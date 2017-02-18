Türk mutfaklarının dekorasyonunda en çok yapılan 7 hata

Dekorasyon sırasında ne kadar ince eleyip sık dokusanız da, mutfağı kullanmaya başlayınca karşınıza birçok hata ve eksik çıkabiliyor. Bu ufak hataları başlarda pek fark etmeyebilirsiniz ama ilerde daha büyük ve can sıkıcı sorunlara yol açtıklarında, size masraf ve zaman kaybı olarak dönebilirler. Böyle bir durumla karşılaşma riskini en aza indirmek için dekorasyonda yapılabilecek hatalara örnekler görmekte yarar var. Biz de bu yazımızda size Türk mutfaklarının dekorasyonunda en çok yapılan 7 hatadan bahsedeceğiz. Bu örnekler sizi ilerde yaşayacağınız dekorasyon sorunlarından kurtarabilir. Şık ve güzel mutfak tasarımları eşliğinde sunacağımız önerilere mutlaka göz atın.
Mutfak dekorasyonu için daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz ’Benim olsun isteyeceğiniz 17 müthiş mutfak!’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Mutfak gibi sürekli bir çalışmanın olduğu alanlarda tasarımın ergonomik özellikler taşıması son derece önemlidir. Ergonomik tasarım mutfağın ve ekipmanların insan kullanımına en uygun şekilde planlandığı tasarımdır. Bu nedenle kullanıcıya büyük bir kolaylık sağlar. Mutfak dekorasyonu yaptırırken tasarımın ergonomik ve modüler olmasına özen göstermenizde yarar var.
Çalışma üçgeni metodu ise mutfakta iş yapmayı kolaylaştıracak ve çalışma süresini düşürebilecek bir düzenleme metodudur. İyi tasarlanmış bir mutfakta ocak, lavabo ve buzdolabı gibi en çok kullanılan üç ana ögenin aynı çember etrafında yerleşmiş olması gerekir. Bu özellikleri dikkate almadan yapılan mutfak dekorasyonları ne kadar şık olursa olsun kullanıcıyı yoracaktır.
Mutfakta çalışmayı zorlaştıracak bir diğer dekorasyon hatası ise yanlış ışıklandırmadır. Türk mutfaklarında sık sık odanın tek bir tavan lambası ile aydınlatıldığına rastlarsınız. Bu oldukça büyük bir hatadır. Tek bir tavan lambası özellikle geniş mutfaklarda yeterli olmaz. Ayrıca mutfakta çalışırken tezgah üstü aydınlatması gibi görev ışıklarına da ihtiyaç duyarız. Bu nedenle mutfak dekorasyonunda doğru bir ışıklandırma için tavan lambasına ek olarak led ve spotlar, aplikler kullanılabilir ayrıca tezgah ve dolaplara görev aydınlatmaları da eklenebilir. Mutfak tasarımınızda kusursuz bir aydınlatma sağlamak için aydınlatma uzmanlarımıza fikir danışabilirsiniz.
Dekorasyon yaparken genelde ekipmanlar, mobilya ve aksesuarlar gelişi güzel seçilebiliyor. Bu durum dekorasyonun stili ve renk dengesi için sorun oluşturabilir. Dekorasyonun hem stil hem de renk olarak bir ahenge sahip olmasını istiyorsanız bir takım stil kurallarını ve renk kurallarını gözetmenizde yarar var.
Mutfağı kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunların başında dağınıklık ve düzensizlik gelebilir. Dağınıklık çoğu zaman depolama alanlarının yeterli olmaması durumunda ortaya çıkar. Kullanışlı ve düzenli bir mutfak dekorasyonu için depolama alanlarını bol ve fonksiyonel tutmalısınız. Bölmeli dolap ve çekmeceler, kiler dolapları ve raflar mutfakta en büyük yardımcınız olacak.
Kaliteli malzemelerden üretilen ürünler mutfak gibi sık kullanılan bir alanın olmazsa olmazıdır. Her birkaç yılda bir dekorasyonu yenilemek zorunda kalmak istemiyorsanız dayanıklı ve kaliteli malzemeleri seçmelisiniz. Örneğin tezgah seçerken stili ve renginden çok malzemesine dikkat etmek gerekir. Seçeceğiniz malzemenin dezavantajlarını araştırmalı ve ona göre seçim yapmalısınız. Masif ağaç ve ahşap tezgahlar çizilip yanabilir, mermer tezgahlarda asitli gıdalar ve kimyasallar leke bırakabilir, epoksi yüzeye sahip tezgahlar çizilebilir, granit tezgahlar son derece sağlamdır ancak renk ve desen çeşidi kısıtlıdır ve fiyatı biraz daha yüksektir. Bütün bu özellikleri göz önünde bulundurarak bir seçim yapmanız en doğrusu olacak.
Mutfak dekorasyonu kalabalığı ve dağınıklığı kaldırmaz, en çok da bu nedenle tasarımda daha minimal bir çizgide ilerlemek gerekebilir. İşlemeli ve süslü dolaplar düz modellere göre daha çok zarar görüp daha hızlı yıpranacaktır. Aynı şekilde tezgahın ve masanın üzerini işgal edecek aksesuar kalabalığı işinizi zorlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Çok sayıda eşya ve aksesuar ile tıkış tıkış bir mutfak yerine daha sade ve minimal bir mutfağı tercih etmelisiniz.
Mutfakta yemek yaparken ne kadar dikkatli olursanız olun, pişen yemeklerin buharı bile zamanla mutfağın hiç ummadığınız köşelerinde kir ve yağ tabakaları oluşturacaktır. Bu nedenle daha az kirlenme ve yıpranma riski taşıyan dekorasyon ögeleri seçmek gerekir. Örneğin sık yıkamaya gelmeyen hassas kumaşlı perdeler yerine daha sağlam perdeler seçmek, kumaş kaplamalı sandalyeler yerine kaplamasız olanları seçmek, temizlik yükünüzü hafifletebilir.