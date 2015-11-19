Prefabrik bir evin cazibesi

Alışılagelmiş, betonarmeden yapılmış ama niteliksiz evlerden bıktınız mı? Birkaç kolon ve delikli tuğlayla yapılıp sıvanan, malzemeyi de hissetmediğiniz, aslında ruhu olmayan binalardan artık gına mı geldi? Yoksa sadece daha özgün bir eve mi sahip olmak istiyorsunuz? Daha yenilikçi bir inşa yöntemini de tercih ediyor olabilirsiniz. Eğer bu sorulardan birine cevabınız Evet ise bu dosyayı kesinlikle incelemelisiniz.

Bu yazıda Eiland tasarımı bir ev üzerinden ahşap prefabrik yapıların avantajlarından bahsedeceğiz. Prefabrik ahşap yapılar tasarım ve detayları önceden çözülmüş olduğu için uygulaması, inşaatı oldukça temiz ve kısa süren yapılardır. Bu yapıda da oldukça stil sahibi bir tasarımın üç ay gibi kısa bir sürede kullanıma hazır olduğunu duymak sizi şaşırtabilir.