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Prefabrik bir evin cazibesi

Güleren Eren Güleren Eren
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Alışılagelmiş,  betonarmeden yapılmış ama niteliksiz evlerden bıktınız mı? Birkaç kolon ve delikli tuğlayla yapılıp sıvanan, malzemeyi de hissetmediğiniz, aslında ruhu olmayan binalardan artık gına mı geldi? Yoksa sadece daha özgün bir eve mi sahip olmak istiyorsunuz? Daha yenilikçi bir inşa yöntemini de tercih ediyor olabilirsiniz. Eğer bu sorulardan birine cevabınız Evet ise bu dosyayı kesinlikle incelemelisiniz.

Bu yazıda Eiland tasarımı bir ev üzerinden ahşap prefabrik yapıların avantajlarından bahsedeceğiz. Prefabrik ahşap yapılar tasarım ve detayları önceden çözülmüş olduğu için uygulaması, inşaatı oldukça temiz ve kısa süren yapılardır. Bu yapıda da oldukça stil sahibi bir tasarımın üç ay gibi kısa bir sürede kullanıma hazır olduğunu duymak sizi şaşırtabilir.

Dış cephe

homify Minimalist Evler Ahşap Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Ahşap prefabrik yapılar hem ekonomik açıdan hem de inşaat yönünden büyük avantajlara sahiptir. Kuzey Avrupa'da oldukça yaygın kullanılmalarının en önemli sebebi budur. İnşaat süresi yukarıda bahsettiğimiz gibi kısalırken bu yapıların vaad ettiği yaşam kalitesinin artmasının önemli bir etken olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bir de ısınma ve havalandırma giderlerinin %70'lere varan oranda azaldığını düşünün. Gerçekten de etkileyici bir özellik değil mi?

Dışarıdan bakınca oldukça iddialı, tek katı bir villa görüntüsü veren bu yapının benzerlerine göre oldukça ekonomik, prefabrik bir yapı olduğunu tekrar hatırlatalım. 

Bahçenin eve kattıkları

homify Minimalist Evler Aluminyum/Çinko Beyaz
homify

homify
homify
homify

Bu evin en güzel yanlarından biri strüktüre dahil olan geniş açık alan. Yapının karmaşık olmayan yalın geometrisi de böyle bir kullanımı mümkün kılan etkenlerden biri. Ev tasarlanırken veranda da ona dahil olarak düşünülmüş ve bahçeden yararlanma da elbette gözetilerek bir planlama yapılmış. Yemyeşil çimlerin üstündeki kızılımsı verandaya yerleştirilen bahçe mobilyaları oldukça konforlu olduğu izlenimini yaratıyor. Alanın eşya ve mobilyalarla doldurulmadan değerlendirilmesi de önemli. Açık alan bu konfor duygusunu arttıran bir özellik.

Veranda

homify Minimalist Evler Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Büyük kayar kapılarla bezenen evin içinden huzur verici dış mekana bakış kolaylaşıyor. Kapı ve pencelere ek olarak evin etrafında geniş bir saçak dönmekte. Bu geniş saçak hem iç mekanı güneşten koruyor hem de dış cephede gölgelik olarak kullanılan uzun perdelere yuva olmuş durumda. Ortaya çıkan etki oldukça pitoresk ve etkileyici.

Mutfak

homify Modern Mutfak Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Sonunda bu göz alıcı evin içine girmiş bulunuyoruz. Hiçbir detay bize bu evin prefabrike olduğunu düşündürmüyor. Prefabrike deyince akla ilk gelen konteynerlar ya da çeşitli afetler sonrası yapılan geçici prefabrik yapılar geldiği için böyle bir evin prefabrik bir yapı olduğunu insan akla getiremiyor. Oysa tam da prefabrik olduğu için ve deataylar birden fazla kez kullanılmak üzere önceden tasarlandığı için üzerinde çok daha iyi çalışılmış. 

İç mekanda beyazdan beje, kremden açık kahveye uzanan doğal ve yalın renklerle karşılanıyoruz, hepsi oldukça huzur verici. Ahşap baskın bir öğe ancak monoton ya da sıkıcı değil. Tavan kirişlerinin beyazlatılmış olarak kullanılması çatının yaratabileceği bu baskın ahşap hissiyatını baştan engelliyor. Ahşap duygusunu yerdeki parkelerden daha fazla aldığımızı söyleyebiliriz. Böylece çok hoş bir denge yakalanmış.

Mutfakoldukça geniş bir adayı merkeze alarak kurgulanmış. Doğal ahşp tezgahla birlikte beyaz dolaplar kullanılarak çok sade ve doğal bir mutfak yaratılmış. Mutfak armatür ve aletleri ise son teknoloji göz önünde bulundurularak seçilmiş durumda.

Yaşam alanı

homify Modern Mutfak Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Bütün alanların sınırları adeta devasa kilimlerle belirlenmiş. Mutfaktaki gibi yemek masası da sıcak tonlardaki bir kilimin üzerinde konuşlanmış. Çoğunlukla modern mobilyalar kullanılan iç mekanda az da olsa antika objelere rastlıyoruz. Bu da onları daha çekici kılıyor doğrusu.

Ahşap prefabrik bu yapının cazibesine tanık olduktan sonra bu konuda biraz daha bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Prefabrik evler: Pratik, ucuz ve fonksiyonel başlıklı yazıda birbirinden farklı prefabrik ev örneklerini incelemeniz mümkün.

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