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Ev dekorasyonunda stil sahibi olmanın 10 pratik yolu (para harcamadan)

Meral Eser Meral Eser
Bedroom, Cabbages & Roses Cabbages & Roses
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Hepimiz evimizde bazı şeyleri değiştirmek ve yenilikler yapmak isteriz. Bahara girdiğimiz son günlerde evin havasını değiştirmek dekoratif öğelerle renklendirmek ve canlandırmak isteyebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere cebinizi yakmadan evinizde nasıl dekoratif öğeler kullanabileceğinizi ilham veren fikirlerle derledik. Fincan lambalardan palet komodinlere, birçok yaratıcı fikri değerlendirebilir, evinizin atmosferini çok masraf etmeden değiştirebilirsiniz.

1. Ahşap yatak başlığı

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture Modern Yatak Odası
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

Yatak başlığı daha şık ve kullanışlı bir yatak odası dekore etmenizi kolaylaştırır. Özellikle beyazlara bürünen bu yatak odası dekorasyonunda ahşabın sıcaklığı ve natürel dokularıyla huzur veren bir atmosfer oluşturmak mümkün. Örnek görselde beyaz ve ahşabın uyumu ve zarafeti ön plana çıkıyor. Ayrıca bir paravan niteliği taşıyabilecek ahşap yatak başlığını bir tatil gününüzü ayırarak, yapı marketlerinden kendiniz alabileceğiniz plakalarla yapabilirsiniz. Ahşap zengin doku ve renk alternatifleriyle daha sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.

2. Mobilyaları onarmak ve boyamak

homify Yemek OdasıBar & Büfeler
homify

homify
homify
homify

Artık eskiyen ya da bir süredir onarıma ihtiyaç duyulan eşyaları yenileyebilir, bunun için sadece bir tatil gününüzü ayırabilirsiniz. Verniklemekten boyamaya ihtiyaç duyulan mobilyanın türüne ve malzemesine göre onarım malzemelerini belirleyebilir, evinizde uygulamak isteyeceğiniz stil ve tarza göre mobilyalarınızı kendiniz yenileyebilirsiniz.

3. Dekoratif amaçlı kullanılan kavanozlar

homify Rustik Yemek Odası Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Kavanozları atmayın! Eğer teras, balkon ya da odalarınızda sade ve zarif dekorlar oluşturmak istiyorsanız, örnek görseldeki gibi cam kavanozlarla dekoratif bitkileri evinizi daha şık hale getirmek için kullanabilirsiniz. Yaratıcı fikirlerle ev dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz.

4. Plan yapın, mobilyaların yerini değişin

Bedroom, Cabbages & Roses Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Bedroom

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Ev dekorasyonunda fark yaratmak için mobilyaların yerini değiştirmeyi hiç düşündünüz mü? Daha farklı bir atmosfer oluşturmanın en pratik yollarından biri, mevcut mobilya ve aksesuarların yerini değiştirmektir. Eviniz için akılcı çözümlerle bir plan yapın. Daha işlevsel dekorlar oluşturun, ve ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayacak planı uygulayın.

5. Paletler veya meyve kasalarını kullanın

elektryzujące wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Modern Yatak Odası
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Meyve kasalarının dekorasyonda sıklıkla işlevsel ve dekoratif amaçlı kullanımına rastlayabilirsiniz. Cilalanabilir, boyanabilir ya da saf dokusu ile işlevsel amaçlı kullanılabilir. Kitaplıklardan sehpalara, kanepelerden yatak karyolasına geniş bir yelpazeye yayılan palet mobilya alternatiflerini kendiniz yapabilirsiniz. Ev dekorasyonunda uygulanan stil ve tarza göre paletlerle mobilya ürünleri yapabilir, boyayabilir ve dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz.

6. Fotoğraflarla duvar dekorları

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Resimler, fotoğraflar ve daha fazlası.Duvar dekorlarını dekoratif amaçlı değerlendirirken kişiselleştirmeye ne dersiniz? Doğru ve ölçülü aydınlatma aksesuarları ile ev atmosferini ışıklandırma unsurları ile tamamen değiştirebilirsiniz. Fotoğraflarla duvar dekorları yapmak için ışıklandırma unsurlarını değerlendirebilir, ışıl ışıl bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz.

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7. Origami sanatını kullanın

Orikomi Plain Pastel Pink Orikomi Yatak OdasıIşıklandırma
Orikomi

Orikomi Plain Pastel Pink

Orikomi
Orikomi
Orikomi

Origami ile ilgilenenler buraya! Özellikle boş vakitlerinizi değerlendirecek bir hobi arıyorsanız, ilginizi çeken renk ve desenlerle kağıtlar temin edebilir, dekorasyonu kuvvetlendirme amaçlı kullanılabilecek objeler, aksesuarları kağıt katlama sanatı ile kendini temin edebilirsiniz. Boş vakitleri daha keyifli hale getirin ve yaratıcılığınızı aktive edin.

8. Renkli fincanlarla dekoratif lambalar

Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte Eklektik Okullar Ofisler ve Mağazalar
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

Aydınlatma aksesarları ile ilgilği birçok mutfak objesi ve artık kullanılmayan eşyaları değerlendirebilirsiniz. Renkli fincanlarla dekoratif lambalar tasarlayabilir, ev dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz. Elektrik tesisatı ile ilgili bir uzmandan destek almanız gerekecektir.

9. El yapımı ahşap merdiven

Bathroom Studio D. Interiors Asyatik Oturma Odası
Studio D. Interiors

Bathroom

Studio D. Interiors
Studio D. Interiors
Studio D. Interiors

Ahşap merdivenler sadece dekoratif amaçlı değil işlevsel amaçlı da değerlendirilebilir. Uygun cila ve bakımı yapıldıktan sonra havlular için birer askılık olabilir. Dekoratif amaçlı kullanabileceğiniz bir ahşap merdiven odalarınızda da eşyalarınızı asmak için değerlendirilebilir. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda banyo modeli bulabilirsiniz.

10. Temizlik yapın ve artık işinize yaramayanları elden çıkarın

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Klasik Oturma Odası
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Artık işinize yaramayan eşyalar yer kaplamasın. Bir liste yapın. Artık ihtiyaç duymayacağınız eşyalar ve yeniden değerlendirilmek üzere olanları ayırabilirsiniz. Ekstra alan kazanarak daha ferah ve iç açıcı alanlar dekore edebilirsiniz. İhtiyaç duyulmayan eşyaları sahiplendirebilir, gerekirse satabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Temiz ve düzenli bir ev için gereken 7 alışkanlık’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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