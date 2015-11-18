Türkiye'den rüya gibi 10 antre

Sadece evinize gelen konuklar açısından değil sizin için de evinize girdiğiniz andaki ilk izlenim belirleyici olacaktır. Ayrıca bir evin girişi, evin geri kalanında nasıl bir atmosferin bizi beklediğini haber vermesi açısından da önemlidir. Dolayısıyla bir oturma odası ya da mutfak kadar olmasa da, evlerin antrelerinin dekorasyonu da özen göstermek gerekiyor.
Bu doğrultuda, evinin giriş kısmını elden geçirmek isteyen okurlarımız için Türkiye'deki evlerden rüya gibi 10 antre fikrini bir araya getirdik.
İstnabul'daki bir evin girişini gösteren bu fotoğraf ilk bakışta insanın içini açan ve huzurla dolduran bir havaya sahip. Açık renklerin tercih edildiği bu girişi güzelleştiren etken ise her biri özenl seçilmiş olan ışık, ayna ve taburenin yanısıra mekâna renk katan aksesuarlar.
Burada ise daha klasik ve lükse yaslanan bir dekorasyon anlayışının izlerini görüyoruz. Adeta küçük bir sarayı andıran bu evin antresinde de klasik oymalı mobilyalara ve bu tarz bir tasarım dilinin olmazsa olmazı olan açık sarı tonlarına ağırlık vermiş.
Yine bir öncekine benzer bir örneği yansıtan bu fotoğrafta ise özellikle görkemli bir ilk etki oluşturmak için mermer zeminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Orijinal avize ve merdivenin ışıklandırması da bu ortama katkıda bulunuyor.
Tasarımda yerel ve geleneksel unsurların kullanımına çok güzel bir örnek teşkil eden bu antrede ise yalnızca yerdeki kilim değil, giriş bölümü için seçilen aksesuarlar da insanda bir an önce bu eve girme isteği uyandırıyor.
Elbette antrenizde daha klasik ve Avrupai bir hava estirmeniz de mümkün. Ahşabın sıcaklığıyla samimi bir havaya sahip olan bu giriş kısmında, gerek piyano ayrıntısı, gerek korkuluklarda gördüğümüz zarif ferforje işçiliği, gerekse de döner merdiven 19. yüzyıl Avrupa'sında bir seçkinin evine giriyormuşsunuz izlenimi yaratıyor.
Lüksü, görkemi, gösterişi sevenler için antreler daha da önemlidir, zira burada vereceğiniz ilk izlenim eve gelen konukların üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Bu anlamda mermer zeminle asalet kazanan ve sarı renk skalasıyla lükse göz kırpan bu giriş iyi bir örnek.
Antrelerin ayrılmaz parçalarından biri olan aynalar konusunda da seçenekler sonsuz. Buradaki gibi dev bir aynayla hem mekânı olduğundan büyük gösterebilir, hem de orijinal görünümlü bir antre dekorasyonu elde etmiş olursunuz.
Antrede fark yaratmanın sayısız yöntemi var elbette. Bunlardan biri de Akdeniz Dekorasyon imzalı bu seçkin örnekte olduğu gibi tavanda farklı bir renk ışık kullanarak mekânı dikkat çekici hale getirmek. Ayrıca çiçeklerin de bu girişe ayrı bir renk kattığını eklemek gerekiyor.
Evinizin girişi hem göze hitap etsin, hem de işlevli olsun ve bir işe yarasın istiyorsanız, çok fazla yer kaplamayan ama çok şeyi içine alabilen bu basamakla dolap sistemi tam aradığınız şey olabilir.
Son örneğimizde ise avizeyle gelen lüks havasının duvarlardaki kelebeklerle dengelendiği ama insanı etkileyen ve daha fazlasını görme isteği uyandıran hoş bir antre dekorasyonuyla karşı karşıyayız.
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