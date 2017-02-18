Türk mutfaklarının dekorasyonunda en çok yapılan 7 hata

Dekorasyon sırasında ne kadar ince eleyip sık dokusanız da, mutfağı kullanmaya başlayınca karşınıza birçok hata ve eksik çıkabiliyor. Bu ufak hataları başlarda pek fark etmeyebilirsiniz ama ilerde daha büyük ve can sıkıcı sorunlara yol açtıklarında, size masraf ve zaman kaybı olarak dönebilirler. Böyle bir durumla karşılaşma riskini en aza indirmek için dekorasyonda yapılabilecek hatalara örnekler görmekte yarar var. Biz de bu yazımızda size Türk mutfaklarının dekorasyonunda en çok yapılan 7 hatadan bahsedeceğiz. Bu örnekler sizi ilerde yaşayacağınız dekorasyon sorunlarından kurtarabilir. Şık ve güzel mutfak tasarımları eşliğinde sunacağımız önerilere mutlaka göz atın.

Mutfak dekorasyonu için daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz ’Benim olsun isteyeceğiniz 17 müthiş mutfak!’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.