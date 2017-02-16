Terk edilmiş bir bahçenin şık ve kullanışlı bir alana dönüşümü

Sonuç olarak, kesinlikle dikkat çekici ve davetkar bir alan dizayn edilmiş. Bahçe alanı düzenlemesi ile konuklarla havadar ve serin küçük bir bahçede oturmak ve sohbet etmek için uygun bir alan. Modern çizgilerle dizayn edilen bahçede doğal malzemelerin zeminlerde kullanımı ile natürellik ve rustik etkilere rastlayabilirsiniz. Eski haline nazaran daha davetkar ve şık bir açık alana dönüşen proje, küçük bahçelerde huzur veren atmosfer oluşturmak isteyenlerin ilgisini çekecektir.

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