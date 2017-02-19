Her odası insana ilham veren şahane bir daire

Bir evi mobilya ve dekor ile muhteşem bir ev haline getirmek bir sanat olduğu için ev hanımları da birer sanatçı haline gelmektedir. Bir evin yalın hali ile mobilya ile dekore edilmiş hali çok farklıdır. Ancak dekorasyon yapılırken görselliğin ve uyumun ön planda olması çok önemlidir. Uyum ve görsellik bir bütün olarak düşünülmeli ve dekorasyon bu bütün çerçevesinde yapılmalıdır. Bu gün bu bütünü anlatan ve uyumu ile göz kamaştıran bir eve misafir oluyoruz. Her detayı ve ayrıntısı muhteşem bir şekilde dekore edilen bu ev Markham Stagers tarafından hayata geçirilmiş ve Barcelona'nın incisi olarak bilinmektedir. Geniş odalar, dar koridorlar, doğal ışık ve mobilyalar bir bütün olarak tasarlanmış ve kusursuz bir ev ortaya çıkarılmış. Modern bir dekor ile muhteşem bir evin nasıl ortaya çıkarıldığını birlikte inceleyelim.
Evin ana kapısından içeri adım attığınızda sizi ince ve uzun bir koridor karşılıyor. Bu koridor normal standartlara göre uzun olduğu için doğal ışık alması sağlanarak aydınlık bir hale getirilmiş, beyaz renk ile bu aydınlık ekiştirilmiş. ayrıca duvarlar yalın bırakılmış ve koridorun uzun olmasından kaynaklı kasvetli havası ferah ve yumuşak bir havaya dönüştürülmüş.
Evin tüm odalarında ve koridorlarında açık tonlar tercih edilerek ferah ve aydınlık bir iç ortam oluşturulmuş. Bu seçimle iç mekan dekorasyonlarında kolaylık sağlanmış. Seçilen mobilyalar da açık tonlara sahip olduğu için uyum kolay bir şekilde sağlanmış ve bir bütünün parçası olan mobilyalar eve değer katmış.
Ev içinde yer alan geniş odalarda potansiyel boş alanlar dekorasyon hileleri kullanılarak kapatılmış. Bu yöntem ile oda içinde ölü alanların oluşması ve dekorasyonun kötü görünmesi önlenmiş. Duvara yerleştirilen büyük ölçekli tablolar geniş duvarların yalın bir şekilde kötü görünmesini önleyerek dekorasyona katkı sağlamasına yardımcı olmuş.
Evin yemek alanı manzarası olan bir bölüme yapılarak yemek saatlerinin özel saatler olduğu pekiştirilmiş. Geniş cam duvarı ile doğal ışığın bu alana dolması sağlanmış. Bu sayede ferah ve aydınlık bir yemek alanı oluşturulurken seçilen mobilyalar ve tercih edilen renkler ile muhteşem bir yemek alanı oluşturulmuş. Aydınlatma armatür renginden duvardaki tabloda yer alan renklere kadar en ince ayrıntısına kadar düşünülen bu alan evin en şık alanlarından biri olmuş.
Dekorasyon yapılırken bir düzen çerçevesinde yapılmış ve disiplinden asla taviz verilmemiş. Evin girişinden başlayan dekorasyon tarzı odalara göre değiştirilmemiş ve ilk girişten itibaren bir düzenin devam ettirilmesi sağlanarak muhteşem bir bütünlük ortaya çıkarılmış. Geniş ve aydınlık odalar, şık aydınlatma armatürleri ve kusursuz dekorasyon ile ortaya resimdeki gibi muhteşem bir dekorasyon çıkmış.
Evin manzaraya hakim olduğu köşe ölü alan olarak bırakılmamış ve bu alan manzaraya karşı bir dinlenme alanı olarak dekore edilmiş. Bu teknik ile hem ölü alan dekorasyona katılmış ve şık bir dekorasyona imza atılmış hem de ev sakinleri için özel bir dinlenme alanı oluşturulmuş.