Modern tasarımla baştan sona yenilenmiş bir ev

Dökülen duvarlar, rutubet, eski zemin döşemesi, gevşemiş menteşeler, tutmayan pencereler sizi kendi evinizden soğuyacak hale getirdiyse, belki sizin de artık bir yenilemeye gitmeniz gerekiyordur. En güzel ve bakımlı evi de alsanız, en iyi eşyalarla da dekore etseniz, zamanla ev de eşyalar da yıpranacak, eski fonksiyonelliğini ve güzelliğini kaybedecektir. İş bu hale geldiğinde tek çözüm, uzman bir ekipten destek alarak, derinlemesine bir bakım ve tadilat ya da sıfırdan bir yenileme olacaktır.

Ev yenileme projeleri Homify fikir yazıları içerisinde en çok sevilenlerden. Belli ki, eski, bakımsız ve sorunlu evlerin muhteşem dizaynlara dönüşebildiğini görmek herkesi heyecanlandırıyor. Biz de bu yazımızda size etkileyici bir yenileme projesi daha sunacağız. Kolonlardan kirişlere, kapılardan pencerelere, banyodan mutfağa, dolaplardan parkelere her köşesi yenilenmiş bu evin ferah ve modern yüzü, sizi evinizi yenileme konusunda ikna edebilir. Dilerseniz evin son hallerini birlikte oda oda inceleyelim.

Hem iç mekanları hem de dış cephesi yenilenen müstakil bir evin hikayesi için ’Dekoratif detaylarla kusursuz bir yenileme projesi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.