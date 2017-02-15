Türkiye'den kışın ortasında içinizi açacak yazlık ev fikirleri

Her biri yerli profesyonellerin elinden çıkmış birbirinden şahane 12 yazlık ev örneği inceleyeceğimiz bu yazıda hem dış hem iç mekan tasarımı için güzel fikirler bulacaksınız.
Gülercan Mimarlık imzasını taşıyan bu güzel yazlık harika bir taş ev örneği. Eğimli bir arazide inşa edilen evin yeşil bahçesi iç açıcı. Evin hemen yanındaki taş yolla uyumlu olarak yapı da doğal taşlarla inşa edilmiş. Evin çatısında ve yanlarındaki pembe çiçekler ise konuta şenlik katmış diyebiliriz.
Yazlık evlerde bolca açık alanda vakit geçirildiği için dekorasyonda da doğallığı hissettirmek iyi bir seçimdir. Sizin için seçtiğimiz bu yazlık ev örneğinde mobilyalar sıcak yaz mevsimine göre tercih edilmiş. Örneğin sehpa kütükten yapılma. Beyaz rahat koltukla hafiflik hissi veren tekli koltuklar çok şık. Renk seçimi olarak deniz mavisini çağrıştıran turkuaz başarılı.
Yazlık deyince yüzmeden olmaz. Eğer imkanınız varsa havuz da çok eğlenceli olabilir. Hande Köksal tasarımı olan bu şahane yazlık Bodrum’da inşa edilmiş. Havuzun konumu da ilginç. Muhteşem bir denize bakan yazlıkta, ev sahiplerinin bu manzaradan mahrum kalmaması için havuz evin arka tarafında yapılmış. Geniş bir avlu ve teras sayesinde evin ön tarafına doğrudan erişim sağlanıyor.
Bodrum’da inşa edilen bir başka yazlık ev projesi daha mütevazi olup MimKare İç Mimarlık imzasını taşıyor. Diğer örnekler kadar lüks olmayan bu ev daha ferah ve pratik. Beyaz ağırlıklı evde ahşap kullanımı da mevcut. Gri renkli zemin ise tamamen çıplak. Kış mevsiminde halı ayakları üşütmemek için doğru bir karardır. Ancak yazlıklarda halıya ihtiyaç yoktur. Belki bir kilim olabilir.
Bir üstteki yazlık evden çekilmiş bir başka kesitte üst ve alt kata erişim sağlayan küçük merdivenin yanına eklenmiş televizyon ünitesini görüyoruz. Her ne kadar ev çok küçük olmasa da koltuğun karşısı bahçeye baktığından televizyonu bu duvara yerleştirmek akıllıca.
Latis Mimarlık ve İnşaat yapımı bu projede evin ilgi çekici bir dış cephe tasarımı var. Öyle ki beton, granit, cam ve ahşap bir arada kullanılıyor.
Her yazlık evde bulunmasa da yazlık evlerin vazgeçilmezi havuzlar farklı dekoratif süslemelerle evin estetiğini arttırırlar. Bu örnekte yüksek bahçe duvarının yanına yapılmış bir havuz bulunuyor. Duvarla havuz arasına hareket katmak içinse büyük yeşil bitkiler ekilmiş.
Yazlık dekorasyonuyla ilgili cazip fikirlerden biri de mobilyalarda sıcak havayı çağrıştıran çiçek motifleri kullanılması. Örnek resimde yazlığın mutfağından çekilmiş bir fotoğraf görüyorsunuz. Mutfak tezgahına bitişik sandalyelerin bir kısmı yeşil bir kısmı ise çiçek desenli. Gayet iç açıcı bir takım.
Tatillerde büyük oranda açık havada vakit geçirildiğinden teras, bahçe gibi alanlar için rahat oturma grupları gerekiyor. Bu örnekteki koltuk takımı kalabalık davetler için ideal kapasitede.
Yazlık tasarımında risk alıp çarpıcı bir dekor oluşturabilirsiniz. Üstelik bu örnekte olduğu gibi tamamen doğal malzemeler kullanarak.
Yazlığı olduğundan daha geniş ve ferah göstermenin bir yolu da şüphesiz yüksek tavandır. Yanı sıra bahçeye veya havuza bakan duvarda cam malzeme kullanılması dış ile iç mekan arasında bağlantı sağlar.
Yazlık deyince aklınıza standart bir konut gelmesin. Gayet gösterişli ve çağdaş projeler de mevcut.
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