Türkiye'de minimalist ya da endüstriyel tarza sahip mutfaklar genellikle çok tercih edilmez. Çünkü ortalama bir Batı ülkesine oranla daha çok vakit geçirdiğimiz mutfaklarımızın hem konforlu ve rahat olmasını, hem de iç açıcı bir ortama sahip olmasını isteriz. İşte bu tarz kaygıları olan ve mutfağında ferahlık isteyen okurlarımız için hepsi Türkiyeli tasarımcılara ait olan 10 farklı mutfak tasarımından bir derleme yaptık. İşte Türkiye'den insanın içini açan 10 mutfak örneği.