Modern tasarımla baştan sona yenilenmiş bir ev

Dökülen duvarlar, rutubet, eski zemin döşemesi, gevşemiş menteşeler, tutmayan pencereler sizi kendi evinizden soğuyacak hale getirdiyse, belki sizin de artık bir yenilemeye gitmeniz gerekiyordur. En güzel ve bakımlı evi de alsanız, en iyi eşyalarla da dekore etseniz, zamanla ev de eşyalar da yıpranacak, eski fonksiyonelliğini ve güzelliğini kaybedecektir. İş bu hale geldiğinde tek çözüm, uzman bir ekipten destek alarak, derinlemesine bir bakım ve tadilat ya da sıfırdan bir yenileme olacaktır.
Ev yenileme projeleri Homify fikir yazıları içerisinde en çok sevilenlerden. Belli ki, eski, bakımsız ve sorunlu evlerin muhteşem dizaynlara dönüşebildiğini görmek herkesi heyecanlandırıyor. Biz de bu yazımızda size etkileyici bir yenileme projesi daha sunacağız. Kolonlardan kirişlere, kapılardan pencerelere, banyodan mutfağa, dolaplardan parkelere her köşesi yenilenmiş bu evin ferah ve modern yüzü, sizi evinizi yenileme konusunda ikna edebilir. Dilerseniz evin son hallerini birlikte oda oda inceleyelim.
Hem iç mekanları hem de dış cephesi yenilenen müstakil bir evin hikayesi için ’Dekoratif detaylarla kusursuz bir yenileme projesi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Evde hakim olan renk beyaz ve tonları iken canlılık kazandırmak için uygulanmış bu raf sistemi oldukça dikkat çekiyor. Açık renk ahşap malzeme ile siyah lake malzemenin birlikte kullanıldığı bu raf sistemi oturma odası için çok kullanışlı bir eşya olacak. Dekorasyon sırasında ev sahipleri bu detay için projeyi üstlenen firmaya minnettar kalacak.
Zeminde açık renk ahşap tercih eden ekip, tavan, kiriş, süpürgelik ve kapılarda parlak beyaz rengi kullanmış. Duvarlarda ise kumru ile kumtaşı arası bir ton seçerek ortamı ısıtmış. Evin neredeyse bütün odalarında aynı fon özellikleri kullanılmış. Böylece iç mekan tasarımında modern ve iç açıcı bir bütünlük sağlanmış. Siz de evinizin havasını değiştirecek bir yenileme planlıyorsanız işe sağlam bir boya badana ile başlayabilirsiniz. Bu konuda boyacılardan fikir almayı ihmal etmeyin.
Mutfak tezgah ve dolaplarında yine beyaz renk tercih edilerek evin ferah çizgisi korunmuş. L tezgah sayesinde daha kullanışlı bir mutfak alanı sağlanmış. Ayrıca çok yönlü bir aydınlatmaya sahip olan mutfak her yönüyle fonksiyonel bir tasarım çiziyor. Ankastre ekipmanlara ve çok yönlü modüler dolaplara sahip olan mutfak tasarımı övgüyü hak ediyor.
Oturma odasını balkona açan bu katlanır kapılar siyah pervazları ile odaya kontrast kazandırmış. Böylece modern ve şık bir hava oluşturulmuş. Katlanır kapıların ne kadar kullanışlı ve pratik olduğunu ise anlatmaya gerek yok sanırız. Firma sayfasından evin eski resimlerine ulaşırsanız, eski oturma odası ile arasındaki farka bakınca, katlanır kapıların özelliğini daha iyi görebilirsiniz.
Eve uygulanan aydınlatmalar oldukça güçlü ve çok yönlü. Tavanlarda kullanılan geniş yüzeyli floresan lambalar eve etkili bir aydınlatma sunuyor bunun yanı sıra kartonpiyer aralarında ledlere ve farklı yerlerde spot lambalara da yer verilmiş. Bu sayede evin her köşesinde etkili ve çok yönlü bir aydınlatma sağlanmış.
Eğer evinizde kalabalık odası, giyinme odası veya kiler olarak değerlendirmeyi düşündüğünüz bir oda varsa bu örnekten ilham alabilirsiniz. Bu odada oldukça farklı ve bütün evin depolama sorununu kökten çözecek bir yöntem uygulanmış. Duvarlarda geniş gömme dolaplar kullanan tasarımcılar odanın zeminini ise sandıklarla kaplamış.
Hava alabilen ve kolay açılıp kapanan bu sandıklar odanın bütün zeminin kaplıyor. Oldukça sağlam bir yapıya sahip olan bu ahşap sandıkların üzerine dilediğiniz eşyayı yerleştirebilirsiniz. Ancak kolay hareket edebilen eşyalar seçmenizde yarar var çünkü alttaki sandığı açmanız gerektiğinde zorlanmak istemezsiniz. Zemine döşenen sandıklar ve gömme dolaplar sayesinde bu oda evin bütün depolama sorununu çözmüş.
Evin uzun ince ama oldukça iyi tasarlanmış bir balkonu var. Oturma odasından katlanır cam kapılarla açılan bu balkonun dışarı bakan bölümünde ise yine açılı kapanır özellikte cam kapılar var. Bu sayede balkon yazın açık olarak kışın ise kapatılıp kış bahçesi olarak kullanılabilir.
Banyoda kullanılan stil evin diğer alanlarında da olduğu gibi sade ve modern bir çizgiye sahip. Beyaz rengin iç açan özelliğinden ve temiz görüntüsünden yararlanılmış.