Bahçeleriniz için 10 farklı çeşme ve ağlayan duvar modeli

Bahçe peyzajı veya düzenlemesi içinde yer alan çeşmeler, süs havuzları veya ağlayan duvarlar daha dekoratif ve görsel bir bahçe oluşturulmasından temel unsurlardır. Günümüzde modern çeşme ve ağlayan duvarlar kullanılarak şık ve görsel anlamda muhteşem bahçeler oluşturulurken kimi modellerde de sadece bir çeşme veya ağlayan duvar ile düzenleme yapılıyor. Bu gün çeşmeler, süs havuzları ve ağlayan duvarlar kullanılarak hayata geçirilen kusursuz güzellikteki bahçe düzenlemelerini homify farkı ile inceliyoruz. Kendi bahçenize uygun olan modeli tercih ederek dinlenme alanı olarak kullanabileceğiniz bir bahçe ortaya çıkarabilirsiniz.