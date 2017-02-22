Daha önce duymadığınız sıklıkla uygulanan 6 dekoratif ipucu

Zevk ve beğenilerinize göre evinizi döşerken sadece bazı mobilya ürünleri ile fark yaratabilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere aynalı komodin ya da şifonyer modellerini kullanarak çarpıcı ve estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. İhtiyaca göre retro mobilyalar da günümüzde oldukça zengin doku, renk ve form alternatifleri içeriyor. Daha ferah ve iç açıcı alanlar dizayn etmek istiyorsanız, sadece tek obje ile ayna ya da gümüş zeminli mobilyalar, sade ve yalın çizgilerle dekore edilen bir odada fark yaratacaktır. Çok fazla eşya kullanmanıza gerek yok. İhtiyaç duyulmayan eşyaları sahiplendirebilir, ya da satabilirsiniz.

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