkiler için bir alan ayırabilir, daha büyük bahçelerde şık çim alanları dizayn edebilirsiniz.
Sonuç olarak, kesinlikle dikkat çekici ve davetkar bir alan dizayn edilmiş. Bahçe alanı düzenlemesi ile konuklarla havadar ve serin küçük bir bahçede oturmak ve sohbet etmek için uygun bir alan. Modern çizgilerle dizayn edilen bahçede doğal malzemelerin zeminlerde kullanımı ile natürellik ve rustik etkilere rastlayabilirsiniz. Eski haline nazaran daha davetkar ve şık bir açık alana dönüşen proje, küçük bahçelerde huzur veren atmosfer oluşturmak isteyenlerin ilgisini çekecektir.
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