Evde tuğlaya ne dersiniz? 20 örnek uygulama

Ev dekorasyonunun zemin döşemesi, duvar dekorasyonu, tavan ve kartonpiyer uygulamaları, mobilya seçimi, tekstil ürünleri seçimi ve aksesuar seçimi gibi birbirinden meşakkatli birçok detayı vardır. Fikir yazılarımızda bu detayların her biri için ayrı öneriler bulmanız mümkün, bu yazımızda ise sizlere duvar dekorasyonuna çözüm olabilecek bir öneriden bahsedeceğiz. Tuğla duvar dekorasyonu hakkında fikirler bulabileceğiniz bu 20 muhteşem örneğe göz atmadan geçmeyin.

Evin hangi odası için olursa olsun dekorasyon sırasında farklı duvar uygulamalarına ihtiyaç duyarsınız çünkü bütün duvarları aynı özellikte dekore etmek odayı daha iddiasız ve özensiz gösterecektir. Bu nedenle tasarımcılar genelde odada bulunan duvarlardan birinde farklı bir dekoratif uygulamaya giderler. Bu uygulamalardan en çok tercih edileni ise tuğla duvar uygulamalarıdır. Tuğla duvarlar adından da anlaşılacağı gibi tuğla ile inşa edilebilirler ancak dekorasyon sırasında böyle bir inşaat yüküne girmek zor olacağından tuğla duvar panelleri ile oluşturmak daha akıllıca ve pratik bir çözümdür. Tuğla duvar panelleri, farklı renk, doku, kalınlık ve boyutlarda üretilen ve uygulandığı yüzeye tuğla döşeme görüntüsü kazandıran pratik bir çözümdür. Oldukça yenilikçi bir çözüm olduğundan giderek popülerleşiyor üstelik izolasyon özelliğine sahip olanlarını bulmak da mümkün. Tuğla duvar döşemeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için döşeme ustalarına danışabilir ve evinize özel çözümler bulabilirsiniz.

Duvar dekorasyonunun bir odayı nasıl değiştirebildiğini daha iyi görmek için ’Türkiye'den özenle yenilenen bir tavan ve duvar dekorasyonu’ başlıklı yazımızdaki tuğla duvar uygulamasına ve yapım aşamalarına göz atabilirsiniz.