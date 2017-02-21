Küçük mutfaklar için Türkiye'den 6 ilham verici fikir

Mutfaklarınızda yemek alanı için ekstra yer ayıramıyorsanız, mutfak ile yemek alanı ilişkisini kolaylaştıracak bir servis penceresi dizayn ettirebilirsiniz. Böylelikle mutfak ile oturma alanı ilişkisini daha pratik bir şekilde sağlayabilir ve daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Mutfaklarda servis penceresi, aynı zamanda konuklarınızdan uzaklaşmamanızı ve ihtiyaç dahilinde pratik bir şekilde servis sunmanızı sağlayabilir. Mutfak dekorasyonunda fark yaratmak için fonksiyonel detayları düşünün, ihtiyaçlarınızı belirleyin ve hayatınızı kolaylaştırın.

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