Türkiye'den rüya gibi 10 antre

Sadece evinize gelen konuklar açısından değil sizin için de evinize girdiğiniz andaki ilk izlenim belirleyici olacaktır. Ayrıca bir evin girişi, evin geri kalanında nasıl bir atmosferin bizi beklediğini haber vermesi açısından da önemlidir. Dolayısıyla bir oturma odası ya da mutfak kadar olmasa da, evlerin antrelerinin dekorasyonu da özen göstermek gerekiyor.

Bu doğrultuda, evinin giriş kısmını elden geçirmek isteyen okurlarımız için Türkiye'deki evlerden rüya gibi 10 antre fikrini bir araya getirdik.