Küçük bir daireden 7 işlevsel dekorasyon fikri

Son yıllarda oldukça yaygınlaşan stüdyo daireler küçük metrekareleri kadar fonksiyonel tasarımları ile de öne çıkıyor. Küçük alanlara sığdırılan büyük fikirler sayesinde, tek kişilik daireler bile her ihtiyacı karşılayacak lüks yaşam alanlarına dönüşebiliyor. Eğer siz de tek kişilik bir yaşam ve küçük bir ev bana yeter diyorsanız bu yazıda tanıtacağımız evde işinize yarayacak çok fikir bulabilirsiniz. 7 işlevsel dekorasyon fikri sunacağımız bu daireyi gelin birlikte gezelim.
Yatak odası, banyo ve salondan oluşan bu evin, geniş sayılabilecek salonu, oturma odası, yemek odası ve mutfak olarak planlanmış. Ev iskandinav stilde dekore edilmiş ve oldukça ferah ve iç açıcı bir görüntüye sahip. Tasarımında kullanılan malzemelerin ve mobilyaların hepsi ayrı ayrı ilginizi çekecek.
Başka bir evden farklı tasarım fikirleri almak isterseniz size ülkemizden bir örnek de sunabiliriz. ’Ankara'da bir evden ilham verici 13 dekorasyon fikri’ başlıklı yazımızdaki eve de göz atmadan geçmeyin.
Ev dekorasyonu sırasında ihtiyacımız olan eşyaları genelde mobilyacılardan hazır ve takım olarak almayı tercih ederiz çünkü çok daha kolay ve risksiz bir yöntemdir. Ancak seçtiğimiz eşyaların odanın mimari yapısına yüzde yüz uymaması gibi bir dezavantajı da olabiliyor. Bu nedenle odanın yapısına tam olarak uyacak kusursuz bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız çözümü özel doğrama mobilyalarda bulabilirsiniz. İstediğiniz modeli, stili ve renkleri incelediğiniz örneklerden seçip bir marangoz veya mobilyacıyla iletişime geçebilir ve odanızın ölçülerine birebir uyacak mobilyalar yaptırabilirsiniz.
İskandinav stilde tasarlanmış bu sevimli yatak odasının dekorasyonunda da özel tasarım mobilyalar kullanılmış. Odanın mimari yapısına göre özel tasarlanmış bu mobilya geniş dolaplar kullanışlı raflar ve yatak başlığından oluşan fonksiyonel bir model.
Dairenin dekorasyonunda uygulanan stilin iskandinav olduğunu söylemiştik. Beyaz bir fon, ahşap detaylar, iç açıcı bir aydınlatma ve canlı bitkiler gibi birçok öge evin stili hakkında net bilgiler veriyor. Banyo zemininde kullanılan geometrik desenli siyah beyaz karolar da öyle. Bu desenli karolar rustik ve akdeniz gibi stillerde de önemli bir yere sahip ancak bu evin dekorasyonuna adeta yüzde yüz uyum sağlamış.
Uygulanan stilin bir diğer önemli özelliği de eşya seçiminde mümkün olduğu kadar minimal bir çizgide ilerlemesidir. Kalabalık oluşturacak eşya ve aksesuarlara yer vermediği için oldukça ferah ortamlar sunuyor. Bu evin oturma odasına baktığınızda bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Odada göze çarpan birkaç şık detay var. Sade duvar yapıştırmaları, renkli birkaç kırlent, masa ve sandalyeler ve birkaç basit aksesuar ile oluşturulmuş son derece yalın bir dizayna sahip.
İskandinav stilin en önemli özelliklerinden biri de ferahlığa büyük önem veriyor olmasıdır bu nedenle geniş ve perdesiz pencereleri tercih eder. Bu evin mutfak, yemek odası ve oturma odası olarak tasarlanan bu odasında da perdesiz ve geniş pencerelere rastlıyorsunuz. Ahşap zemin, natürel aydınlatma ögeleri ve mutfak duvarlarında kullanılan desenli seramikler odanın stilini tamamlayan ögeler oluyor. Pencere altına kurulan geniş tezgah da kullanışlı bir mutfağın işareti.
Yemek odası kısmında bulunan bu şık banka özellikle dikkat çekmek istedik. Odanın duvarına bitişik olarak tasarlanan bankın iskeletinde, evin diğer alanlarında da kullanılan açık renk ahşaptan yararlanılmış. Üst döşemesinde ise koltuk ile aynı kumaştan bir minder kullanılmış. Böylece hem duvar önünü kullanışlı hale getiren hemde odaya geniş bir oturma ögesi kazandıran bir çözüm olmuş. Şık kırlentler ile de stili tamamlanmış. Dilerseniz siz de mutfak masanızın yanına böyle bir duvar bankı yaptırabilirsiniz. Hatta bankı sandık gibi yaptırıp içini depolama amaçlı kullanmanız da mümkün.
Salonda bulunan mutfak alanının bir duvarı baştan sona modüler dolaplarla kaplanmış. Fırın ve mikrodalga gibi mutfak ekipmanlarının da ankastre olarak bulunduğu bu modüler tasarım küçük mutfaklar için son derece ideal. Beyaz renkleri ve düz yapıları minimal bir çizgiye sahip olan bu mutfak dolapları hem kullanışlı hem de şık.
Modüler tasarım mutfağın ölçülerine ve mimari özelliklerine göre özel olarak tasarlanan eşyaları kapsar. Bu yüzden mutfağın en kuytu köşelerini bile değerlendirecek şekilde yapılır. Eğer mutfağınız küçükse alanı verimli kullanmak için siz de modüler tasarıma başvurabilirsiniz.
Son olarak evin yatak odasındaki bu küçük köşeye dikkat çekmek istedik. iki dolabın arasında bırakılan yatak başlığı şık bir duvar dekorasyonu ile harika bir köşe oluşturmuş. Bir çift aplik ve iyi uygulanmış bir duvar yapıştırması ile hazırlanan bu köşe odaya güzellik katıyor. Siz de odanızın bir köşesinde böyle bir dekoratif uygulama yapabilirsiniz.