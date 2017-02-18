Çağdaş ve konforlu: Ferah ve lüks bir daire!

Modern çizgilerle fark yaratan bir koltuk, aydınlatma aksesuarları ile sıcak renkleri bir araya getiren şık bir köşe. Okuma köşesi olarak ayrılabilen bu köşede dekoratif açık raflar, kitapların muhafaza edilmesi ve objelerin sunumu için uygun bir tasarıma sahip. Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığın muntazam alındığı bu köşede kitap okumak için uygun atmosfer ve seyirlik bir şehir manzarası mevcut. Eğer siz de modern çizgilerle şık bir daire örneği arıyorsanız, bu daire size ilham verebilir.

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