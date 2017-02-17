Her mutfakta mutlaka olması gereken 6 şey

Yeni nesil mutfak dizaynı fikirleri için homify'da birbirinden güzel birçok mutfak modeli ve pratik fikirler derledik. Bugün sizlere her mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz 6 mutfak fikrini bir araya getirdik. Fonksiyonellik ve estetik yakalayabileceğiniz yaratıcı fikirlerle mutfağınızı tam donanımlı dizayn edebilir, derlediğimiz mutfak görsellerini gözden geçirebilirsiniz. İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik fikirler ve şık mutfaklar.
Fonksiyonel detaylarla kullanım amacına göre tezgah ve yemek alanını bir arada dizayn edebilirsiniz. Örnek mutfakta görüldüğü üzere yemek masası ve sandalyeler, tezgah ve mutfak adası ile ilişkilendirilerek kullanım kolaylığı sağlıyor. Eğer konuklarınız ya da sevdiklerinizde uzakta kalmadan mutfak işlerinizi ihmal etmek istemiyorsanız, mutfak tezgahı ile doğrudan ilişkili bir yemek masası ya da masa tablasını kullanabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Mutfağınızda oturma alanları dizayn ederek konforu arttırmanın alternatifleri bununla bitmiyor. Yemek masası ve tezgahın bir arada kullanılması pratik ve çok işlevli olanaklar sağlar. Bunun yanı sıra kahvelerinizi yudumlamak için pencere önü sedir alanı dizayn fikri sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırabilir. Açık renk zeminlerle ferah bir alan dizayn ederken, sıcak renklerle ahşabın şekil alabilirliği ve zarafeti bir araya geldiğinde huzur veren bir mutfak dizayn edebilirsiniz. Burada yemek masası için ayrılan alan, ihtiyaç duyulduğunda bir tezgah olarak değerlendirilebilir.
Beyazlara bürünen zarif ve şık bir mutfakta daha sıcak bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, ahşabın sıcak ve natürel dokularından faydalanabilirsiniz. Sıcak ve soğuk renklerin denge unsurunu sağlayarak ferah ve aydınlık bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Örnek mutfakta beyaz mutfak tezgahı, duvar ve üst dolaplarla döşeme zemini tercih ediliyor. Alt dolap kapaklarında ise ahşabın natürel dokusu sıcaklık katıyor. Mutfak tezgahı uzantısı olan masa alanı da çok amaçlı değerlendirilebilir.
El altında ekstra tezgaha sahip olmak her zaman bir avantajdır. Özellikle küçük ve dar mutfaklarda ekstra tezgah alanı sağlamak için pratik fikirleri değerlendirebilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilen ek tezgah, ihtiyaç duyulmadığında katlanabiliyor. İster katlanabilir, ister sürgülü sistemlerle ek tezgah tasarlayabilir, alternatifleri değerlendirebilirsiniz.
Mutfaklarınızda akılcı depolama sistemlerini kullanın. Eğer küçük ve dar bir mutfağa sahipseniz, köşe çekmeceler ilginizi çekebilir. Daha pratik çözümler için akılcı depolama sistemlerini değerlendirebilir, dolap ve çekmeceler için köşeler ya da duvar dekorlarını değerlendirebilirisiniz. Böylelikle döşeme zemini alanından kazanırsınız. Boş ve ölü alanları değerlendirebilir, gizli çekmeceler ya da gömme dolaplarla depolama ihtiyacını maksimum seviyede karşılayabilirsiniz.
Farklı ebatlarda kullanım amaçlarına göre çekmece ve dolaplarını dizayn ettirebilir, ihtiyaca göre kullanabilirsiniz. Özellikle çocukların güvenliği söz konusu olduğunda çekmece modelleri için ayrıca dolap kapakları işlevsel olacaktır. İhtiyaca göre un, sirke, yağ ya da konserveler için ayrı çekmeceler dizayn edebilir, mutfak dolap ve çekmecelerinde fonksiyonelliği arttırabilirsiniz. Çekmece modellerinde olduğu gibi dolaplarda da ihtiyaca göre farklı ebatlara göre depolama alanları dizayn edebilirsiniz.
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