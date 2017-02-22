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Daha önce duymadığınız sıklıkla uygulanan 6 dekoratif ipucu

Meral Eser Meral Eser
Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas Modern Yatak Odası
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Evinizi güzelleştirmek ve daha kullanışlı hale getirmek için homify'da birçok püf noktası, dekoratif ipuçları, öneriler ve çözümler paylaşıyoruz. Bugün sizlere iç mimarlardan pek duymadığınız, fakat projelerde sıklıkla uygulanan bazı fikirleri derledik. Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için daha pratik çözümler içeren şık ve alternatif çözümler için alt başlıklarımızı inceleyebilirsiniz. Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratmak isteyenler için her zaman evinizi daha güzel hale getirecek bazı küçük hileler mevcuttur. İşte sizlere evinizi güzelleştirmek için bazı küçük hileler!

1. Dinamik bir etki oluşturmak için duvar kağıdı kullanmak

Pebbles Pixers Modern Banyo wall mural,wallpaper,stones,pebbles
Pixers

Pebbles

Pixers
Pixers
Pixers

Basit bir duvar resmi veya duvar kağıdı ile evinizde fantastik bir etki yaratabilir ve çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Örnek görselde sade ve yalın çizgilerle dekore edilen bir banyoda taşlarla duvar dekoru göze hitap ediyor. Taşlarla duvar kağıdı modelleri banyonuzun atmosferini tamamen değiştirebilir. İhtiyaca göre genişlik ve derinlik hissi vermek için duvar kağıtlarını bu amaçla kullanabilirsiniz. 3 boyutlu duvar kağıtları modelleri de daha derin ve göz dolduran duvar dekorları oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.

2. Çok amaçlı çözümlere odaklanmak

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami Minimalist Oturma Odası
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Yatak alanı kaliteli bir uyku için dingin atmosfer ihtiyacı gerektirir. Özellikle doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile daha kaliteli bir uyku alanı dizayn etmek ya da iç açıcı bir atmosfer oluşturmak elinizde. Özellikle küçük ve dar odalar için yatak için ayrılan asmak kat vasıtasıyla depolama sistemlerini bir arada çözebilirsiniz. Tek bünyede depolama ihtiyacı için raf ya da dolap sistemleri ile yatak alanını çözebilirsiniz. Ayrıca çok amaçlı çözümler ekstra alan kazanmanızı sağlar.

3. Genişlik algısı için ayna duvar kullanmak

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas Modern Yatak Odası
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

Özellikle şehir hayatını tercih edenler için apartman daireleri ve küçük odalara hapsolmak bir dert. Daha geniş ve ferah iç mekan dizaynı için pratik fikirleri değerlendirmek gerek. Bu örnekte ayna duvar kullanımı ile küçük odalarda daha ferah ve geniş alanlar dizayn etmenizi sağlayan, derinlik katan unsurlar mevcut. Böylelikle daha derin bir alan algısı oluşturabilir, geniş ve ferah görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca doğal ışığı muntazam alan geniş pencereler dizayn ettirebilir, ayna duvarlarla ışığın daha fazla yansımasını sağlayarak daha aydınlık bir yatak odası dizayn edebilirsiniz.

4. Pahalı olanların yanında ucuz ve basit ürünlerle fark yaratmak

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft Minimalist Yatak Odası
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

Hüner, pahalı mobilyalar satın almakta değildir. Eğer ev dekorasyonunda fark yaratmak istiyorsanız mutlaka pahalı ürünleri bir araya getirerek karmaşadan göze hitap eden bir ev dekore edeceğinizi sanmayın. Yalın çizgilerle basit ve şık çözümler üretebilir, bunun için bütçeden ziyade uygulanacak stil ve tarza odaklanabilirsiniz. Örnek görselde sadeliğin zarafetiyle beyazlara bürünen şık ve göz alıcı bir yatak odası modeli görebilirsiniz. Göz karmaşasını ortadan kaldırın, kaliteli bir uyku çekin.

5. Bölücü duvara gerek kalmaksızın alanları görevlerine göre ayırmak

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Bu örnekte ise, iki farklı alanı görevlerine göre ayıran bir çözüm mevcut. Böylelikle alanları daha elverişli kullanırken bölücü duvara gerek kalmaksızın daha geniş bir mekan algısı oluşturabilirsiniz.Pratik çözümlerle açık raf dizaynı hem bölücü duvar görevi görecektir, hem de işlevsel amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilirsiniz.

6. Özel mobilyalar kullanmak

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores Modern Koridor, Hol & Merdivenler Turkuaz
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

Zevk ve beğenilerinize göre evinizi döşerken sadece bazı mobilya ürünleri ile fark yaratabilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere aynalı komodin ya da şifonyer modellerini kullanarak çarpıcı ve estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. İhtiyaca göre retro mobilyalar da günümüzde oldukça zengin doku, renk ve form alternatifleri içeriyor. Daha ferah ve iç açıcı alanlar dizayn etmek istiyorsanız, sadece tek obje ile ayna ya da gümüş zeminli mobilyalar, sade ve yalın çizgilerle dekore edilen bir odada fark yaratacaktır. Çok fazla eşya kullanmanıza gerek yok. İhtiyaç duyulmayan eşyaları sahiplendirebilir, ya da satabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Temiz ve düzenli bir ev için gereken 7 alışkanlık’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Geleneksel ahşap ev
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