Küçük bir daireden 7 işlevsel dekorasyon fikri

Son yıllarda oldukça yaygınlaşan stüdyo daireler küçük metrekareleri kadar fonksiyonel tasarımları ile de öne çıkıyor. Küçük alanlara sığdırılan büyük fikirler sayesinde, tek kişilik daireler bile her ihtiyacı karşılayacak lüks yaşam alanlarına dönüşebiliyor. Eğer siz de tek kişilik bir yaşam ve küçük bir ev bana yeter diyorsanız bu yazıda tanıtacağımız evde işinize yarayacak çok fikir bulabilirsiniz. 7 işlevsel dekorasyon fikri sunacağımız bu daireyi gelin birlikte gezelim.

Yatak odası, banyo ve salondan oluşan bu evin, geniş sayılabilecek salonu, oturma odası, yemek odası ve mutfak olarak planlanmış. Ev iskandinav stilde dekore edilmiş ve oldukça ferah ve iç açıcı bir görüntüye sahip. Tasarımında kullanılan malzemelerin ve mobilyaların hepsi ayrı ayrı ilginizi çekecek.

Başka bir evden farklı tasarım fikirleri almak isterseniz size ülkemizden bir örnek de sunabiliriz. ’Ankara'da bir evden ilham verici 13 dekorasyon fikri’ başlıklı yazımızdaki eve de göz atmadan geçmeyin.