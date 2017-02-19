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Evde tuğlaya ne dersiniz? 20 örnek uygulama

Homify Homify
homify Kırsal Duvar & Zemin Sunta Kahverengi
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Ev dekorasyonunun zemin döşemesi, duvar dekorasyonu, tavan ve kartonpiyer uygulamaları, mobilya seçimi, tekstil ürünleri seçimi ve aksesuar seçimi gibi birbirinden meşakkatli birçok detayı vardır. Fikir yazılarımızda bu detayların her biri için ayrı öneriler bulmanız mümkün, bu yazımızda ise sizlere duvar dekorasyonuna çözüm olabilecek bir öneriden bahsedeceğiz. Tuğla duvar dekorasyonu hakkında fikirler bulabileceğiniz bu 20 muhteşem örneğe göz atmadan geçmeyin.  

Evin hangi odası için olursa olsun dekorasyon sırasında farklı duvar uygulamalarına ihtiyaç duyarsınız çünkü bütün duvarları aynı özellikte dekore etmek odayı daha iddiasız ve özensiz gösterecektir. Bu nedenle tasarımcılar genelde odada bulunan duvarlardan birinde farklı bir dekoratif uygulamaya giderler. Bu uygulamalardan en çok tercih edileni ise tuğla duvar uygulamalarıdır. Tuğla duvarlar adından da anlaşılacağı gibi tuğla ile inşa edilebilirler ancak dekorasyon sırasında böyle bir inşaat yüküne girmek zor olacağından tuğla duvar panelleri ile oluşturmak daha akıllıca ve pratik bir çözümdür. Tuğla duvar panelleri, farklı renk, doku, kalınlık ve boyutlarda üretilen ve uygulandığı yüzeye tuğla döşeme görüntüsü kazandıran pratik bir çözümdür. Oldukça yenilikçi bir çözüm olduğundan giderek popülerleşiyor üstelik izolasyon özelliğine sahip olanlarını bulmak da mümkün. Tuğla duvar döşemeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için döşeme ustalarına danışabilir ve evinize özel çözümler bulabilirsiniz.

Duvar dekorasyonunun bir odayı nasıl değiştirebildiğini daha iyi görmek için ’Türkiye'den özenle yenilenen bir tavan ve duvar dekorasyonu’ başlıklı yazımızdaki tuğla duvar uygulamasına ve yapım aşamalarına göz atabilirsiniz. 

1. Oturma odası için şık ve gösterişli bir duvar dekorasyonu düşünüyorsanız bu örnekteki gibi bir uygulamayı değerlendirebilirsiniz.

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações Modern Oturma Odası
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

2. Yatak odasına farklılık kazandıran bu tuğla duvar led ışıklandırma ile çok iyi uyum sağlamış.

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

3. Tuğla duvarlar bu odanın havasını tamamen değiştirmiş.

Master Bedroom TG Studio Modern Banyo
TG Studio

Master Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

4.Modern ögelerle oldukça iyi uyum sağlayan bir tuğla duvar uygulaması yapılmış.

Jardim Paulista | Residenciais, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Modern Oturma Odası
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

5. Rustik bir mutfak dekore ediyorsanız tuğla duvar en büyük yardımcınız olabilir.

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd Endüstriyel Mutfak
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

6. Tropikal ve akdeniz gibi birçok farklı stille uyum sağlayabilen tuğla duvarları egzotik bir hava yakalamak için kullanmanız da mümkün.

Boston Light Grey Console Table and TV Unit The Cotswold Company Kırsal Oturma Odası
The Cotswold Company

Boston Light Grey Console Table and TV Unit

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

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7. Dekorasyonun stili ne olursa olsun tuğla duvar uygulaması farklı bir hava kazandırmayı başarıyor.

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork Humphrey Munson Kırsal Mutfak
Humphrey Munson

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

8. Çocuk odası için de eğlenceli bir duvar dekorasyonu çözümü olabilir.

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Çocuk Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

9. Ahşap ve beyaz renkle kombinasyonu rustik stil için vazgeçilmez bir öge oluşturuyor.

Home Staging Projekt bewohntes Landhaus bei Pinneberg, wohnhelden Home Staging wohnhelden Home Staging Kırsal Oturma Odası
wohnhelden Home Staging

wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging

10. Dilerseniz farklı renk ve özelliklere sahip tuğla duvar dekorasyonları da yaptırabilirsiniz.

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design Endüstriyel Mutfak
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

11. Mutfaklarda alın taşı olarak tuğla kullanımı

homify Duvar & ZeminKarolar
homify

homify
homify
homify

12. Modern ve minimal stiller için de oldukça uygun bir formu bulunabilir.

White matt kitchen​ design LWK London Kitchens Modern Mutfak
LWK London Kitchens

White matt kitchen​ design

LWK London Kitchens
LWK London Kitchens
LWK London Kitchens

13. Beyaz ve sleek bir görüntüde üretilen bu tuğlaları seramikten ayırmak çok zor, yarattığı stil ise harika!

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify Minimalist Banyo
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

14. Sıcak ve konforlu bir oturma odası için uygulanabilecek en iyi duvar dekorasyonlarından biri

homify Kırsal Duvar & Zemin Sunta Kahverengi
homify

homify
homify
homify

15. Dünya haritası silueti ile farklı bir tuğla duvar uygulaması

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International Modern Yatak Odası
BN International

BN International
BN International
BN International

16. Modern bir stile uygulanan bu tuğla duvar odaya sıcacık bir hava kazandırmış

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

17. Kırsal ve iskandinav stilleri için de en çok tercih edilen duvar uygulamalarıdan biri

homify Kırsal Duvar & Zemin Sunta Kahverengi
homify

homify
homify
homify

18. Bu geniş ve ferah odanın yan duvarlarında tamamen tuğla kullanılmış ve kusursuz bir loft tasarım oluşturulmuş.

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Endüstriyel Mutfak
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

19. Modern dekorasyonlara en çok yakışan beyaz boyalı tuğla duvarlar oluyor

Dormitorios y Armarios, Baixmoduls Baixmoduls Modern Yatak Odası
Baixmoduls

Baixmoduls
Baixmoduls
Baixmoduls

20. Peki bu muhteşem banyoya ne dersiniz?

homify Endüstriyel Banyo
homify

homify
homify
homify
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