Her odası insana ilham veren şahane bir daire

Bir evi mobilya ve dekor ile muhteşem bir ev haline getirmek bir sanat olduğu için ev hanımları da birer sanatçı haline gelmektedir. Bir evin yalın hali ile mobilya ile dekore edilmiş hali çok farklıdır. Ancak dekorasyon yapılırken görselliğin ve uyumun ön planda olması çok önemlidir. Uyum ve görsellik bir bütün olarak düşünülmeli ve dekorasyon bu bütün çerçevesinde yapılmalıdır. Bu gün bu bütünü anlatan ve uyumu ile göz kamaştıran bir eve misafir oluyoruz. Her detayı ve ayrıntısı muhteşem bir şekilde dekore edilen bu ev Markham Stagers tarafından hayata geçirilmiş ve Barcelona'nın incisi olarak bilinmektedir. Geniş odalar, dar koridorlar, doğal ışık ve mobilyalar bir bütün olarak tasarlanmış ve kusursuz bir ev ortaya çıkarılmış. Modern bir dekor ile muhteşem bir evin nasıl ortaya çıkarıldığını birlikte inceleyelim.