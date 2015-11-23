Türkiye'de minimalist ya da endüstriyel tarza sahip mutfaklar genellikle çok tercih edilmez. Çünkü ortalama bir Batı ülkesine oranla daha çok vakit geçirdiğimiz mutfaklarımızın hem konforlu ve rahat olmasını, hem de iç açıcı bir ortama sahip olmasını isteriz. İşte bu tarz kaygıları olan ve mutfağında ferahlık isteyen okurlarımız için hepsi Türkiyeli tasarımcılara ait olan 10 farklı mutfak tasarımından bir derleme yaptık. İşte Türkiye'den insanın içini açan 10 mutfak örneği.
Hem aydınlık, hem ferah, hem de geniş hareket alanına sahip olan bu güzelim mutfağın en hoş özelliklerinden biri tezgâh arkasındaki duvarı cıvıl cıvıl bir bahçeye dönüştüren çiçek desenleri. Açık renklerin ve doğal ışığın da bu ortamın oluşmasına katkıda bulunduğu elbette yadsınamaz.
İlk bakışta insanı çarpan görkemli görüntüsüyle dikkat çeken bu mutfak hem beyazla siyahın müthiş uyumu, hem tavandan sarkan davlumbaz yuvasının orijinalliği, hem de sade ama iç açıcı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
İç açıcı bir mutfak deyince aklımıza genellikle beyaz ya da diğer açık tonlu renkler gelir. Ama bu renklerin yine ağırlıkta olması şartıyla, bu örnekteki gibi parlak bir renkle bu manzarayı tamamlamak son derece mümkün. Hem insanın içini açan, hem de kıpır kıpır ettiren bir mutfak.
Merve Demirel Interiors imzalı bu tasarımda ise daha endüstriyel vurgular taşımasına rağmen, işgal ettiğin alanın genişliği ve gereksiz süslerden kaçınılmış olması sayesinde insanda ferahlık hissi uyandıran bir mutfak görüyoruz.
Elbet iç açıcı bir mutfak için belli renk ya da tarzların egemen olduğu bir üniformite şart değil. Bu şık mekânda olduğu gibi birden fazla renk, tarz ve malzemeyi birbirlerine uyum sağlayacak biçimde bir araya getirerek de iç açıcı bir mutfak ortaya çıkarmanız mümkün.
Elbet her ev ve daire buna uygun olmayabilir, hele eski evlerde mutfak genellikle evin az ışık alan bir köşesine hapsedilir. Ama eğer mümkünse iç açıcı ve insana mutluluk veren mutfağın en önemli ve garantili sırrı doğal ışık. Böylesine pencereleri olan bir mutfağın tarzı ne olursa olsun insanın içi açılacaktır.
Mutfak alanınıza yeterince geniş ve ferah değilse ya da alışılmadık bir şekle sahipse, düzenlemenizi buna uygun yapabilirsiniz. Dar bir mutfakta koyu renklerden kaçınır, ışıklandırmaya normalden daha fazla özen gösterir ve gereksiz süslerden uzak durursanız yine iç açıcı bir atmosfere kavuşabilirsiniz.
Yapma ya da gerçek, saksıda ya da vazoda fark etmez; iç açıcı bir ortama sahip olmanın en garantili yöntemlerinden biri elbette mekânınızı çiçeklerle şenlendirmektir. Zaten son derece hoş bir mekân olan bu mutfak, çiçekler sayesinde daha bir samimi ve sıcak hale bürünüyor.
Küçük pencereye, çok da geniş olmayan alanına ve minimalist sayılabilecek tarzına rağmen bu mutfağı iç açıcı kılan etken ise gerek mutfak aksamında, gerekse de duvarda tercih edilen beyaz renk olmuş.
Farklı ve sıradışı bir mutfağınız olsun istiyorsanız, aksesuar ve lamba seçimlerine özen göstermeniz gerekiyor. Göreceli olarak daha koyu bir renk skalasına sahip olmasına rağmen bu mutfağı özel kılan etken de ayrıntılara verilen önem olmuş.
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