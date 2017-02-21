Küçük mutfaklar için Türkiye'den 6 ilham verici fikir

Mutfak dizaynı ile ilgili ilham veren birçok yenilik ve özgün fikirler dekorasyonu renklendiriyor. Çok amaçlı kullanılabilen mutfak elemanları tasarım aşamasında ihtiyaca göre uygun ebatlarda ve genişlikte tasarlanarak daha işlevsel hale gelebilir ve hayatınızı kolaylaştırır. Gizli çekmeceler, ek tezgahlar, akılcı depolama sistemleri ile küçük mutfaklarda ekstra yer kazanabilirsiniz. Mutfakta depolama sistemleri için ölü alanlardan, kullanılmayan boşluklara kadar birçok dezavantajı avantaja dönüştürebilirsiniz. Akılcı çözümlerle mutfak dekorasyonunda fark yaratacak ve ekstra alan kazanmanızı sağlayacak 6 örnek derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Mutfaklarda renk kullanımı dekorasyonu ve atmosferi büyük ölçüde etkiler. Hangi stil ve tarzı uygularsanız uygulayın, dize hitap edecek bir mutfak dekorasyonu için önceden bir renk paleti belirleyin. Kontrast renkler ilginizi çekiyorsa, örnek görseldeki gibi beyaz lake dolaplarla siyah mutfak tezgahının oluşturduğu uyumu kullanabilirsiniz. Kontrast zeminlerle daha dinamik bir atmosfer oluşturmak mümkün. Küçük mutfaklarda iç açıcı bir atmosfer için açık renk tonlarına yönelin. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Mutfak tezgahı önemli bir ihtiyaçtır. Eğer büyük bir mutfağa sahip değilseniz, bazen ekstra tezgah alnına ihtiyaç duyabilirsiniz. El altında ekstra tezgaha sahip olmak istiyorsanız ek tezgah tasarlatabilir, ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda kullanabilirsiniz. İhtiyaç duyulmadığı zamanlarda kaldırılabilen, katlanabilen ek tezgah modeli ilginizi çekebilir. Ek tezgah modellerini tasarlarken katlanabilen ya da sürgülü sistemlerle yerine geri koyulan modeller dizayn ettirebilirsiniz. Pratik ve işlevsel ek tezgah modelleri işlerinizi kolaylaştıracaktır.
Mutfaklarınızda dekoratif amaçlı sepetler kullanmaya ne dersiniz? Hem sempatik bir görünüm hem de depolama ihtiyacını muntazam karşılayacak dekoratif fikirler ilginizi çekebilir. Açık raf sistemleri döşeme zemini alanından yer kazandırır ve depolama ihtiyacını duvarlara taşımanızı sağlar. Böylelikle küçük mutfaklarda daha fazla zemin alanı kullanıma açılır. Açık raf sistemleri ile sepet ya da benzer gereçlerin bir arada kullanılması, hem düzenli hem de estetik bir görünüm oluşturmanızı sağlayacaktır.
Natürel malzemelerin dekorasyona kattığı huzur veren atmosfer, her eve yakışır. Retro mobilya ve eşyaların kullanımı mutfak dekorasyonuna fark yaratacaktır. Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratabilir, estetiği ön plana çıkarabilirsiniz. Daha kullanışlı ve ferah bir mutfak dizaynı için alanları elverişli kullanmak gerekir. Büyük yemek masası ve sandalyelere gerek kalmaksızın, bar tabureleri ile mutfakta yemek alanını işlevsel amaçlı dizayn edebilirsiniz. Pratik kullanım olanakları sunan mobilyalarla mutfağınızda şık ve kullanışlı alanlar dekore edebilirsiniz.
Mutfaklarınızda akılcı depolama sistemlerini ihtiyacınıza göre dizayn ettirebilirsiniz. Gizli çekmeceler özellikle çocuklu evlerde güvenlik amaçlı kullanılabilir. Farklı ebatlarda çekmeceler dizayn ederek sadece ihtiyacı karşılayan depolama sistemleri ile alanları maksimum verimle kullanabilirsiniz. Kavanozlar ve konserveler için ayrı ebatlarda çekmeceler ya da raf sistemlerini değerlendirebilirsiniz. Mutfağınızdaki ihtiyaca göre, kavanozlar, konserveler, bakliyat ürünleri, baharatlıklar, çatal ve bıçaklar gibi birçok mutfak gereci ve ürününü göz önüne alarak çekmece ve raf ebatlarını düzenleyebilirsiniz.
Mutfaklarınızda yemek alanı için ekstra yer ayıramıyorsanız, mutfak ile yemek alanı ilişkisini kolaylaştıracak bir servis penceresi dizayn ettirebilirsiniz. Böylelikle mutfak ile oturma alanı ilişkisini daha pratik bir şekilde sağlayabilir ve daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Mutfaklarda servis penceresi, aynı zamanda konuklarınızdan uzaklaşmamanızı ve ihtiyaç dahilinde pratik bir şekilde servis sunmanızı sağlayabilir. Mutfak dekorasyonunda fark yaratmak için fonksiyonel detayları düşünün, ihtiyaçlarınızı belirleyin ve hayatınızı kolaylaştırın.
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