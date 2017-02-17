Bahçeleriniz için 10 farklı çeşme ve ağlayan duvar modeli

Bahçe peyzajı veya düzenlemesi içinde yer alan çeşmeler, süs havuzları veya ağlayan duvarlar daha dekoratif ve görsel bir bahçe oluşturulmasından temel unsurlardır. Günümüzde modern çeşme ve ağlayan duvarlar kullanılarak şık ve görsel anlamda muhteşem bahçeler oluşturulurken kimi modellerde de sadece bir çeşme veya ağlayan duvar ile düzenleme yapılıyor. Bu gün çeşmeler, süs havuzları ve ağlayan duvarlar kullanılarak hayata geçirilen kusursuz güzellikteki bahçe düzenlemelerini homify farkı ile inceliyoruz. Kendi bahçenize uygun olan modeli tercih ederek dinlenme alanı olarak kullanabileceğiniz bir bahçe ortaya çıkarabilirsiniz.
Su aynaları her alanda istenilen boyutlarda uygulanabilen dekor ürünleri olduğu için bahçenizin büyüklüğü önemsiz bir hale gelmektedir. Bahçenizde istediğiniz şekillerde kullanabileceğiniz su aynası resimdeki gibi modern bir düzenleme yapmanıza olanak sağlar.
Ağlayan duvarlar için bahçenizde entegre bir duvar alanı olması yeterlidir. Bu alana yapılacak olan tesisatlar ile bu duvar istediğiniz zaman ağlayan duvar haline gelecektir. Ağlayan duvar gem evinize hem de bahçenize daha modern bir hava verecektir.
Ağlayan duvarlar için modern tasarımlar tercih edebilir, farklı tasarımlar ile farkınızı ortaya koyarken evinizin göz alıcı bir güzelliğe sahip olmasına katkı sağlayabilirsiniz.
Süs havuzları monte edildikleri alanı bir cennet haline getiren, modern terapi alanı olması ile ruhunuzu dinlendirdiğiniz havuzlardır. Bu nedenle bahçenizin boyutu ile orantılı olarak tercih edeceğiniz süs havuzları kusursuz bir bahçeye sahip olmanızı sağlayacaktır.
Avrupai tasarımlardan biri olan zen tasarımlar aynı zamanda süs havuzu olarak da kullanılabilir. Örnekte olduğu gibi içine renkli nehir taşları yerleştirerek muhteşem bir havuza sahip olmak sizin elinizde.
Bahçe düzenlemelerinde genel olarak kullanılan çeşmeler bahçenin daha dekoratif görünmesini sağlar. Örnek bahçe düzenlemesinde olduğu gibi ahşap çerçeveli bir çeşme bahçenizin daha şık ve zarif olmasını sağlayacaktır.
Bahçe içinde uygulayacağınız doğal bir çeşme tasarımı bahçenizin doğal görünmesinin yanında hayranlık uyandıran bir güzelliğe de sahip olmasını sağlayacaktır. Yeşil bitki uygulaması ile pekiştirerek süs havuzu veya çeşmenin doğallığını pekiştirebilirsiniz.
Ağlayan duvarlar için ahşap ve bambular ile yapılan oryantal stil olarak adlandırılan tasarımlar ile hem doğal hem de farklı bir ağlayan duvar tercih ederek bahçenizin mükemmel olmasını sağlayabilirsiniz.
Modern ve farklı bir tasarım olan bu havuz küçük bahçeler ile kış bahçeleri için oldukça idealdir. Belirli bir hacimde yer alan ve dekoratif özelliği ile göz alıcı bir güzelliği bulunan bu havuz her bahçenin zarafetini artıracaktır.