Türkiye'den beyaz ağırlıklı 10 salon

Elbette beyazı salona sokmanın tek yolu bu renkte mobilya ve aksesuarlar edinmek değil. Burada olduğu gibi daha riskli bir karar vererek salonunuzun zemin, duvar ve tavanlarında tamamen beyaz rengi kullanarak kendinizi beyaz bir kutunun içinde hayal edebilirsiniz. Tabii durum böyle olunca mobilya ve aksesuar tercihlerinde bu aşırılığı dengeleyecek renklere ihtiyacınız var, bu fotoğrafta görüldüğü gibi.