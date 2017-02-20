Ev dekorasyonunda stil sahibi olmanın 10 pratik yolu (para harcamadan)

Hepimiz evimizde bazı şeyleri değiştirmek ve yenilikler yapmak isteriz. Bahara girdiğimiz son günlerde evin havasını değiştirmek dekoratif öğelerle renklendirmek ve canlandırmak isteyebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere cebinizi yakmadan evinizde nasıl dekoratif öğeler kullanabileceğinizi ilham veren fikirlerle derledik. Fincan lambalardan palet komodinlere, birçok yaratıcı fikri değerlendirebilir, evinizin atmosferini çok masraf etmeden değiştirebilirsiniz.
Yatak başlığı daha şık ve kullanışlı bir yatak odası dekore etmenizi kolaylaştırır. Özellikle beyazlara bürünen bu yatak odası dekorasyonunda ahşabın sıcaklığı ve natürel dokularıyla huzur veren bir atmosfer oluşturmak mümkün. Örnek görselde beyaz ve ahşabın uyumu ve zarafeti ön plana çıkıyor. Ayrıca bir paravan niteliği taşıyabilecek ahşap yatak başlığını bir tatil gününüzü ayırarak, yapı marketlerinden kendiniz alabileceğiniz plakalarla yapabilirsiniz. Ahşap zengin doku ve renk alternatifleriyle daha sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.
Artık eskiyen ya da bir süredir onarıma ihtiyaç duyulan eşyaları yenileyebilir, bunun için sadece bir tatil gününüzü ayırabilirsiniz. Verniklemekten boyamaya ihtiyaç duyulan mobilyanın türüne ve malzemesine göre onarım malzemelerini belirleyebilir, evinizde uygulamak isteyeceğiniz stil ve tarza göre mobilyalarınızı kendiniz yenileyebilirsiniz.
Kavanozları atmayın! Eğer teras, balkon ya da odalarınızda sade ve zarif dekorlar oluşturmak istiyorsanız, örnek görseldeki gibi cam kavanozlarla dekoratif bitkileri evinizi daha şık hale getirmek için kullanabilirsiniz. Yaratıcı fikirlerle ev dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz.
Ev dekorasyonunda fark yaratmak için mobilyaların yerini değiştirmeyi hiç düşündünüz mü? Daha farklı bir atmosfer oluşturmanın en pratik yollarından biri, mevcut mobilya ve aksesuarların yerini değiştirmektir. Eviniz için akılcı çözümlerle bir plan yapın. Daha işlevsel dekorlar oluşturun, ve ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayacak planı uygulayın.
Meyve kasalarının dekorasyonda sıklıkla işlevsel ve dekoratif amaçlı kullanımına rastlayabilirsiniz. Cilalanabilir, boyanabilir ya da saf dokusu ile işlevsel amaçlı kullanılabilir. Kitaplıklardan sehpalara, kanepelerden yatak karyolasına geniş bir yelpazeye yayılan palet mobilya alternatiflerini kendiniz yapabilirsiniz. Ev dekorasyonunda uygulanan stil ve tarza göre paletlerle mobilya ürünleri yapabilir, boyayabilir ve dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz.
Resimler, fotoğraflar ve daha fazlası.Duvar dekorlarını dekoratif amaçlı değerlendirirken kişiselleştirmeye ne dersiniz? Doğru ve ölçülü aydınlatma aksesuarları ile ev atmosferini ışıklandırma unsurları ile tamamen değiştirebilirsiniz. Fotoğraflarla duvar dekorları yapmak için ışıklandırma unsurlarını değerlendirebilir, ışıl ışıl bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz.
Origami ile ilgilenenler buraya! Özellikle boş vakitlerinizi değerlendirecek bir hobi arıyorsanız, ilginizi çeken renk ve desenlerle kağıtlar temin edebilir, dekorasyonu kuvvetlendirme amaçlı kullanılabilecek objeler, aksesuarları kağıt katlama sanatı ile kendini temin edebilirsiniz. Boş vakitleri daha keyifli hale getirin ve yaratıcılığınızı aktive edin.
Aydınlatma aksesarları ile ilgilği birçok mutfak objesi ve artık kullanılmayan eşyaları değerlendirebilirsiniz. Renkli fincanlarla dekoratif lambalar tasarlayabilir, ev dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz. Elektrik tesisatı ile ilgili bir uzmandan destek almanız gerekecektir.
Ahşap merdivenler sadece dekoratif amaçlı değil işlevsel amaçlı da değerlendirilebilir. Uygun cila ve bakımı yapıldıktan sonra havlular için birer askılık olabilir. Dekoratif amaçlı kullanabileceğiniz bir ahşap merdiven odalarınızda da eşyalarınızı asmak için değerlendirilebilir. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda banyo modeli bulabilirsiniz.
Artık işinize yaramayan eşyalar yer kaplamasın. Bir liste yapın. Artık ihtiyaç duymayacağınız eşyalar ve yeniden değerlendirilmek üzere olanları ayırabilirsiniz. Ekstra alan kazanarak daha ferah ve iç açıcı alanlar dekore edebilirsiniz. İhtiyaç duyulmayan eşyaları sahiplendirebilir, gerekirse satabilirsiniz.
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