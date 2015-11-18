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Rüyaları süsleyecek bir ev

Murat Aksoy Murat Aksoy
Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Havuz
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Aşağıda size dönüşümünü anlatacağımız bu ev 1900’lü yılların başında Portekiz’in başkenti Lizbon’un banliyölerinin birinde inşa edilmiş. Yüzyılın ikinci yarısında terk edildikten sonra bakımsızlıktan dolayı meydana gelen yıpranmalar nedeniyle bize tarihini yansıtan birçok detay ne yazık ki kaybolmuş. Ancak yine de binanın tarihi çekiciliğinden kendini kurtaramayan yeni sahipleri binanın sahip olduğun potansiyeli görüp binanın restorasyon ve modernizasyonuna başlamaya karar vermişler.

Binanın aynı zamanda sahibi de olan Ricardo Moreno ve ekibinin tecrübeli ve hünerli ellerinde, binanın zamanımıza kadar sağ salim gelebilmiş olan dış cephesi yeni bir görünüme kavuşturulurken, restorasyon sürecinde yaşam alanlarına da cömertçe yer ayrılması başarılmış. Şimdi gelin, bu harika restorasyon örneğine biraz daha yakından bakalım.

Geleneksel bir bahçe

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Bahçe
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Dış alandaki bahçenin geleneksel görüntüsü korununca, binanın geçmişte nasıl göründüğü konusunda bir fikir de edinebiliyoruz. Taze biçilmiş çimler ve bakımlı bitkilerin oluşturduğu görüntü adeta insana huzur verip kendinizi yuvanızda hissetmenizi sağlıyor.

Dıştan görünüm

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Evler
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Zamana meydan meydan okuyan bina gururlu biçimde yeniden yükseliyor. Bir zamanlar sahip olduğu haşmeti yeniden bulan binanın dış cephesi adeta mantoyla kaplandı ve penceler ve giriş kısımlarında dökülen ve yıpranmış yerler onarıldı. Geçirdiği dönüşümden sonra bulunduğu mahallede artık bir anıt gibi yükseliyor.

Bitişikteki garajın koyu renginin binayla ne kadar güzel bir kontrast halinde olduğunu saırız farketmişsinizdir. Bu güzel görüntü modern ahşap bir kapıyla tamamlanmış. Evin iç kısımlarını incelemeye geçmeden önce evin eski hali nasıl görünüyordu, bir de ona bakalım.

Başlangıçta bir harabeydi

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Evler
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Binanın sahipleri için şehrin en güzel tarihi binalarından birini dönüştürmek eşsiz bir tecrübeydi. Adeta bir soğanın kabuğunu soyar gibi yapılan ilk etap çalışmalarında geçmişten kalan ve saklanması mümkün olan herşey orijinaline sadık olarak bırakıldı. Sökülen bazı parçalar ise restorasyon sırasında binanın başka yerlerinde kullanıldı. Buna rğamen ne yazık ki iç kısımların büyük çoğunluğu gördükleribüyük zarar nedeniyle yıkılmak zorunda kalındı. Ancak bu durum mimarlara aynı zamanda bir özgürlük ve yeni bir tarz oluşturmak için gerekli hareket alanını da sağladı.

Evin içinin yeni görünümü

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Mutfak
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Açık ve ferah. Evin yeni iç dekorasyonunu niteleyen iki sözcük. Fotoğrafta oturma odası, mutfak ve yemek odasından oluşan koridorun ne kadar da uzun olduğunu görüyorsunuz. Belli ki bütün ailenin toplanıp bir araya gelebileceği ve beraberce hoş zamanlar geçirebileceği büyük bir alan olarak düşünülmüş.

Binanın eskiliğine rağmen içinin modern dekorasyonu mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Hiç kuşku yok ki binada bazı geleneksel parça ve dekorasyon unsurları korunup yeni dekorasyonun içine zerk edildi. Ancak buna rağmen ahşap duvar panelleri, kırmızı tuğlalar ve zeminin karakteri modern tarzın dominantlığını belgeler nitelikte.

Evin kalbi

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Mutfak
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Tezgahın mutfağın ortasında tasarlanması tesadüf değil. Mutfağın çok fonksiyonlu bir alan olup sadece yemek pişirmek için değil aynı zamanda çeşitli amaçlar için tüm aileyi bir araya toplayan bir mekan olduğu fikrini vurgulamak için düşünülmüş. Bir bahçeye açılan bu mutfaktaki, gerektiğinde sonuna kadar açılabilen camlar da bahçeyi bu çok fonksiyonellik fikrine dahil ediyor. Arada herhangi bir engel olmadan mutfakta yemeklerinizi pişirebilir ve bahçede keyifle yiyebilirsiniz.

Eklektik bir karışım

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Mutfak
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Yemek odası ya da daha doğru bir ifadeyle yemek alanı daha özel bir alan oluşturuyor örneğimizde. Ahşap kaplama bu bölümü çepeçevre sarıyor, bu da sıcak ve samimi bir yemek ortamı sağlıyor. Masa ve sandalyeler için seçilen eklektik tarzı gözünüzden kaçırmadığınızı tahmin ediyoruz.

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Farklı tarzda bir banyo

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Banyo
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Dar iç yapısına rağmen minimalist tarzıyla banyo vurucu bir etki yapıyor. Köşelere ve yerlere kadar aydınlatan yapısıyla ışıklandırma konusunda yapılan seçim de oldukça enteresan görünüyor. Rafların üzerine yerleştirilen mumlar da bir ışık çeşitliliği sağlamış. Evin bu bölümünün harhangi bir doğal ışık kaynağına sahip olmadığı göz önünde bulundurulursa, ışık çeşitliğinin önemi kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Endüstriyel tarzda bir banyo

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Banyo
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Arkamızı döndüğümüzde minimalist ve endüstriyel tarzların hakimiyeti altındaki banyonun tüm güzelliğiyle devam ettiğini görüyoruz. Lavabo ve aynanın arkasındaki ahşap paneller sıcaklık katan unsurlar. Kahverenginin cazip tonları doğallığı bütünüyle hissettiren bir karaketere sahip.

Tam işlevsel bir ofis

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Çalışma Odası
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Evden çalışmanın yaygınlaştığı günümüzde tam bir ofis alanı sağlayan bu bölüm de bu ihtiyacı karşılar nitelikteki duruşuyla öne çıkıyor. Duvar boyunca uzanan kitaplar için muazzam bir alan teşkil eden kitaplık ustaca tasarlanmış. Bu şık ahşap kitaplık el altında olması gereken tüm kağıt ve dosyaları saklayabilen yapısıyla oldukça çekici görünüyor.

Mükemmel bir çocuk odası

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Çocuk Odası
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Üst katta hem sofistike hem de eğlenceli zamanlara izin verecek yapıda bir çocuk odası var. Panjurlu pencereler evin güneş ışığıyla, bir başka deyişle hayat ve mutlulukla dolduruyor. Rengarenk raflar ve kitaplık ise renkliliğini mekana yansıtmış. 

Duvarların beyaz renkte bırakılması, çocuğun büyüdüğünde duvarının rengini ve desenini kendisinin belirleyebilme imkanın sunması hasebiyle mantıklı bir tercih olmuş. Oyuncaklar, mobilya ve dekorasyon zaman içerisinde değişecektir ancak bembeyaz duvarlar yeni trendleri bekliyor olacak.

Yatak odası

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Yatak Odası
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Şu yatak odasının güzelliğine bir bakın! Devasa pencerelerden gelen sıcak güneş ışığıyla güne başlamanın keyfini hayal edebilirsiniz. Tarz olarak modernizm kendini gayet güçlü hissettiriyor. Gri yatak örtüsü ve krem rengi battaniyede bu modern damga çok daha etkili bir biçimde hissediliyor.

Tropik bir cennet

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Havuz
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Tekrar evin dış mekanına dönüyoruz, bu kez evin diğer taraftaki havuzlu bahçesindeyiz. Mimarlar evin bahçesinde şehir içinde bir vaha yaratmışlar adeta. Şık bir zemin kaplaması, palmiyeler ve kum renginin tonlarıyla bahçe, bir tropikal cennet görüntüsü verecek biçimde tasarlanmış. Havuz da buna ayak uyduracak şekilde dizayn edilmiş. Havuzun binanın ana hatlarıyla nasıl uygun şekilde konumlandırıldığını da gözden kaçırmayın.

Güzel bir son

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Havuz
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Bir havuz sadece yüzmek için değil günün yorgunluğunu atıp rahatlamak çin de vardır aynı zamanda. Sabahları kahvenizi yudumlamak ya da belki de bir haftasonu kokteyl keyfi için mi bilinmez ama bu evin sahipleri bu cennet bahçesinde bir köşeye benzeyen mekan için her zaman vakit ayıracaklardır.

Eğer bugünkü yazımızda örnek olarak aldığımız ev kadar geniş bir alana sahip değil, tam tersine oldukça mütevazi boyutlarda bir mekana sahipseniz sizin için de dönüşüm önerilerimiz var. Daha ufak çapta bir dönüşüm hikayesi için ‘30 metrekarelik mucize dönüşüm’ başlıklı sitemizde daha önce yayınlanan yazıya müracaat edebilirsiniz.

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