Ev dekorasyonu yaparak geçinmeye nasıl başlarım?

Yaşam alanlarını dönüştürmeyi seviyor ve dekore etmekten keyif mi alıyorsunuz? Gerek zemin dokularından, gerek mobilya ve eşyaların konumlanmasına birçok detay içeren dekorasyon işi keyifli olduğu kadar zaman ve emek harcanan bir iştir. Uzmanlık seviyesine getirmek için bazı hazırlıklar ve süreç içerir. Öncelikle işe başlamadan önce araştırma, hazırlık ve süreç içinde öğrenme aşamalarını tanımlamak daha doğru olur. Belirgin bir sistematiğe oturttuktan sonra, öğrenim, kazanım ve yetenekleri değerlendirme aşaması oldukça keyifli bir hale gelecektir. Tüm bunların yanı sıra, yapılacak işler doğrultusunda finans sağlanması, gerekli maddi sınırların belirlenmesi, iletişim bağlantılarının kurulacağı hazırlıkların da öncelikli aşamalardan bazıları olarak belirlenir. Eğitim sürecini geçirdiyseniz, kendinize ait bir şirket açma adımlarını atabilir, ya da iç mimari ve dekorasyon üzerine çalışan şirketlere dahil olabilirsiniz. İç mimari ve dizayn üzerine mesleki kariyer yapmak üzere hazırlanan, bu işi sadece bir hobi olmaktan öteye taşımak isteyenler için bazı aşama başlıklarını derledik.
Herşeyden önce sorulması gereken ilk soru dekorasyon işinin sizin için uygun olup olmadığıdır. Sadece bir mekanı dekore etmekten öte, bunu bir geçim kaynağı haline getirmek için, çeşitli eğitimleri almak, fonksiyonu oluşturmak üzere hazırlıklar yapmak gerekebilir. Halihazırda devam ettiğiniz başka bir mesleğiniz varsa, dekorasyon dünyasına girmeden önce uygun zamanı ayırabilmelisiniz. Sistematik ve eğitim bazında ayrılan zaman ve emek yapılacak işin daha detaylı ve incelikli bir hale gelmesini sağlar. İç mimari eğitimi veren çeşitli okulların yanı sıra, dekoratörlüğe adım olarak uzmanların eğitim verdiği kurslardan da faydalanabilirsiniz. Halihazırda diğer işinizi bırakmayı düşünüyorsanız, öncelikle kendinize dekorasyon işi için gerekli zaman, araştırma ve öğrenim süreci ve yetenekleriniz olup olmadığını sorgulamalısınız. Potansiyel müşteri ağına sahip olup olmadığınızı da gözden geçirmelisiniz, dolayısıyla sistematiği oluşturacak planlama yapmalısınız. Eğer iç mimari ve tasarımla ilgileniyorsanız, yetenekleriniz ve gerekli eğitimlerin sonucunda, finansal ihtiyaçları ve müşteri ağını oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Hiçbir eğitim almadan müşterilerin güvenini kazanmak, planlama ve sistematiği oluşturmak ve uygulama aşamalarını hata yapmaksızın değerlendirmek oldukça zor olacaktır. İlgili eğitimin sağlanması için araştırma ve sürecinden geçmeli, bunu belli bir zaman aralığında ön hazırlık için değerlendirmelisiniz. İş sürecinde devamlılığı esas olan tasarlama, uygulama ve öğrenme süreci mütemadiyen devam edecektir. İç mimari ve dekorasyon ile ilgili belli kurslardan, yarı zamanlı uzmanların yanında kendinizi eğitseniz bile bu iş adına önemli bir mesafe katedeceksiniz. Dolayısıyla ilgili eğitimler, kurslar ve okul derslerinin mühim derecede katkı sağladığını söylemeliyiz.
Eğer yeterli zaman ve mali kaynak var ise, iç mimari ve tasarım üzerine ilgili üniversite bölümlerini okuyarak, alanında akademik kariyer yaparak uzmanlaşabilirsiniz. Ayrıca iç mimari ve dekorasyon işini öğreneceğiniz üniversite ve bölümlerin yanı sıra, uzaktan eğitim alabileceğiniz internet tabanlı eğitim ve öğretim kursları, ilgili akşam okulları ve iç mimari üzerine çalışan şirketler de öğrenim alanlarından bazıları olacaktır. Araştırma ve öğrenme aşaması iç mimari ve tasarım mevzularının vazgeçilmez aşamalarındandır, deneyim güç ve güven sağlamanın anahtarı olacaktır.
Siz olsanız hiçbir deneyimi olmayan birine ödeme yapar mısınız? Tecrübe kazanmak için atılacak en önemli adımlardan biri, bir iç mimar ya da mimar ile birlikte stajyer ya da gönüllü olarak çalışmak olacaktır. Alanında doğru adımlar atmak ve iş kariyerinizde sağlam bir yol izlemek için, tecrübe ile sabit öğrenme yolu ileride oluşabilecek hataların tekrarlanmasını önleyecektir. Dolayısıyla sadece öğrenmekle kalmayacak, olası hatalardan oluşabilecek zaman ve müşteri ile aranızda güven kaybını önleyebileceksiniz. İç mimari ve tasarımla ilgili gönüllü çalıştığınız işler özgeçmişinizin bir parçasını oluştururken, referanslarınızın da alacağınız diğer işlerde bir yer edineceğini unutmayın. Kısa bir araştırma sürecinden sonra, bulunduğunuz bölgede size uyun bir şirket bulabilir, çalışmalarını internet üzerinden kolaylıkla takip edebilir ve başvurabilirsiniz. Unutmayın ki gönüllü olarak çalışmak istediğiniz iç mimari ve tasarım firmalarında uygun pozisyon yakalamanız sanıldığı kadar zor olmayacak, ihtiyacınız olan birikimlerinizi kazanmanıza yardımcı olacaktır. Gönüllü işler bazen sevilmeyen ve ücretlendirilmemesi açısından tercih edilmeyen bir mevzu olabilir, fakat müşterilerinizin de güvenini kazanmanızı sağlayacak tecrübe ve bilgi birikimini sağlayacaktır.
Müşteri güvenini sağlamak için oluşturacağınız portföy oldukça ilgi çekecektir. İhalelerden ve çevreden sağlanan iş alımlarının yanı sıra, tecrübe edilen işlerin, tasarımların katkıları ile bir portföy oluşturulacaktır. Bir müşteriniz size geliyor ve salonunu dekore etmek istiyorsa, ilgisini çekebilecek daha önceki tasarım ve dekorasyon işlerinizin görselleri oldukça yardımcı olacaktır. Gelen müşterinin hangi stilde ve tarzda bir mekan tasarlatmak istediğini bile, birlikte konuşmanın yanı sıra, önceden hazırladığınız portföy üzerinden değerlendirebileceksiniz.
Potansiyel müşteri için planlar, görünüşler ve taslaklar, eskizler ve görsellerden oluşan portföy yapılacak işler hakkında bir fikir verebilir ve kararların alınmasında yardımcı olabilir. Çıktılardan oluşan çalışmaların yanı sıra online çalışma planları ve görsellerinizi, internet sayfanızda da paylaşabilir, ilgililerin size ulaşırken çalışma örnekleriniz hakkında fikir almalarını portföyler sayesinde sağlayabilirsiniz. İç dekorasyon ve tasarımlarla ilgili çalışıyorsanız, portföyde kullanılacak çizimlerin,plan ve görsellerin yüksek çözünürlüklü olmasına özen gösteriniz. Görsel sanatlar birbirini destekler, dolayısıyla portföyünüzde kullanacağınız görselleri düzenlemek ve çözünürlük kalitesini uzman seviyesinde kontrol edebilmek için, fotoğrafçılık kursları ile ayrıca ilgilenebilirsiniz. Portföyde kullanılacak plan, eskiz ve görsellerin yüksek çözünürlükte olmasının yanı sıra, her görsel altında gerekli yer bilgileri ve kısa açıklamalar ekleyebilirsiniz.
Dekoratörlük ilgili tasarım ve dekor çalışmalarına başladıktan sonra dış kaynaklar ve iş bağlantıları ile ilgili ağlarla ilgili çalışmalar gerekebilir. Örneğin tavan dekoru ile ilgili daima çalışacağınız güvenilir firmalar, ya da döşeme zemini kaplaması için gereksinim duyabileceğiniz adreslere ihtiyacınız olabilir. Bölgesel ve farklı alanlarda uzman firmalarla bağlantıları online ve bire bir kurabilirsiniz. Karşılıklı yarar sağlayan bu bağlantılar, aynı zamanda müşterilerinizin istediği kalitede işler yapmanız için size kolaylık sağlayacaktır. Bölgesel dekorlarla ilgili her konuda tek başınıza uzman olmayacağınız gibi, verimlilik ve uzmanlık seviyesi bağlamında müşterilerinizi memnun etmek için dış kaynaklar ve firmalarla bağlantılardan sürekli faydalanabilirsiniz.
Belirli bir alanda uzmanlaşabilir, müşterilerinizin belli mekan ve bölge dekorları için ilk akla getirdikleri isimlerden olabilirsiniz. Dolayısıyla belirli mekanlar, bölgesel zeminler veya belli bir çizgiyi yakalayan tarz ve stilleri takip eden bir anlayış sunabilirsiniz. Odaklandığınız bölge ve iç tasarım alanları ile kendi mimari dilinizi ve tarzınızı oluşturacaksınız. Örneğin genç ve çocuk odaları üzerine uzmanlaşmak, yaratıcılık, gençlerin ilgilerini çekebilecek yatak takımı modelleri, konseptler ve belli parametreleri yönetmek, uzmanlaşmak gerektirebilir. Farklı bir tarz üzerine yoğunlaşabilir örneğin Feng Shui üzerine dizayn hakkında uzmanlık kazandırabilirsiniz.
Ayrıca farklı bir tarzda uzmanlık yakalamak için örnek oluşturabilecek; ’Feng Shui’ye göre yatak odası nasıl döşenir?’ yazımızı inceleyebilirsiniz.
İç mimari ve tasarım ile ilgili çalışan şirketlerde, uzmanlık eğitimlerini almış mimar ve iç mimarların bulunduğu ofislerde ilgili diplomaların yanı sıra, bağlı bulundukları odalarla ilgili kayıtlarını gösteren belgeleri görürsünüz. Müşterileriniz için mekanları dizayn ettirmeden önce çalışma ruhsatlarının ve hatta ilgili sertifikaların bulunduğu içerikler güvenilirlilik bağlamında oldukça etkili olacaktır. Çalışma izinleri, ruhsat ve sigorta işlemleri için mesleki sorumluluk belgelerinizi temin etmeli, güvenilirlilik ve mali mesuliyetleri yerine getirmelisiniz. Klasik stil öğelerle dizayn edilmiş örnek görselimizde gördüğünüz oturma odası dizaynı, Canan Delevi imzası taşıyor.