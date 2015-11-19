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Türkiye'den beyaz ağırlıklı 10 salon

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Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli, Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
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Beyaz renk birçok kültürde saflık, temizlik ve güven gibi hisleri çağrıştırır. Rafine bir tercihin simgesi olarak da görülen beyaz ev dekorasyonunda özellikle mutfak ve banyo gibi mekânlarda sıkça tercih edilse de, ferahlık verici etkisi nedeniyle salonlarda da görülüyor. Bu yazıda beyaz rengi seven okurlarımız için Türkiye'den beyaz ağırlıklı renk skalasıyla dikkat çeken 10 göz alıcı salonu derledik.

1. Mersin'de beyazla gelen ferahlık

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Özellikle yazlık evlerde sık tercih edilen beyaz rengin bir mekânı nasıl ferah ve rafine hale getirebileceğinin en güzel örneklerinden biri Mersin'deki bir daireye ait olan bu salon. Burada mekânı beyaza boğmak yerine koyu renkli unsurlarla ortaya çıkarılan kontrast etkisi de dikkat çekici.

2. Siyah ve beyaz

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Ev dekorasyonunda bir klasik olan siyah-beyaz uyumunda dengenin beyazdan yana biraz bozulduğu çok hoş bir salonla daha karşı karşıyayız. İzmir'deki bu dairede özellikle o mor yastıklar mekânı monotonluktan çıkarıp eğlenceli hale getirmeye yetiyor.

3. Beyaz oturma grubu

Dr. Mustafa Ödemiş Villası, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Oturma Odası
Hiba iç mimarik

Dr. Mustafa Ödemiş Villası

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Beyaz rengi salonunuza sokmak istiyorsanız bunun tabii ki en dikkat çekici yöntemi beyaz bir oturma grubu almaktır. Bu örnekte koyu renk sehpa ve zeminle dengelenen ama beyazın yine de ana renk olarak kendini hissettirdiği samimi bir salon görüyoruz.

4. Modern beyazlık

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Endüstriyel görünümlü bir tavan, ahşap laminant zemin, hoş bir salon bitkisi ve bütün manzarayı tamamlayan bembeyaz bir atmosfer. Bu salon beyazın modern bir dekorasyon düzeninde kullanılışına hoş bir örnek teşkil ediyor.

5. Beyaz lambalar

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Eke Mimarlık imzası taşıyan bu projede ise beyazın sadece duvar, zemin ve mobilyalarda değil başta lambalar olmak üzere aksesuarlarda da kullanıldığını ve bunun da insanın içini açan bir toplam etkiye neden olduğunu görüyoruz.

6. Akdeniz beyazı

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Akdeniz tarzının izlerini taşıyan Bodrum'daki bu yazlık evin ana rengi için beyazdan başka bir alternatif düşünülemezdi herhalde. Burada özellikle zemindeki kahverengi, kapı ve pencere doğramalarındaki siyahla mutfak kısmındaki mavi vurguları mekâna hoş bir denge ve harmoni katıyor.

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7. Beyaz köşe takımı

valensia corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

valensia corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Geri kalanında farklı ama göze de çok batmayan renklerin hakim olduğu bu salonon asıl yıldızı ise kendine has tasarımıyla salonun ortasında adeta ışık saçan beyaz köşe takımı. Ama temizlik hastalarına ve çocuklu ailelere pek tavsiye etmiyoruz.

8. Beyaz bir kutunun içinde gibi

Daire Tasarımı Ysk Tadilat Minimalist Oturma Odası
Ysk Tadilat

Daire Tasarımı

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Elbette beyazı salona sokmanın tek yolu bu renkte mobilya ve aksesuarlar edinmek değil. Burada olduğu gibi daha riskli bir karar vererek salonunuzun zemin, duvar ve tavanlarında tamamen beyaz rengi kullanarak kendinizi beyaz bir kutunun içinde hayal edebilirsiniz. Tabii durum böyle olunca mobilya ve aksesuar tercihlerinde bu aşırılığı dengeleyecek renklere ihtiyacınız var, bu fotoğrafta görüldüğü gibi.

9. Özel tasarım

ANTRİVA EVLERİ, İki İç Mimar İki İç Mimar Modern Oturma Odası
İki İç Mimar

ANTRİVA EVLERİ

İki İç Mimar
İki İç Mimar
İki İç Mimar

Bu oturma odasında ise modern tasarımıyla dikkat çeken mobilya ve aksesuarların egemenliğini görüyoruz. Mutfakla bileşik olarak düzenlenen salonun en ilgi çekici parçaları ise beyaz renkli özel tasarım koltuklar elbette.

10. Klasik beyaz

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Klasik bir dekorasyon anlayışının izlerini gördüğümüz, Feng Shui prensiplerine uygun olarak döşenmiş olan bu salonda ise beyazın bu kez daha klasik ya da Türkiye'de yaygın olan tabirle avangart bir genel düzenleme içinde nasıl kullanılabileceğini görüyoruz.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Türkiye'den huzur dolu 10 salon’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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