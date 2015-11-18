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Türkiye'den rüya gibi 10 antre

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Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
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Sadece evinize gelen konuklar açısından değil sizin için de evinize girdiğiniz andaki ilk izlenim belirleyici olacaktır. Ayrıca bir evin girişi, evin geri kalanında nasıl bir atmosferin bizi beklediğini haber vermesi açısından da önemlidir. Dolayısıyla bir oturma odası ya da mutfak kadar olmasa da, evlerin antrelerinin dekorasyonu da özen göstermek gerekiyor. 

Bu doğrultuda, evinin giriş kısmını elden geçirmek isteyen okurlarımız için Türkiye'deki evlerden rüya gibi 10 antre fikrini bir araya getirdik.

1. Aydınlık ve sevimli

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Canan Delevi

Seba Life

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

İstnabul'daki bir evin girişini gösteren bu fotoğraf ilk bakışta insanın içini açan ve huzurla dolduran bir havaya sahip. Açık renklerin tercih edildiği bu girişi güzelleştiren etken ise her biri özenl seçilmiş olan ışık, ayna ve taburenin yanısıra mekâna renk katan aksesuarlar.

2. Saray gibi

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Burada ise daha klasik ve lükse yaslanan bir dekorasyon anlayışının izlerini görüyoruz. Adeta küçük bir sarayı andıran bu evin antresinde de klasik oymalı mobilyalara ve bu tarz bir tasarım dilinin olmazsa olmazı olan açık sarı tonlarına ağırlık vermiş.

3. Görkemli bir antre

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yine bir öncekine benzer bir örneği yansıtan bu fotoğrafta ise özellikle görkemli bir ilk etki oluşturmak için mermer zeminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Orijinal avize ve merdivenin ışıklandırması da bu ortama katkıda bulunuyor.

4. Anadolu esintileri

Ü.Y Evi Çekmeköy, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Ü.Y Evi Çekmeköy

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Tasarımda yerel ve geleneksel unsurların kullanımına çok güzel bir örnek teşkil eden bu antrede ise yalnızca yerdeki kilim değil, giriş bölümü için seçilen aksesuarlar da insanda bir an önce bu eve girme isteği uyandırıyor.

5. Bir nostalji havası

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Elbette antrenizde daha klasik ve Avrupai bir hava estirmeniz de mümkün. Ahşabın sıcaklığıyla samimi bir havaya sahip olan bu giriş kısmında, gerek piyano ayrıntısı, gerek korkuluklarda gördüğümüz zarif ferforje işçiliği, gerekse de döner merdiven 19. yüzyıl Avrupa'sında bir seçkinin evine giriyormuşsunuz izlenimi yaratıyor.

6. Lüksün ifadesi

M&A Birer Evi_Alanya, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Mimar Melike Topal

M&A Birer Evi_Alanya

Mimar Melike Topal
Mimar Melike Topal
Mimar Melike Topal

Lüksü, görkemi, gösterişi sevenler için antreler daha da önemlidir, zira burada vereceğiniz ilk izlenim eve gelen konukların üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Bu anlamda mermer zeminle asalet kazanan ve sarı renk skalasıyla lükse göz kırpan bu giriş iyi bir örnek.

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7. Aynaların büyüsü

Koridor & Merdiven / Aisle-Corridor & Stairs, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Derin İnşaat ve Mimarlık

Koridor & Merdiven / Aisle-Corridor & Stairs

Derin İnşaat ve Mimarlık
Derin İnşaat ve Mimarlık
Derin İnşaat ve Mimarlık

Antrelerin ayrılmaz parçalarından biri olan aynalar konusunda da seçenekler sonsuz. Buradaki gibi dev bir aynayla hem mekânı olduğundan büyük gösterebilir, hem de orijinal görünümlü bir antre dekorasyonu elde etmiş olursunuz.

8. Tavan ışıklandırması

Vestiyer Uygulamalarımız, Akdeniz Dekorasyon Akdeniz Dekorasyon Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Akdeniz Dekorasyon

Vestiyer Uygulamalarımız

Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon

Antrede fark yaratmanın sayısız yöntemi var elbette. Bunlardan biri de Akdeniz Dekorasyon imzalı bu seçkin örnekte olduğu gibi tavanda farklı bir renk ışık kullanarak mekânı dikkat çekici hale getirmek. Ayrıca çiçeklerin de bu girişe ayrı bir renk kattığını eklemek gerekiyor.

9. Basamaklar

Vestiyer Uygulamalarımız, Akdeniz Dekorasyon Akdeniz Dekorasyon Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Akdeniz Dekorasyon

Vestiyer Uygulamalarımız

Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon

Evinizin girişi hem göze hitap etsin, hem de işlevli olsun ve bir işe yarasın istiyorsanız, çok fazla yer kaplamayan ama çok şeyi içine alabilen bu basamakla dolap sistemi tam aradığınız şey olabilir.

10. Kelebek hafifliği

Gazebo Restaurant Yeniköy, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bozantı Mimarlık

Gazebo Restaurant Yeniköy

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Son örneğimizde ise avizeyle gelen lüks havasının duvarlardaki kelebeklerle dengelendiği ama insanı etkileyen ve daha fazlasını görme isteği uyandıran hoş bir antre dekorasyonuyla karşı karşıyayız. 

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Antremi nasıl düzenlemeliyim?’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Rüyaları süsleyecek bir ev
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