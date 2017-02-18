Çağdaş ve konforlu: Ferah ve lüks bir daire!

Bugün sizlere bir konut yenilemesi ile ilgili bir proje tanıtacağız. Geniş ferah ve iç açıcı yaşam alanlarına sahip proje, Markham Stagers imzası taşıyor. Genellikle yenileme odaklı çalışan firma, daha davetkar ve cazip hale gelen konut projelerini ele alıyor. Karakteristik özellikler barındıran proje, kullanıcıların ihtiyaçlarını muntazam karşılayan işlevsel ve estetik ayrıntılarla dizayn ediliyor. Genç bir aile için tasarlanan modern daireyi daha yakından tanıyalım.
bu gördüğünüz göz alıcı daire, Barselona'da yer alıyor. Açık, ferah ve iç açıcı atmosferi ile uzun bir koridor karşılıyor. Apartman daireleri genellikle çok geniş alanlar sunmaz. Buna rağmen daha davetkar ve iç açıcı bir karşılama için ideal bir alan dizayn edilmiş. Genel olarak modern stil dizayn edilen dairede, duvar zemininde krem rengi, döşeme zemini kaplamasında da açık tonlar tercih edilmiş. Yalın çizgilerle modern stil dizayn edilen dairede muntazam ışık alıyor. Basit, yalın çizgilerle sofistike ve ferah.
Kullanıcı genç aile için tasarlanan apartman dairesi huzur veren bir atmosfere sahip. Genç ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan tasarımıyla dikkat çeken dairede şık aydınlatma aksesuarları ve dekoratif öğeler dikkat çekiyor. Aksesuar ve ve mobilya ürünlerinde zeminlerle kontrast oluşturan renkler tercih edilmiş. Nötr renklerle kontrast renkler bir araya geliyor. Aynı zamanda duvar dekorlarına sana yer veriliyor. Oldukça şık ve sofistike dizayn edilen dairede karakteristik öğeler mevcut.
Aydınlık bir atmosferin sağlandığı dairede mobilyalardan döşeme ve duvar zeminlerine kadar açık renk tonları hakim. Derinlik katan unsurlarla dekoratif ayna kontrast oluşturacak bir çerçeve ile tercih ediliyor. Genel olarak modern stil dizayn edilen evde minimalist öğelerle tasarlanan mobilyalar ve dekorasyon ayrıntıları gözlemlenebilir. Basit ve yalın çizgilerle şık ve özenle tasarlanan bu dairede çok fazla mobilya kullanmadan fark yaratmak isteyenlere örnek olabilir.
Duvarlarda derinlik katan unsurlarla dekoratif ayna modeli kullanılıyor. Pencere detaylarıyla benzerlik gösteren ayna çerçevesi duvar zeminiyle kontrast oluşturuyor. Natürel öğelerle şık aksesuarlar ve dekoratif bitkiler kullanılmış. Zarif çizgiler ve şık dokunuşlarla ferah ve göz alıcı bir daire. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Yemek alanında kullanılan sandalyeler modern çizgisiyle dikkat çekiyor. Yemek masası için seçilen tabla sade ve basit çizgilerle açık ahşap tonlarında tercih edilmiş. Sandalyeler ve masa tablası ile aydınlatma aksesuarları kontrast oluşturuyor. Benzer kontrast öğelere pencerelerde ve dekoratif ayna modelinde rastlayabilirsiniz. Öyle ki dekoratif ayna modeli ile pencereler renk ve çizgiler bakımından benzerlik gösteriyor. Yemek alanı ile mutfak ilişkisi göz önüne alınarak açık plan tasarım fikirleri plana yansıyor.
Modern çizgilerle fark yaratan bir koltuk, aydınlatma aksesuarları ile sıcak renkleri bir araya getiren şık bir köşe. Okuma köşesi olarak ayrılabilen bu köşede dekoratif açık raflar, kitapların muhafaza edilmesi ve objelerin sunumu için uygun bir tasarıma sahip. Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığın muntazam alındığı bu köşede kitap okumak için uygun atmosfer ve seyirlik bir şehir manzarası mevcut. Eğer siz de modern çizgilerle şık bir daire örneği arıyorsanız, bu daire size ilham verebilir.
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