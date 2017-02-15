Türkiye'den kışın ortasında içinizi açacak yazlık ev fikirleri

Bodrum’da inşa edilen bir başka yazlık ev projesi daha mütevazi olup MimKare İç Mimarlık imzasını taşıyor. Diğer örnekler kadar lüks olmayan bu ev daha ferah ve pratik. Beyaz ağırlıklı evde ahşap kullanımı da mevcut. Gri renkli zemin ise tamamen çıplak. Kış mevsiminde halı ayakları üşütmemek için doğru bir karardır. Ancak yazlıklarda halıya ihtiyaç yoktur. Belki bir kilim olabilir.