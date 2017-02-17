Her mutfakta mutlaka olması gereken 6 şey

Farklı ebatlarda kullanım amaçlarına göre çekmece ve dolaplarını dizayn ettirebilir, ihtiyaca göre kullanabilirsiniz. Özellikle çocukların güvenliği söz konusu olduğunda çekmece modelleri için ayrıca dolap kapakları işlevsel olacaktır. İhtiyaca göre un, sirke, yağ ya da konserveler için ayrı çekmeceler dizayn edebilir, mutfak dolap ve çekmecelerinde fonksiyonelliği arttırabilirsiniz. Çekmece modellerinde olduğu gibi dolaplarda da ihtiyaca göre farklı ebatlara göre depolama alanları dizayn edebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Mutfaklar için 7 dahice depolama fikri’ yazımız da ilginizi çekebilir.