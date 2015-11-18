Rüyaları süsleyecek bir ev

Aşağıda size dönüşümünü anlatacağımız bu ev 1900’lü yılların başında Portekiz’in başkenti Lizbon’un banliyölerinin birinde inşa edilmiş. Yüzyılın ikinci yarısında terk edildikten sonra bakımsızlıktan dolayı meydana gelen yıpranmalar nedeniyle bize tarihini yansıtan birçok detay ne yazık ki kaybolmuş. Ancak yine de binanın tarihi çekiciliğinden kendini kurtaramayan yeni sahipleri binanın sahip olduğun potansiyeli görüp binanın restorasyon ve modernizasyonuna başlamaya karar vermişler.

Binanın aynı zamanda sahibi de olan Ricardo Moreno ve ekibinin tecrübeli ve hünerli ellerinde, binanın zamanımıza kadar sağ salim gelebilmiş olan dış cephesi yeni bir görünüme kavuşturulurken, restorasyon sürecinde yaşam alanlarına da cömertçe yer ayrılması başarılmış. Şimdi gelin, bu harika restorasyon örneğine biraz daha yakından bakalım.