Ucuz, hızlı yapılıyor ve çok güzel: 10 ev modeli

Günümüzde inşaat teknolojisi ilerlemiş olmasına karşın süreler oldukça uzun olmakta ve bu sürelerin sonunda oluşan maliyetler çok fazla olduğundan hayal ettiğiniz eve sahip olmak biraz zor olmaktadır. Bu olumsuz durumun ortadan kalkması için çok hızlı bir şekilde hayata geçirilebilen, uygulaması kolay olan ve kolay bir uygulama ile muhteşem güzellikte bir ev ortaya çıkaran farklı yöntemler de vardır. Bu yöntemler ile şirin, sıcak, samimi ve huzur dolu bir eve sahip olabilir, devasa bütçeler harcamak zorunda kalmadan bir ev sahibi olabilirsiniz. Homify ev modelleri sayfasında yer alan bu modelleri inceleyerek kısa sürede şirin bir eve sahip olabilirsiniz.
Geleneksel taş evler kısa süre de inşa edilebilen ve taşın özelliği ile yalıtımı kendiliğinden oluşan ev modelleridir. Şirin bir çatı sistemi ile sadece duvarlarını hayata geçirerek muhteşem bir ev sahibi olabilir, bütçenizi zorlamadan şirin ve şık bir ev ortaya çıkarabilirsiniz.
Genel olarak tercih edilen küçük evler artık farklı malzemeler ile inşa edilmektedir. Bu örnekte yer alan ahşap kullanılarak yapılmış olan ev betopan malzeme ile kaplanarak sıcak ve yağıştan korunmuş ve uzun ömürlü olması sağlanmıştır. İnşa süreci toplamda bir ay süren bu ev bir aile için oldukça idealdir.
Ahşap evler şekillendirmesi ve inşası kolay olan evler olduğu için çok kısa süre de çok dirin ve dekoratif bir şekilde inşa edilebilir. İstediğiniz özelliklerde yapılabilen bu evler doğal olması nedeniyle size konforlu bir ev ve şirin bir güzellik sunacaktır.
Kısa süre de inşa edilebien bir diğer ev modeli de konteyner evlerdir. Bu evler çok kısa süre de istenilen özelliklerde inşa edilebilir ve kolay bir yaşam tarzı sunarlar. Bu nedenle günümüzde oldukça fazla rağbet görüyorlar.
Küçük, bir oda veya salondan oluşan betonarme evler de kısa süre de inşa edilen ve muhteşem bir güzellik oluşturan evlerdir. İç ve dış cephe dekorasyonu ile hayran bırakacak kadar dekoratif evler haline gelebilir.
Konteyner evler maliyet açısından daha düşük bütçelere inşa edilebilir. Malzeme olarak ahşap kullandığınızda resimdeki gibi doğa ile uyumlu doğal ve şık bir ev sahibi olabilir ve muhteşem bir güzellik ortaya çıkarabilirsiniz.
Kullanılan malzeme olarak ahşap, metal, alçıpan veya betopan tercih edildiğinde kısa sürede şirin bir ev ortaya çıkarılabilir. evin yer aldığı konuma göre doğal malzemeler ile kaplama yaparak hem şirin hem de doğal bir ev oluşturmuş olursunuz. Doğa içinde doğal bir ev uzun ve mutlu bir yaşam demektir.
Ev tasarımlarında basit tasarımlar oldukça önemlidir. Tarzınıza göre basit bir tasarım yaparak kısa süre de hayata geçirebilir, Aydınlatma ve dış cephe dekorasyonu ile evinizi ilgi çeken ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olan bir ev haline getirebilirsiniz. Bu ev aynı zamanda bütçenizi zorlamayacak ve şirin bir ev olarak görenleri mest edecektir.
Köylerde ve kırsal kesimde tercih edilen saman, günümüzde de yalıtım malzemesi olarak tercih edilmektedir. Saman ahşap plakalar arasında preslenmiş halde kullanıldığında en ucuz yalıtım malzemesi olur. Bu örnekte de saman kullanılarak kısa süre de inşa edilmiş bir ev modeli yer alıyor.
Konteynerlar deniz kenarında kullanılacak ise korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmalı ve resimdeki örnekte olduğu gibi ayaklara sahip olmalıdır. Bu sayede hem korozyona dayanıklı uzun ömürlü evler inşa edilmiş olur hem de kısa süre de deniz kenarında keyif yapabileceğiniz bir eve sahip olmuş olursunuz.