Türkiye'den beyaz ağırlıklı 10 salon

Beyaz renk birçok kültürde saflık, temizlik ve güven gibi hisleri çağrıştırır. Rafine bir tercihin simgesi olarak da görülen beyaz ev dekorasyonunda özellikle mutfak ve banyo gibi mekânlarda sıkça tercih edilse de, ferahlık verici etkisi nedeniyle salonlarda da görülüyor. Bu yazıda beyaz rengi seven okurlarımız için Türkiye'den beyaz ağırlıklı renk skalasıyla dikkat çeken 10 göz alıcı salonu derledik.
Özellikle yazlık evlerde sık tercih edilen beyaz rengin bir mekânı nasıl ferah ve rafine hale getirebileceğinin en güzel örneklerinden biri Mersin'deki bir daireye ait olan bu salon. Burada mekânı beyaza boğmak yerine koyu renkli unsurlarla ortaya çıkarılan kontrast etkisi de dikkat çekici.
Ev dekorasyonunda bir klasik olan siyah-beyaz uyumunda dengenin beyazdan yana biraz bozulduğu çok hoş bir salonla daha karşı karşıyayız. İzmir'deki bu dairede özellikle o mor yastıklar mekânı monotonluktan çıkarıp eğlenceli hale getirmeye yetiyor.
Beyaz rengi salonunuza sokmak istiyorsanız bunun tabii ki en dikkat çekici yöntemi beyaz bir oturma grubu almaktır. Bu örnekte koyu renk sehpa ve zeminle dengelenen ama beyazın yine de ana renk olarak kendini hissettirdiği samimi bir salon görüyoruz.
Endüstriyel görünümlü bir tavan, ahşap laminant zemin, hoş bir salon bitkisi ve bütün manzarayı tamamlayan bembeyaz bir atmosfer. Bu salon beyazın modern bir dekorasyon düzeninde kullanılışına hoş bir örnek teşkil ediyor.
Eke Mimarlık imzası taşıyan bu projede ise beyazın sadece duvar, zemin ve mobilyalarda değil başta lambalar olmak üzere aksesuarlarda da kullanıldığını ve bunun da insanın içini açan bir toplam etkiye neden olduğunu görüyoruz.
Akdeniz tarzının izlerini taşıyan Bodrum'daki bu yazlık evin ana rengi için beyazdan başka bir alternatif düşünülemezdi herhalde. Burada özellikle zemindeki kahverengi, kapı ve pencere doğramalarındaki siyahla mutfak kısmındaki mavi vurguları mekâna hoş bir denge ve harmoni katıyor.
Geri kalanında farklı ama göze de çok batmayan renklerin hakim olduğu bu salonon asıl yıldızı ise kendine has tasarımıyla salonun ortasında adeta ışık saçan beyaz köşe takımı. Ama temizlik hastalarına ve çocuklu ailelere pek tavsiye etmiyoruz.
Elbette beyazı salona sokmanın tek yolu bu renkte mobilya ve aksesuarlar edinmek değil. Burada olduğu gibi daha riskli bir karar vererek salonunuzun zemin, duvar ve tavanlarında tamamen beyaz rengi kullanarak kendinizi beyaz bir kutunun içinde hayal edebilirsiniz. Tabii durum böyle olunca mobilya ve aksesuar tercihlerinde bu aşırılığı dengeleyecek renklere ihtiyacınız var, bu fotoğrafta görüldüğü gibi.
Bu oturma odasında ise modern tasarımıyla dikkat çeken mobilya ve aksesuarların egemenliğini görüyoruz. Mutfakla bileşik olarak düzenlenen salonun en ilgi çekici parçaları ise beyaz renkli özel tasarım koltuklar elbette.
Klasik bir dekorasyon anlayışının izlerini gördüğümüz, Feng Shui prensiplerine uygun olarak döşenmiş olan bu salonda ise beyazın bu kez daha klasik ya da Türkiye'de yaygın olan tabirle avangart bir genel düzenleme içinde nasıl kullanılabileceğini görüyoruz.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Türkiye'den huzur dolu 10 salon’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.