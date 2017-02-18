현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Çağdaş ve konforlu: Ferah ve lüks bir daire!

Meral Eser Meral Eser
Home Staging para una Vivienda de Lujo en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Bugün sizlere bir konut yenilemesi ile ilgili bir proje tanıtacağız. Geniş ferah ve iç açıcı yaşam alanlarına sahip proje, Markham Stagers imzası taşıyor. Genellikle yenileme odaklı çalışan firma, daha davetkar ve cazip hale gelen konut projelerini ele alıyor. Karakteristik özellikler barındıran proje, kullanıcıların ihtiyaçlarını muntazam karşılayan işlevsel ve estetik ayrıntılarla dizayn ediliyor. Genç bir aile için tasarlanan modern daireyi daha yakından tanıyalım.

Uzun ve ferah bir koridor

Home Staging para una Vivienda de Lujo en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

bu gördüğünüz göz alıcı daire, Barselona'da yer alıyor. Açık, ferah ve iç açıcı atmosferi ile uzun bir koridor karşılıyor. Apartman daireleri genellikle çok geniş alanlar sunmaz. Buna rağmen daha davetkar ve iç açıcı bir karşılama için ideal bir alan dizayn edilmiş. Genel olarak modern stil dizayn edilen dairede, duvar zemininde krem rengi, döşeme zemini kaplamasında da açık tonlar tercih edilmiş. Yalın çizgilerle modern stil dizayn edilen dairede muntazam ışık alıyor. Basit, yalın çizgilerle sofistike ve ferah.

Karakteristik öğeler

Home Staging para una Vivienda de Lujo en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers Modern Oturma Odası Bej
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Kullanıcı genç aile için tasarlanan apartman dairesi huzur veren bir atmosfere sahip. Genç ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan tasarımıyla dikkat çeken dairede şık aydınlatma aksesuarları ve dekoratif öğeler dikkat çekiyor. Aksesuar ve ve mobilya ürünlerinde zeminlerle kontrast oluşturan renkler tercih edilmiş. Nötr renklerle kontrast renkler bir araya geliyor. Aynı zamanda duvar dekorlarına sana yer veriliyor. Oldukça şık ve sofistike dizayn edilen dairede karakteristik öğeler mevcut.

Ferah ve iç açıcı

Home Staging para una Vivienda de Lujo en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers Modern Oturma Odası
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Aydınlık bir atmosferin sağlandığı dairede mobilyalardan döşeme ve duvar zeminlerine kadar açık renk tonları hakim. Derinlik katan unsurlarla dekoratif ayna kontrast oluşturacak bir çerçeve ile tercih ediliyor. Genel olarak modern stil dizayn edilen evde minimalist öğelerle tasarlanan mobilyalar ve dekorasyon ayrıntıları gözlemlenebilir. Basit ve yalın çizgilerle şık ve özenle tasarlanan bu dairede çok fazla mobilya kullanmadan fark yaratmak isteyenlere örnek olabilir.

Benzersiz ayrıntılar

Home Staging para una Vivienda de Lujo en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers Modern Oturma Odası Beyaz
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Duvarlarda derinlik katan unsurlarla dekoratif ayna modeli kullanılıyor. Pencere detaylarıyla benzerlik gösteren ayna çerçevesi duvar zeminiyle kontrast oluşturuyor. Natürel öğelerle şık aksesuarlar ve dekoratif bitkiler kullanılmış. Zarif çizgiler ve şık dokunuşlarla ferah ve göz alıcı bir daire. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Yemek alanı

Home Staging para una Vivienda de Lujo en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers Modern Yemek Odası
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Yemek alanında kullanılan sandalyeler modern çizgisiyle dikkat çekiyor. Yemek masası için seçilen tabla sade ve basit çizgilerle açık ahşap tonlarında tercih edilmiş. Sandalyeler ve masa tablası ile aydınlatma aksesuarları kontrast oluşturuyor. Benzer kontrast öğelere pencerelerde ve dekoratif ayna modelinde rastlayabilirsiniz. Öyle ki dekoratif ayna modeli ile pencereler renk ve çizgiler bakımından benzerlik gösteriyor. Yemek alanı ile mutfak ilişkisi göz önüne alınarak açık plan tasarım fikirleri plana yansıyor.

İlham veren ayrıntılar

Home Staging para una Vivienda de Lujo en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers Modern Oturma Odası
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Modern çizgilerle fark yaratan bir koltuk, aydınlatma aksesuarları ile sıcak renkleri bir araya getiren şık bir köşe. Okuma köşesi olarak ayrılabilen bu köşede dekoratif açık raflar, kitapların muhafaza edilmesi ve objelerin sunumu için uygun bir tasarıma sahip. Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığın muntazam alındığı bu köşede kitap okumak için uygun atmosfer ve seyirlik bir şehir manzarası mevcut. Eğer siz de modern çizgilerle şık bir daire örneği arıyorsanız, bu daire size ilham verebilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Basit ve güzel, bu evde aradığınız her şey var (ve çok uygun)’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Ucuz, hızlı yapılıyor ve çok güzel: 10 ev modeli
Bu daire projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler