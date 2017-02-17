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Bahçeleriniz için 10 farklı çeşme ve ağlayan duvar modeli

umit atdağ umit atdağ
PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
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Bahçe peyzajı veya düzenlemesi içinde yer alan çeşmeler, süs havuzları veya ağlayan duvarlar daha dekoratif ve görsel bir bahçe oluşturulmasından temel unsurlardır. Günümüzde modern çeşme ve ağlayan duvarlar kullanılarak şık ve görsel anlamda muhteşem bahçeler oluşturulurken  kimi modellerde de   sadece bir çeşme veya ağlayan duvar ile düzenleme yapılıyor. Bu gün çeşmeler, süs havuzları ve ağlayan duvarlar kullanılarak hayata geçirilen kusursuz güzellikteki bahçe düzenlemelerini homify farkı ile inceliyoruz. Kendi bahçenize uygun olan modeli tercih ederek dinlenme alanı olarak kullanabileceğiniz bir bahçe ortaya çıkarabilirsiniz.

Su aynası

Stainless Steel Metal Water Feature Unique Landscapes Modern Bahçe
Unique Landscapes

Stainless Steel Metal Water Feature

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Su aynaları her alanda istenilen boyutlarda uygulanabilen dekor ürünleri olduğu için bahçenizin büyüklüğü önemsiz bir hale gelmektedir. Bahçenizde istediğiniz şekillerde kullanabileceğiniz su aynası resimdeki gibi modern bir düzenleme yapmanıza olanak sağlar.

Entegre duvar

Casa de la Musica, Arquitectura Positiva Arquitectura Positiva Tropikal Bahçe
Arquitectura Positiva

Arquitectura Positiva
Arquitectura Positiva
Arquitectura Positiva

Ağlayan duvarlar için bahçenizde entegre bir duvar alanı olması yeterlidir. Bu alana yapılacak olan tesisatlar ile bu duvar istediğiniz zaman ağlayan duvar haline gelecektir. Ağlayan duvar gem evinize hem de bahçenize daha modern bir hava verecektir.

Modern tasarımlar

Patio, la encantada, Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion Modern Bahçe
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion

Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion

Ağlayan duvarlar için modern tasarımlar tercih edebilir, farklı tasarımlar ile farkınızı ortaya koyarken evinizin göz alıcı bir güzelliğe sahip olmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Süs havuzları

Stone Water Fountain Unique Landscapes Klasik Bahçe
Unique Landscapes

Stone Water Fountain

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Süs havuzları monte edildikleri alanı bir cennet haline getiren, modern terapi alanı olması ile ruhunuzu dinlendirdiğiniz havuzlardır. Bu nedenle bahçenizin boyutu ile orantılı olarak tercih edeceğiniz süs havuzları kusursuz bir bahçeye sahip olmanızı sağlayacaktır.

Zen kaynaklar

A contemporary industrial garden Robert Hughes Garden Design BahçeHavuz & Göletler Water feature,corten steel
Robert Hughes Garden Design

A contemporary industrial garden

Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design

Avrupai tasarımlardan biri olan zen tasarımlar aynı zamanda süs havuzu olarak da kullanılabilir. Örnekte olduğu gibi içine renkli nehir taşları yerleştirerek muhteşem bir havuza sahip olmak sizin elinizde.

Dekoratif çeşmeler

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Bahçe düzenlemelerinde   genel olarak kullanılan çeşmeler bahçenin daha dekoratif görünmesini sağlar. Örnek bahçe düzenlemesinde olduğu gibi ahşap çerçeveli bir çeşme bahçenizin daha şık ve zarif olmasını sağlayacaktır.

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Doğal çeşmeler

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Modern Bahçe
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

Bahçe içinde uygulayacağınız doğal bir çeşme tasarımı bahçenizin doğal görünmesinin yanında hayranlık uyandıran bir güzelliğe de sahip olmasını sağlayacaktır. Yeşil bitki uygulaması ile pekiştirerek süs havuzu veya çeşmenin doğallığını pekiştirebilirsiniz.

Oryantal stili

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Ağlayan duvarlar için ahşap ve bambular ile yapılan oryantal stil olarak adlandırılan tasarımlar ile hem doğal hem de farklı bir ağlayan duvar tercih ederek bahçenizin mükemmel olmasını sağlayabilirsiniz.

Modern havuzlar

fontaine, AMB AMB Modern Bahçe
AMB

AMB
AMB
AMB

Modern ve farklı bir tasarım olan bu havuz küçük bahçeler ile kış bahçeleri için oldukça idealdir. Belirli bir hacimde  yer alan ve dekoratif özelliği ile göz alıcı bir güzelliği bulunan bu havuz her bahçenin zarafetini artıracaktır.

Küçük çeşmeler

Fontaine de Jardin, Janelabe Janelabe Modern Bahçe
Janelabe

Janelabe
Janelabe
Janelabe

Küçük çeşmeler genellikle küçük bahçelerde tercih edilen ve bu bahçeleri güzelleştirdiği gibi daha dekoratif hale getiren çeşmelerdir. Bu çeşmeleri tercih ederek mükemmel bahçe peyzajlarına imza atabilirsiniz.

Küçük bir bütçeyle gerçekleştirilen harika bir tadilat projesi
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