Ev dekorasyonunda stil sahibi olmanın 10 pratik yolu (para harcamadan)

Yatak başlığı daha şık ve kullanışlı bir yatak odası dekore etmenizi kolaylaştırır. Özellikle beyazlara bürünen bu yatak odası dekorasyonunda ahşabın sıcaklığı ve natürel dokularıyla huzur veren bir atmosfer oluşturmak mümkün. Örnek görselde beyaz ve ahşabın uyumu ve zarafeti ön plana çıkıyor. Ayrıca bir paravan niteliği taşıyabilecek ahşap yatak başlığını bir tatil gününüzü ayırarak, yapı marketlerinden kendiniz alabileceğiniz plakalarla yapabilirsiniz. Ahşap zengin doku ve renk alternatifleriyle daha sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.