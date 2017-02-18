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Ucuz, hızlı yapılıyor ve çok güzel: 10 ev modeli

umit atdağ umit atdağ
PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Prefabrik ev
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Günümüzde inşaat teknolojisi ilerlemiş olmasına karşın süreler oldukça uzun olmakta ve bu sürelerin sonunda oluşan maliyetler çok fazla olduğundan hayal ettiğiniz eve sahip olmak biraz zor olmaktadır. Bu olumsuz durumun ortadan kalkması için çok hızlı bir şekilde hayata geçirilebilen, uygulaması kolay olan ve kolay bir uygulama ile muhteşem güzellikte bir ev ortaya çıkaran farklı yöntemler de vardır. Bu yöntemler ile şirin, sıcak, samimi ve huzur dolu bir eve sahip olabilir, devasa bütçeler harcamak zorunda kalmadan bir ev sahibi olabilirsiniz. Homify ev modelleri sayfasında yer alan bu modelleri inceleyerek kısa sürede şirin bir eve sahip olabilirsiniz.

Taş evler

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Geleneksel taş evler kısa süre de inşa edilebilen ve taşın özelliği ile yalıtımı kendiliğinden oluşan ev modelleridir. Şirin bir çatı sistemi ile sadece duvarlarını hayata geçirerek muhteşem bir ev sahibi olabilir, bütçenizi zorlamadan şirin ve şık bir ev ortaya çıkarabilirsiniz.

Küçük ama zarif

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Kırsal Evler
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Genel olarak tercih edilen küçük evler artık farklı malzemeler ile inşa edilmektedir. Bu örnekte yer alan  ahşap kullanılarak yapılmış olan ev betopan malzeme ile kaplanarak sıcak ve yağıştan korunmuş ve uzun ömürlü olması sağlanmıştır. İnşa süreci toplamda bir ay süren bu ev bir aile için oldukça idealdir.

Ahşap evler

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Ahşap evler şekillendirmesi ve inşası kolay olan evler olduğu için  çok kısa süre de çok dirin ve dekoratif bir şekilde inşa edilebilir. İstediğiniz özelliklerde yapılabilen bu evler doğal olması nedeniyle size konforlu bir ev ve şirin  bir güzellik sunacaktır.

Konteyner evler

Steel Nest on Greenfield thinkTREE Architects and Partners Modern Evler
thinkTREE Architects and Partners

Steel Nest on Greenfield

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

Kısa süre de inşa edilebien bir diğer ev modeli de konteyner evlerdir. Bu evler çok kısa süre de istenilen özelliklerde inşa edilebilir ve kolay bir yaşam tarzı sunarlar. Bu nedenle günümüzde oldukça fazla rağbet görüyorlar.

Betonarme evler

Puerto Roldán - Lote 390, Erb Santiago Erb Santiago Modern Evler
Erb Santiago

Erb Santiago
Erb Santiago
Erb Santiago

Küçük, bir oda veya salondan oluşan betonarme evler de kısa süre de inşa edilen ve muhteşem bir güzellik oluşturan evlerdir. İç ve dış cephe dekorasyonu ile hayran bırakacak kadar dekoratif evler haline gelebilir.

Ahşap konteynerler

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Prefabrik ev
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Konteyner evler maliyet açısından daha düşük bütçelere inşa edilebilir. Malzeme olarak ahşap kullandığınızda resimdeki gibi doğa ile uyumlu doğal ve şık bir ev sahibi olabilir ve muhteşem bir güzellik ortaya çıkarabilirsiniz.

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Doğal evler

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Kullanılan malzeme olarak ahşap, metal, alçıpan veya betopan tercih edildiğinde kısa sürede şirin bir ev ortaya çıkarılabilir. evin yer aldığı konuma göre doğal malzemeler ile kaplama yaparak hem şirin hem de doğal bir ev oluşturmuş olursunuz. Doğa içinde doğal bir ev uzun ve mutlu bir yaşam demektir.

Basit tasarımlar

Casa Manifiesto, James & Mau Arquitectura James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura

James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura
James & Mau Arquitectura

Ev tasarımlarında basit tasarımlar oldukça önemlidir. Tarzınıza göre basit bir tasarım yaparak kısa süre de hayata geçirebilir, Aydınlatma ve dış cephe dekorasyonu ile evinizi ilgi çeken ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olan bir ev haline getirebilirsiniz. Bu ev aynı zamanda bütçenizi zorlamayacak ve şirin bir ev olarak görenleri mest edecektir.

Saman evler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Köylerde ve kırsal kesimde tercih edilen saman, günümüzde de yalıtım malzemesi olarak tercih edilmektedir. Saman ahşap plakalar arasında preslenmiş halde kullanıldığında en ucuz yalıtım malzemesi olur. Bu örnekte de saman kullanılarak kısa süre de inşa edilmiş bir ev modeli yer alıyor.

Deniz evleri

homify
homify

homify
homify
homify

Konteynerlar deniz kenarında kullanılacak ise korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmalı ve resimdeki örnekte olduğu gibi ayaklara sahip olmalıdır.  Bu sayede hem korozyona dayanıklı uzun ömürlü evler inşa edilmiş olur hem de kısa süre de deniz kenarında keyif yapabileceğiniz bir eve sahip olmuş olursunuz.

Küçük ve modern bir dubleks daire
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